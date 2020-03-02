EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  5528  0
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6055) Харьковщина (1470)

 "Ланос" и фура столкнулись на Харьковщине: четверо погибших. ФОТО

В Харьковской области в результате столкновения автомобиля Daewoo Lanos и фуры с прицепом погибло 4 человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24 и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался.

Ланос и фура столкнулись на Харьковщине: четверо погибших 01
Ланос и фура столкнулись на Харьковщине: четверо погибших 02

Смотрите также: В результате тройного ДТП на Днепропетровщине один человек погиб, еще четверо госпитализированы, - полиция. ФОТО

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3178809
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх