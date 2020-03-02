 Полиция ищет жителя Харьковщины, застрелившего в Пустомытах девушку и ранившего мужчину: есть данные подозреваемого. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как отмечается, житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца происшествия, который бросился на помощь девушке. Девушка умерла в скорой, а мужчина был госпитализирован.

Злоумышленник скрылся на микроавтобусе "Фольксваген Т5". На территории Львовской области введена полицейская операция, для розыска и задержания злоумышленника.





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Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику - пожизненное лишение свободы.

Также сообщаются данные подозреваемого в убийстве.

"По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки", - сообщили в полиции.