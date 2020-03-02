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Все про:Львовщина (1850) Нацполиция (11029) убийство (5519)

 Полиция ищет жителя Харьковщины, застрелившего в Пустомытах девушку и ранившего мужчину: есть данные подозреваемого. ФОТО

В городе Пустомыты (Львовская область) на улице Садовой произошла стрельба, в результате чего погибла девушка и пострадал мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как отмечается, житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца происшествия, который бросился на помощь девушке. Девушка умерла в скорой, а мужчина был госпитализирован.

Злоумышленник скрылся на микроавтобусе "Фольксваген Т5". На территории Львовской области введена полицейская операция, для розыска и задержания злоумышленника.

Полиция ищет жителя Харьковщины, застрелившего в Пустомытах девушку и ранившего мужчину: есть данные подозреваемого 01
Полиция ищет жителя Харьковщины, застрелившего в Пустомытах девушку и ранившего мужчину: есть данные подозреваемого 02

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Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику - пожизненное лишение свободы.

Также сообщаются данные подозреваемого в убийстве.

"По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки", - сообщили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3178800
 
 
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"По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки", - сообщили в полиции.Источник: https://censor.net.ua/p3178800

Это же убийца Шеремета! Поліція розшукує жителя Харківщини, який застрелив у Пустомитах дівчину і поранив чоловіка: є дані підозрюваного - Цензор.НЕТ 5202
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Андрію Антоненко яка підробив документи, змінив ходу, вбив дівчину, поранив хлопця і тихенько повернувся перед світанком в СІЗО, нову пред'яву зараз кинуть?)
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Если человек из-за высказывания на форуме может стать сепаром, то может он и вправду - говно?
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А я то думаю, чого поліції стільки на всіх в'їздах до Львова...
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"По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки", - сообщили в полиции.Источник: https://censor.net.ua/p3178800

Это же убийца Шеремета! Поліція розшукує жителя Харківщини, який застрелив у Пустомитах дівчину і поранив чоловіка: є дані підозрюваного - Цензор.НЕТ 5202
 показать весь комментарий
 
 
Андрію Антоненко яка підробив документи, змінив ходу, вбив дівчину, поранив хлопця і тихенько повернувся перед світанком в СІЗО, нову пред'яву зараз кинуть?)
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Воспользовавшись своим внешним сходством с покойным бароном, коварно овладев его походкой и голосом и даже отпечатками пальцев, подсудимый наивно надеется нас обмануть... (с)
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Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами. (с)
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понаехало всякого говна из сепарского харькова
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Я думаю, что из-за высказываний в сторону харьковчан таких как Вы мудаков, в Харькове и становится больше сепаров.
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Если человек из-за высказывания на форуме может стать сепаром, то может он и вправду - говно?
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шо и совсем не из-за убийства ?Что курим?- нормальные харьковчане разве все такие?Ну вот,это не высказывания в сторону харьковчан делают подобное,а его действия есть причиной этих высказываний...
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Та й в Києві такого непотребу більше , ніж треба . Бо зовсім не треба .
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а вот были бы у всех трех пистолеты - было бы три трупа!
Даешь всем раздать нарезные короткостволы и разрешить их носить с собой!
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Ну сейчас запрещены короткостволы. Это сильно помогло девахе и "случайному свидетелю"?
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Припустимо, у дівчини був ствол. Як він би їй допоміг в даній ситуації?
Адже злочинець не попереджає, що він зараз когось застрелить. Він просто бере і стріляє.
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Почему три? При любом раскладе не больше двух. (Три в принципе тоже возможно но очень редко)
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Із життя контрабандистів. Подібне до Дідзьо і контрабас. Слобожанець порахував що вміст (содержимое) буса на три не ділиться і за допомогою огнєстрела розвязав рівняння. Взагалі то на Прикарпатті із за простого контрабасу нікого не стріляють, все ділиться і обраховується справедливо, по божескі.
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