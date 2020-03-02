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Все про:Госпогранслужба (3659) паспорт (839)

 Пограничники задержали россиянина, который прикинулся гражданином Литвы, чтобы попасть в Венгрию. ФОТО

В пункте пропуска "Тиса", во время проверки одного из пассажиров легковушки Mercedes, которым выезжали из Украины, у пограничников возникли сомнения относительно действительности его документа - заграничного паспорта гражданина Литвы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПСУ сообщает Цензор.НЕТ.

Впоследствии углубленная проверка подтвердила фейковость паспорта. Об этом свидетельствовал ряд признаков - от несоответствия нанесения данных до имитации элементов защиты от подделки.

Пограничники задержали россиянина, который прикинулся гражданином Литвы, чтобы попасть в Венгрию 01

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Мужчину пограничники немедленно задержали. Во время беседы он признался, что является гражданином России. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия по установлению личности иностранца.

За попытку незаконного пересечения государственной границы правонарушителя привлекли к административной ответственности. Кроме того, в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Источник: https://censor.net.ua/p3178796
 
   
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Зачем же ты скрепный организм едеш,рвешся, в ненависную гейропу?
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Эрдоган учит зеленского, как принудить агрессора к миру.Пограничники задержали россиянина, который прикинулся гражданином Литвы, чтобы попасть в Венгрию - Цензор.НЕТ 3940
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да ,у Эрдогана не забалуешь с руцким миром )))
это в Украине половина кацапских предателей обосновалась )))
вернее 45%...опзж,ес,голос и прочая муть ...
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Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни буденновка с красной звездой на голове...
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Скорее всего это один из тех кто бежит из параши от репрессий *****.
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хер на этого бурята из рашки *********... есть новости об аресте комбата Мельничука? Там кацапы, мразь мордовская, подсуетились... а наш мид шота в рот свой мидовский воды набрал
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як у тому анекдоті:
чай у банці з-під солі з написом "цукор"
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А когда-то было

"Я достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза... "
А сейчас кацапы уже и на Олимпиадах шифруются...
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