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 Общество, Фоторепортаж
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 "Я не вирус! Я - человек!": китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет. ФОТО

В центре Харькова молодой китаец устроил одиночный пикет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает один из харьковских пабликов в Twitter.

Молодой человек в медицинской маске вышел к памятнику Т. Шевченко на улице Сумской в Харькове с плакатом, на котором на нескольких языках было написано: "Я не вирус! Я - человек! Искоренение предрассудков! Мы - весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!".

Я не вирус! Я - человек!: китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет 01
Фото: Twitter/Х##вая Салтовка | Харьков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,9 тыс. человек, инфицированных - 80 тыс., - госкомитет КНР

Напомним, 28 февраля 2020 года ВОЗ повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

Я не вирус! Я - человек!: китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178793
 
   
 Топ комментарии
 
молодец. имеет гражданскую позицию и смелость ее выражать.
но хоть одну фразу мог бы написать на государственном языке.
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Нахабство. Ще й гасла московитською написав.
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Он еще и не китаец, а бурят просто не знает про это.
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Кто был за границей, знает насколько нагло себя ведут китайцы.
А как вспомнишь видео с дикими животными, которых это стадо жрёт - блевать хочется.
Нахрен из страны узкоглазого.
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Речь о рынке Уханя, с которого начался коронавирус, с которого эти ушлёпки жрут кошек и собак и тд.
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Не наглее кацапов ! Сколько тысяч украинцев убито китайцами ?
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Кацы по иерархии ниже этого гуана - та срань вообще к ветке не относится
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Враньё, враньё, враньё!!! Видно , вы и не были за бугром!
Нагло себя ведут румыны, албанезы, арабы.
Китайцы - воспитанные, культурные и очень доброжелательные. Спокойные и миролюбивые. Никогда не бухие. Никогда не воруют, даже не просят милостыню. И никогда не замешаны в бардаке. Они трудоголики. У них менталилет - пахать и жить тихо, уважать законы.
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Китайці нахабно ведуть не за бугром, а в Україні. Мого одного приятеля "сині птахи" трохи не "накрили" в Гідропарку через зроблене зауваження щодо метання ножів у дерева.
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Китайцы себя нагло ведут, включая забугор и Италию в частности. В аэропорту могут стоя на расстоянии 15 метров орать как поехавшие друг другу на китайском, как у себя на рынке
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Китайцы это свиньи. Японцы воспитанные, корейцы тоже, а китайцы свинота.
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Китайцы не воруют? Ю-ха-ха-ха. Воруют все, что плохо лежит. Что такое "интеллектуальная собственность" вообще знать отказываются. Пока это чужая собственность, естественно. Ну и вообще, абсолютно нечестные.

Пример из статьи: "Мы никогда никого не дискриминируем". Это правда? Китай никого никогда не дискриминирует? Нет: Китай всегда врет.
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В Нові Санжари його! Негайно! Іш ти, чєловєком сєбя вздумал здєсь називать!
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нельзя так, он же человек. Там дикари местные его сожгут.
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В Китай свой едет твой уважаемый.
Узкоглазых тут не хватало.
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Он и поедет. Образование получит и поедет. Благодаря этим студентам вузы хоть могут за коммуналку заплатить и преподам премию дать. Он что здесь бесплатно учится
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Все это правильно конечно, но уж очень много вокруг этого политики...
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в данном случае это не политика, а предрассудки и стериотипы. Чисто на бытовом уровне
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молодец. имеет гражданскую позицию и смелость ее выражать.
но хоть одну фразу мог бы написать на государственном языке.
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Пусть твой молодец в своей стране митингует, а не у нас.
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Ви в курсі, скільки країн повідомили про наявність короновірусу на їх території. Ви впевнені, що саме китайці можуть привезти його до країни? Не доведи Боже. Чи він може прибути з європейцем? Тому цей хлопець абсолютно правий. Він не вірус, він- людина
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У нас ще нічого, а в Московії китайців вбивають за підозру у коронвірусі "Я не вирус! Я - человек!": молодой китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет - Цензор.НЕТ 7178
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Сколько уже убили?
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Одного у Курсьскій області, після випису з лікарні, це вже початок.
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Под Курском гражданина КНР убили после выписки из больницы с ОРВИ https://rg.ru/2020/02/19/reg-cfo/pod-kurskom-ubili-vyzdorovevshego-kitajca.html Мало? Потрібно більше? Чи достатньо?
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Нахабство. Ще й гасла московитською написав.
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Чтобы вата Кернес-Добкина понимала !
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в Харькове редко кого встретишь в маске, зачем он своей маской людей пугает? "Я не вирус! Я - человек!": китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет - Цензор.НЕТ 9282
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В Китае, да и не только, маски одевают, чтобы не заразить других.
А у нас, чтобы не заразить ся.
Менталитет другой.
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"Я не вирус! Я - человек!": молодой китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет" - Да наплевать! У людей более чем веские основания опасаться угрозы.
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_И дело здесь не в том, что он китаец. Мне плевать, да хоть шумер! А в том, что именно кетай - эпицентр смертельной заразы. Стремительно распространяющейся и очень заразной пневмонии.
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держи ещё 11.80, о разносчик заразы истерии. все твои веские основания: обильно увлажнённые памперсы.
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Я бы последнюю фразу убрал, хватит тут недавнего самосожжения под ОП...
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сегодня я буду объезжать Сумскую и парк Шевченко, другими дорогами..
для китайца с плакатом: спасибо, что предупредил!..
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Можешь всю Украину объехать.
Страна от этого ничего не потеряет, а может, даже наоборот.
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По Пушкинской мантуль. Там в пробках какая-нибудь зараза и догонит. Не короновирус, так грипп или диарея...
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по Пушке давно уже стараюсь не ездить: узкая и вечно забитая машинами.. и пешеходов как селедки в банке.. так что, спасибо, но нет!
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Если этих особей больше 1 млрд,то для многих это вирус
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Мне не понятно, почему все говорят, что маска не защищает здорового от вируса? Если её каждый день менять. Или на худой конец стирать.
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нужно стирать обязательно хозяйственным мылом, а потом прогладить горячим утюгом
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Ни в коем случае не надевай на худой конец...
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Дуже "люблю" ,коли в новинах розповідають,хто де впав,хто де вкакався . до чого ж непрофесійне наше ЗМІ. А головні проблеми замовчуються,бо їхньому хазяїну це не вигідно. .
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осторожнее, меня за подобный вывод забанили недавно...
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В китайцах в их поведении эгоизм и совок так отвратительно смешались, что стараюсь их не замечать и обходить стороной и это чисто физиологическая реакция, как не вступить в собачью какашку. Это не расизм, это чисто телесная непроизвольная реакция, которую очень сложно контролировать.. я не против китайцев, достаточно хорошо знаю историю их уникальной цивилизации, в юности интересовался загадочным Китаем. Великая страна! Пусть учатся в Украине, но живут желательно как можно дальше от нашей страны. И дело не в коронавирусе а в самих китайцах ,в их зациклености на себе, в их серости, в их жестокости отношению к животным и окружающей среде. в их инфантильной ментальности.
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Людина, звичайно людина... з вірусом. І це головне.
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Продезенфецировать его ...если не загнется значит человек, если загнется значит вирус
"Я не вірус! Я - людина!": молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет - Цензор.НЕТ 836
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Хай в Китае попробует попикетировать и рассказать, что он человек.
"Я не вірус! Я - людина!": молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет - Цензор.НЕТ 4033
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к китайцам относился терпимо и дружелюбно до 2010 года. потом они подхватили вирус великодержавия и всё...
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Цікаво, спонсором цього одиночного пікету раптом не виявиться агентура інформаційно-психологісних опреацій параши в Україні? Як і спонсором істерії місцевих мешканців Н.Санжар?
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Лучше бы он написал - я не ем летучих мышей
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