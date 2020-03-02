 "Я не вирус! Я - человек!": китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает один из харьковских пабликов в Twitter.
Молодой человек в медицинской маске вышел к памятнику Т. Шевченко на улице Сумской в Харькове с плакатом, на котором на нескольких языках было написано: "Я не вирус! Я - человек! Искоренение предрассудков! Мы - весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!".
Фото: Twitter/Х##вая Салтовка | Харьков
Напомним, 28 февраля 2020 года ВОЗ повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
А как вспомнишь видео с дикими животными, которых это стадо жрёт - блевать хочется.
Нахрен из страны узкоглазого.
Нагло себя ведут румыны, албанезы, арабы.
Китайцы - воспитанные, культурные и очень доброжелательные. Спокойные и миролюбивые. Никогда не бухие. Никогда не воруют, даже не просят милостыню. И никогда не замешаны в бардаке. Они трудоголики. У них менталилет - пахать и жить тихо, уважать законы.
Пример из статьи: "Мы никогда никого не дискриминируем". Это правда? Китай никого никогда не дискриминирует? Нет: Китай всегда врет.
Узкоглазых тут не хватало.
но хоть одну фразу мог бы написать на государственном языке.
А у нас, чтобы не заразить ся.
Менталитет другой.
для китайца с плакатом: спасибо, что предупредил!..
Страна от этого ничего не потеряет, а может, даже наоборот.