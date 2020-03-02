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Все про:контрабанда (1930) наркотики (1684) СБУ (14402) Евросоюз (12792)

 СБУ задержала организатора масштабной контрабанды героина в ЕС, прятавшего наркотики в фанере. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины установили и задержали организатора контрабанды героина в Евросоюз, которую СБУ разоблачила на Закарпатье в конце прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Напомним, что в ноябре прошлого года на пункте пропуска "Ужгород" в грузовом автомобиле со строительными материалами правоохранители обнаружили масштабную партию тяжелых наркотиков, скрытых в листах клееной фанеры. Общий вес изъятых наркотических средств составил 374 килограмма. По предварительной версии следственных органов безопасности, организовал наркотрафик иностранец - владелец киевской фирмы, специализирующейся на предоставлении посреднических услуг при продаже промышленных товаров за границу. Объявленного в розыск коммерсанта задержали в одном из южных регионов Украины, где он скрывался от правоохранителей.

СБУ задержала организатора масштабной контрабанды героина в ЕС, прятавшего наркотики в фанере 01

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В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины иностранцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/p3178791
 
   
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а шо за іносранєц? чому не вказують марку "іномарки"?
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то тра засекретити і все остальне: і закарпаття, і Київ. Про ФСБУ не упомінать, марку наркотіка і його масу скрить. І нашо було фанєру подставлять?
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"СБУ задержала организатора масштабной контрабанды героина в ЕС, прятавшего наркотики в фанере. ФОТО" - где ФОТО фанеры?
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