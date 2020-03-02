EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  1126  2
Все про:Киев (18636) налоги (2750) растаможка (140) ГФС (3505)

 Работа центра минимизации таможенных платежей, через который по заниженной стоимости в Украину были ввезены товары на 100 млн грн, остановлена в Киеве. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, через который в Украину в течение 2019-2020 гг. перемещено товаров с занижением таможенной стоимости на 100 млн грн.

В рамках проведения операций "Щит", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые по заказу владельцев спортивных заведений и владельцев интернет-магазинов, которые осуществляют реализацию реабилитационных и спортивных товаров, наладили канал перемещения на таможенную территорию Украины спортивного питания по значительно заниженной таможенной стоимости, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали группу подконтрольных физических лиц-предпринимателей и предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты с европейскими компаниями-производителями на поставку спортивного питания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чиновник ГФС в Киеве погорел на взятке в $4 тыс. за помощь в закрытии уголовного производства. ФОТО

Во время таможенного оформления товаров злоумышленники подавали в таможенные органы инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-импортеров с недостоверными сведениями о фактической стоимости импортных ТМЦ, которую занижали в 3 – 3,5 раза. Вследствие таких действий фигуранты, соответственно, занижали и уплату таможенных платежей.

В дальнейшем ввезенные таким образом товары фактически передавали заказчикам минимизации, а документально – отражали их продажу в адрес подконтрольных физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

В течение 2019-2020 гг. через компании, входившие в состав центра минимизации таможенных платежей, были ввезены товары с занижением таможенной стоимости на 100 млн. грн.

На основании определений суда проведен ряд обысков по местам реализации ТМЦ, а также в офисных и складских помещениях, которыми пользовались фигуранты и по местам их проживания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гончарук объявил о перезагрузке ГФС: Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях

По результатам обысков из незаконного оборота изъяты неучтенная наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 3,6 млн грн, партию спортивного питания на сумму около 20 млн грн, электронные прайс-листы компаний-нерезидентов с указанием фактической стоимости импортируемых ТМЦ и др. доказательства незаконной деятельности.

Работа центра минимизации таможенных платежей, через который по заниженной стоимости в Украину были ввезены товары на 100 млн грн, остановлена в Киеве 01
Работа центра минимизации таможенных платежей, через который по заниженной стоимости в Украину были ввезены товары на 100 млн грн, остановлена в Киеве 02
Работа центра минимизации таможенных платежей, через который по заниженной стоимости в Украину были ввезены товары на 100 млн грн, остановлена в Киеве 03
Работа центра минимизации таможенных платежей, через который по заниженной стоимости в Украину были ввезены товары на 100 млн грн, остановлена в Киеве 04

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3178782
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А прибавку к Пенции 10% не Добавили . О чем Говорить и с Кем А бульбы пускать все Умеют.
 показать весь комментарий
 
Занижение стоимости - не простая штука. В соответствии с внешнеэкономическим контрактом, оплатить поставщику импортёр может Только цену, указанную в счет-фактуре(Инвойсе). Значит недостающую сумму надо передать продавцу. А как? Все финансовые денежные движения контролируются НБУ (значит там в доле). Или контрабандой, обменяв "неправомерную" выгоду на валюту.
Тогда вопрос. Как облагается высокая прибыль внутри страны? Ведь логично, что между ввозной "заниженной" и продажной возникает большая разница! Налога на прибыль никто не отменял!
Получается, налоговая не способна отслеживать перемещение и продажу товара "заниженной" стоимостью. Т.е. не желает создавать Систему прозрачных продаж.
Вывод очевиден. Налоговой выгодна коррупция...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх