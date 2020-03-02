 Работа центра минимизации таможенных платежей, через который по заниженной стоимости в Украину были ввезены товары на 100 млн грн, остановлена в Киеве. ФОТОрепортаж

В рамках проведения операций "Щит", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые по заказу владельцев спортивных заведений и владельцев интернет-магазинов, которые осуществляют реализацию реабилитационных и спортивных товаров, наладили канал перемещения на таможенную территорию Украины спортивного питания по значительно заниженной таможенной стоимости, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали группу подконтрольных физических лиц-предпринимателей и предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты с европейскими компаниями-производителями на поставку спортивного питания.

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Во время таможенного оформления товаров злоумышленники подавали в таможенные органы инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-импортеров с недостоверными сведениями о фактической стоимости импортных ТМЦ, которую занижали в 3 – 3,5 раза. Вследствие таких действий фигуранты, соответственно, занижали и уплату таможенных платежей.

В дальнейшем ввезенные таким образом товары фактически передавали заказчикам минимизации, а документально – отражали их продажу в адрес подконтрольных физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

В течение 2019-2020 гг. через компании, входившие в состав центра минимизации таможенных платежей, были ввезены товары с занижением таможенной стоимости на 100 млн. грн.

На основании определений суда проведен ряд обысков по местам реализации ТМЦ, а также в офисных и складских помещениях, которыми пользовались фигуранты и по местам их проживания.

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По результатам обысков из незаконного оборота изъяты неучтенная наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 3,6 млн грн, партию спортивного питания на сумму около 20 млн грн, электронные прайс-листы компаний-нерезидентов с указанием фактической стоимости импортируемых ТМЦ и др. доказательства незаконной деятельности.









Продолжается следствие.