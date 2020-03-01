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 Общество, Фоторепортаж
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 Память Героев Небесной Сотни почтили в храме Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

В историческом стамбульском районе Фатих, в храме Святого Николая сегодня совершалась божественная литургия с участием священников Православной церкви Украины и Вселенского Патриархата, во время которой почтили память Героев Небесной сотни, помолились за защитников Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Автокефальная украинская церковь - это одна из побед нашего государства, это фундамент нашей духовной жизни, фундамент нашей государственности. Мы верим, что какие бы замыслы не были у государства-агрессора, ему не удастся ничего сделать, потому что Бог благословил наше государство и Бог благословил автокефальную церковь Украины", - отметил в своей речи архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

Во время богослужения присутствующие помолились за Героев Небесной сотни, павших в войне на Донбассе, всех, кто отдал свою жизнь, защищал и защищает Украину.

"Нам, украинцам, очень приятно, что имеем возможность не впервые молиться, посещать литургию, которая проходит на украинском языке. Хочу вспомнить события 20 февраля 2014 года, когда на Майдане неравнодушные украинцы вышли против режима, который не давал нам развиваться", - сказал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

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Память Героев Небесной Сотни почтили в храме Вселенского Патриархата 01
Память Героев Небесной Сотни почтили в храме Вселенского Патриархата 02
Память Героев Небесной Сотни почтили в храме Вселенского Патриархата 03

Источник: https://censor.net.ua/p3178745
 
   
 Топ комментарии
 
Журналисты наверно не в курсе ГДЕ Константинополь 😎
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Релігія ЗАВЖДИ була в політиці.
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Интересно а в лавре так называемой упц москальскаго пархата?
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Да уж, интересней некуда, в Цареграде Небесную Сотню поминают, а в "родной" Киевской лавре знать не знают о Героях, а небось ещё и проклинают.
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«В историческом стамбульском районе Фатих, в храме Святого Николая сегодня совершалась божественная литургия с участием священников Православной церкви Украины и Вселенского Патриархата, во время которой почтили память Героев Небесной сотни, помолились за защитников Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3178745»
А що, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКА ПАТРІАРХІЯ, ВСЬО?
Варфоломій, то «патріарх історічєского стамбульского района Фатих» ?
Точно?
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Журналисты наверно не в курсе ГДЕ Константинополь 😎
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Просто дивно, що є такі дописувачі. Хоча б, ради себе, не показували свій плінтусний рівень
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Религия уже давно перешла в политику, 21 век (товарищи) какой бог? Эволюция форева!
С УВ. Агностик
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Так она из нее и не выходила))) Просто если руль политик светский (как правило сам агностик), то он ставил попов раком и давал указание заставлять баранов славить себя любимого...
Если же же попы оказывались сильней свиты руля, они заставляли светского политика давать приказы силовым структурам кормить шобло в рясах))))
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«Каждому, наверное, известны слова первопроходца Нила Армстронга 20 июля 1969 года: "Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества". Не каждый, однако, помнит, что сразу после посадки лунного модуля на Базе Спокойствия, еще до выхода Армстронга на поверхность Луны, Олдрин обратился к телезрителям: "Я хотел бы пригласить каждого человека, где бы и кем бы он ни был, осмыслить события последних нескольких часов и вознести благодарность наиболее приемлемым для каждого способом". Хотя Олдрин был (и остается) глубоко верующим человеком, он сознательно не стал использовать в этой фразе слово "Бог", "Господь" или "Всевышний" в своём обращении, чтобы не вызвать гнев антирелигиозных кругов. Заклятая атеистка и феминистка Мадалин Маррей О'Хара уже судилась (безуспешно) с НАСА, обвиняя космическое агентство в пропаганде религии . Судебная тяжба относилась к эпизоду, когда астронавты Apollo-8 читали отрывки из Библии во время облёта Луны.
Ещё до лунного путешествия Олдрин стал членом правления местной пресвитерианской церкви и получил добро старейшин для совершения ритуала евхаристии во время миссии. Астронавт тайком пронёс в космический корабль кусок бездрожжевого хлеба и стеклянный пузырек с красным вином. После посадки и подготовки к выходу на поверхность Луны Олдрин провел краткую службу с причастием. О встречах Олдрина с неверующими в реальность лунных высадок тоже написаны тома. Самым знаменитым эпизодом является, наверное, конфронтация Олдрина в сентябре 2002 года с активистом Бартом Сибрелом, который посвятил свою жизнь доказательству, что высадка на Луне - инсценировка НАСА. После словесной перепалки Олдрин нанес Сибрелу (на 34 года его моложе) удар в челюсть, тот упал на тротуар. Изучив видеозапись "поединка", полиция Лос-Анджелеса отказала Сибрелу в возбуждении дела против Олдрина, посчитав его апперкот оправданной реакцией на провокацию.»
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Релігія може і перейшла, але релігія і віра - різні речі.
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Правильно. Вірити можна й в кота, що перебіг тобі дорогу.
А от РЕЛІГІЯ....подивись, що значить це слово у довіднику.
Доречі, має звязок з словом радіорелейний...
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ти Біблію читав? там весь старий заповіт в половина нового заповіту про політику.
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Велика подяка Патрірху за молитви за нашими Героями.
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