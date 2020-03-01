 Память Героев Небесной Сотни почтили в храме Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Автокефальная украинская церковь - это одна из побед нашего государства, это фундамент нашей духовной жизни, фундамент нашей государственности. Мы верим, что какие бы замыслы не были у государства-агрессора, ему не удастся ничего сделать, потому что Бог благословил наше государство и Бог благословил автокефальную церковь Украины", - отметил в своей речи архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.
Во время богослужения присутствующие помолились за Героев Небесной сотни, павших в войне на Донбассе, всех, кто отдал свою жизнь, защищал и защищает Украину.
"Нам, украинцам, очень приятно, что имеем возможность не впервые молиться, посещать литургию, которая проходит на украинском языке. Хочу вспомнить события 20 февраля 2014 года, когда на Майдане неравнодушные украинцы вышли против режима, который не давал нам развиваться", - сказал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.
Источник: https://censor.net.ua/p3178745»
А що, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКА ПАТРІАРХІЯ, ВСЬО?
Варфоломій, то «патріарх історічєского стамбульского района Фатих» ?
Точно?
С УВ. Агностик
Если же же попы оказывались сильней свиты руля, они заставляли светского политика давать приказы силовым структурам кормить шобло в рясах))))
Ещё до лунного путешествия Олдрин стал членом правления местной пресвитерианской церкви и получил добро старейшин для совершения ритуала евхаристии во время миссии. Астронавт тайком пронёс в космический корабль кусок бездрожжевого хлеба и стеклянный пузырек с красным вином. После посадки и подготовки к выходу на поверхность Луны Олдрин провел краткую службу с причастием. О встречах Олдрина с неверующими в реальность лунных высадок тоже написаны тома. Самым знаменитым эпизодом является, наверное, конфронтация Олдрина в сентябре 2002 года с активистом Бартом Сибрелом, который посвятил свою жизнь доказательству, что высадка на Луне - инсценировка НАСА. После словесной перепалки Олдрин нанес Сибрелу (на 34 года его моложе) удар в челюсть, тот упал на тротуар. Изучив видеозапись "поединка", полиция Лос-Анджелеса отказала Сибрелу в возбуждении дела против Олдрина, посчитав его апперкот оправданной реакцией на провокацию.»
А от РЕЛІГІЯ....подивись, що значить це слово у довіднику.
Доречі, має звязок з словом радіорелейний...