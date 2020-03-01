 Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист Кристофер Миллер.
"Разговор безусловно, серьезный, но ведется тихими голосами. Ничего не слышу", - рассказал он.
Позже он добавил: "Они только что закончили разговор и ушли. Слышал мало, но слышал имя Игоря Коломойского".
"Украинская правда" опубликовала видео, как Ермак и Гончарук покидают ресторан.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷♀️ Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Гончарук должен на этом самокате 4 марта у*бать из Кабмина.
==================================
а Сивуху чего не позвали в ресторан? Он тоже жрать хотел...
Яхва! ...чы шо? *)
Потім в готель?
КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ? 73 процента ?
Случайные прохожие там не ходят вечером
БРАВО!)))))
это тот же кабак где гуляли слуги и беня
https://youtu.be/jaRl5EGow8E
Гончарук написал "заявление по собственному желанию"... Игорь Валерьича.
Нет олигархов у власти, да зе-билы?
Президент НЕ МОЖЕТ уволить Премьера.
А Игорь Валерьич МОЖЕТ!!!