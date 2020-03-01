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 Политика Украины
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Все про:Ермак Андрей (124) Гончарук_Алексей (762)

 Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане в воскресенье вечером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист Кристофер Миллер.

Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ 01Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ 02

"Разговор безусловно, серьезный, но ведется тихими голосами. Ничего не слышу", - рассказал он.

Позже он добавил: "Они только что закончили разговор и ушли. Слышал мало, но слышал имя Игоря Коломойского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало, - Разумков

"Украинская правда" опубликовала видео, как Ермак и Гончарук покидают ресторан.

Источник: https://censor.net.ua/p3178743
 
 
 Топ комментарии
 
Трагедия блядь, что население победило Народ, сука блядь жрите не обляпайтесь чумошники , скорбь.....
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Вот так, в ресторанчиках и забегаловках, и решается судьба страны.
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Ермак пообещал Гончаруку золотой самокат от Ху*ла и ахметки.
Гончарук должен на этом самокате 4 марта у*бать из Кабмина.
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Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане

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а Сивуху чего не позвали в ресторан? Он тоже жрать хотел...
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но слышал имя Игоря Коломойского
Яхва! ...чы шо? *)

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Только в ресторане. А где ещё правильным пацанам тёрки тереть?
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Не ну конено лучше в пивнушке с полубомжами или в сельской столовой, да ну так народ точно устроит ну кто то вообще одобрит что бы они встретились в общественном туалете в соседних кабинках справляя параллельно нужду Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4215
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Ну да, ну да.. Если не ресторон, то остаётся только пивнуха. Действительно, какой тут выбор?
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Там ровно столько же дебилов в процентах сколько и в народе, иначе жили бы как шведы или им подобные ,ну как то так
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Шо-то Лёша нахохленный какой-то, как больной воробей.
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Каменное яйцо...кто моргнул- тот не премьер Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1362
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Вот так, в ресторанчиках и забегаловках, и решается судьба страны.
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даже при Януковиче как-то поприличнее было, дела такого уровня в кабаках не решались.
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Трагедия *****, что население победило Народ, **** ***** жрите не обляпайтесь чумошники , скорбь.....
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Эрдоган повторил подвиг зеленского.Не стреляет больше в кремлевское быдло Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ - Цензор.НЕТ 7247
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Романтична вечеря?
Потім в готель?
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я такое не додумался бы написать ибо нормальной ориентации, а у вас есть в таких отношениях опыт, раз так прогнозируете
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Вы часто встречаетесь с партнерами в кабаках тет-а-тет В преклонном возрасте Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6849
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Ну а почему сразу намёк на гейство ,может они кинотеатр посетят, а потом пулю распишут Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1788
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ну хоть не в стриптиз-баре и то слава богу Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ - Цензор.НЕТ 1960
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Головне, що не у стриптиз-барі «Голубая устрица». Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1021
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Блин, так кто-то и сказал ШО У ЕРМАКА НЕТРАДИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 😀😀😀
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что то у Гончарука печальное лицо, все поменяется кординально
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Потому что он ещё не успел на момент съёмки , а может и совсем трезвый ёжик и пьёт только микстуру Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 282
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Сочетание Приятное с Полезным , - А полезное Ли , это дело Времени.
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Во як, коханці зустрілися... ну повечеряли, а далі шо, до кого поїхали, чи на квартиру з'емну??))
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Тобто тепер посада прем'єр-міністра обговорюється в ресторані, а все вирішується іншими людьми. Оце вибрали нам керівників!🧐
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Решал не выбирали , но власть им отдали
КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ? 73 процента ?
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Вони вже роблять вигляд, що критикують владу і винуватець у них Порошенко.
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Это ресторан возле моста Патона?

Случайные прохожие там не ходят вечером
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Ничего не слышал!? слышал мало((( Но слышал имя Игоря К!!!
БРАВО!)))))
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А шо ще робити неодруженим хлопцям у неділю ввечері?
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люди працуют,не мешайте им,они приведут нас к успеху,это однозначно!
это тот же кабак где гуляли слуги и беня
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И вот вопрос - может это видео отправить американцам: ШОБ лишили бабку Бондаренко американской визы , шоб рта своего пакостного не открывала и вСША к внукам не ездила
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Пока бубочкана горшке кушает манную кашку и готовится баиньки за его спиной устраивают сходняк
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Все понятно:
Гончарук написал "заявление по собственному желанию"... Игорь Валерьича.
Нет олигархов у власти, да зе-билы?

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Верховная Рада НЕ МОЖЕТ уволить Премьера.
Президент НЕ МОЖЕТ уволить Премьера.
А Игорь Валерьич МОЖЕТ!!!
Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5206

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