 Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил журналист Кристофер Миллер.

"Разговор безусловно, серьезный, но ведется тихими голосами. Ничего не слышу", - рассказал он.

Позже он добавил: "Они только что закончили разговор и ушли. Слышал мало, но слышал имя Игоря Коломойского".

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"Украинская правда" опубликовала видео, как Ермак и Гончарук покидают ресторан.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷‍♀️ Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020