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 Происшествия, Общество
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 Воин 46-й ОДШБр Сергей Руських погиб сегодня в зоне ООС. ФОТО

Сегодня, 1 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрела российско-оккупационных войск погиб сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Руських.

Об этом говорится на странице 46-й ОДШБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Николаевич родился 31 января 1979 в Мариуполе, и защищал родной Донбасс с 2018 года.

Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

"Военнослужащие 46 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искренние соболезнования семье и близким Героя. Вечная слава павшему бойцу! Мы сделаем все возможное, чтобы его жертва не была напрасной!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в результате обстрела наемниками РФ на Донбассе, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения, - штаб ООС

Воин 46-й ОДШБр Сергей Руських погиб сегодня в зоне ООС 01
Воин 46-й ОДШБр Сергей Руських погиб сегодня в зоне ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178738
 
 
 Топ комментарии
 
Надо делать такие возмездия как турки, за каждого убитого нашего воина. Воин 46-й ОДШБр Сергей Руських погиб сегодня в зоне ООС - Цензор.НЕТ 7600
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надо...
но выбрали трусливого шута...
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Надо делать такие возмездия как турки, за каждого убитого нашего воина. Воин 46-й ОДШБр Сергей Руських погиб сегодня в зоне ООС - Цензор.НЕТ 7600
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надо...
но выбрали трусливого шута...
не кому отдать приказ...
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для того что бы мстить как турки надо:

1 иметь беспилотники как у турков
2 иметь нужное количество беспилотники как у турков
3 иметь экономику хотя бы как у турков, что бы сделать необходимое количество беспилотников

4 надо иметь население как у турков которое не будет скулить из-за того что деньги будут тратить не на медицину, дороги, пенсии и прочую мелочовку , а на беспилотники (ну помните всё для фронта , всё для победы)

5 надо чтобы в в окопах на нуле сидели в первую очередь те кто рвётся в мстить, и сидели не год-два и типа я своё отвоевал давайте льготы а пока война не закончится

6 надо иметь во главе не президента а диктатора который садит всех кто чем то недоволен,
а то и вообще вводит военно полевые суды

А если этого всего не иметь то будем на месте асадитов... ну помните 2000 убитых и не в год в за неделю, простая математика.
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диктатор может быть тупым, как пробка, и вообще ручное управление - зло. "купите вот это, я с (анти)монопольным комитетом порешаю" - чем не диктатор?
чтобы что-то работало нужно как минимум соблюдать базовые принципы логики, если уж "законы плохие", да и законы - должны быть для всех, а не для пары десятков человек.
да и в окопах "тех кто рвется мстить" как-то тупо держать - оккупант сидит в Кремле, а не в селах Донетчины.
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Для кого диктатор ,для кого демократия ,а для кого и смешанный режим всё зависит от той клепки в головах у большинства которая отвечает как за идиотизм так и за людское совершенство граждан,попросту говоря один поймёт словестноб другого надо пи-ть, третьему того и другого понемножку,
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Ты прав выдал на 6 из шести, а те кто считают, что сегодня "Надо делать такие возмездия как турки" ,скорее всего и очень жаль страдают легкомыслием и им всё кажется словно два пальца обосцать, бо глупцы и не понимают до сих пор , что значит высокие технологии в армии ,которых реально пока у нас мизер
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Надо учится у турок как мстить за каждого убитого украинца. Но похоже ничтожное и трусливое Зе-чмо и дальше намерено заглядывать в очко пукину и искать там мира.
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Зеленая падла уже закончила войну в своей голове
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Если по-суркову, падлючему смерду, то это в такой способ нас ота сволота принуждает к братству.
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Парень с Донбасса.
Ну что, русские паскуды, начинайте рассказывать как "галицийские каратели приехали на русский Донбасс!".
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Вечная и светлая память Сергею........Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования........
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Украинец Сергей Руських... погиб от пуль говноедов руцких...

Співчуття родині і маленькій дитині...сиротині..
Царство Небесне Герою...назавжди
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Єрдоган выразил соболезнование по поводу гибели своих солдат , так нужно провожать в последний путь своих Героев. А Не перестать стрелять , а Украинских воинов превратить в Мишени.
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Пропозиція. Проста як борщ:
один постріл з боку ОРДЛО - і усі КПВВ закриваються на два тижні. І кримські також.
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Герої не вмирають
Это первый портовик , который погиб
Хороший был парень
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Серега , ты был отличным другом хоть и знакомы не долго , скорблю по тебе дружище . Воїн 46-ї ОДШБр Сергій Руських загинув сьогодні в зоні ООС - Цензор.НЕТ 1516
Анюте и всей семье мои искренние соболезнования ....
Больше нет , слов ....
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Співчуття родині полеглого Героя України ((( Вічна пам'ять воїну((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!!
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Некоторые писаки с приметивными высказываниями , не больше чем диванщики, которые походу на войне сразу наложат в штаны ,зато на форуме герои со стальными яйцами и дают советы как продавцы и менеджеры в гипер маркетах по продаже бытовой техники , а в плане высоких технологий вообще минус 100 Воїн 46-ї ОДШБр Сергій Руських загинув сьогодні в зоні ООС - Цензор.НЕТ 4050
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За каждых 36 погибших воинов Украины 2500 трупаков *********, делай как Турки!
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Вечная память воину! Хочу просто еще раз обратить внимание на фамилию воина " Руських"! Руський человек погиб зашишая Украину от кассапов!
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