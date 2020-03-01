 Воин 46-й ОДШБр Сергей Руських погиб сегодня в зоне ООС. ФОТО

Об этом говорится на странице 46-й ОДШБР, сообщает Цензор.НЕТ.
Сергей Николаевич родился 31 января 1979 в Мариуполе, и защищал родной Донбасс с 2018 года.
Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.
"Военнослужащие 46 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искренние соболезнования семье и близким Героя. Вечная слава павшему бойцу! Мы сделаем все возможное, чтобы его жертва не была напрасной!" - говорится в сообщении.
но выбрали трусливого шута...
не кому отдать приказ...
1 иметь беспилотники как у турков
2 иметь нужное количество беспилотники как у турков
3 иметь экономику хотя бы как у турков, что бы сделать необходимое количество беспилотников
4 надо иметь население как у турков которое не будет скулить из-за того что деньги будут тратить не на медицину, дороги, пенсии и прочую мелочовку , а на беспилотники (ну помните всё для фронта , всё для победы)
5 надо чтобы в в окопах на нуле сидели в первую очередь те кто рвётся в мстить, и сидели не год-два и типа я своё отвоевал давайте льготы а пока война не закончится
6 надо иметь во главе не президента а диктатора который садит всех кто чем то недоволен,
а то и вообще вводит военно полевые суды
А если этого всего не иметь то будем на месте асадитов... ну помните 2000 убитых и не в год в за неделю, простая математика.
чтобы что-то работало нужно как минимум соблюдать базовые принципы логики, если уж "законы плохие", да и законы - должны быть для всех, а не для пары десятков человек.
да и в окопах "тех кто рвется мстить" как-то тупо держать - оккупант сидит в Кремле, а не в селах Донетчины.
Ну что, русские паскуды, начинайте рассказывать как "галицийские каратели приехали на русский Донбасс!".
Родным и близким искренние соболезнования........
Співчуття родині і маленькій дитині...сиротині..
Царство Небесне Герою...назавжди
один постріл з боку ОРДЛО - і усі КПВВ закриваються на два тижні. І кримські також.
Это первый портовик , который погиб
Хороший был парень
Анюте и всей семье мои искренние соболезнования ....
Больше нет , слов ....