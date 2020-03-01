 Воин 46-й ОДШБр Сергей Руських погиб сегодня в зоне ООС. ФОТО

Об этом говорится на странице 46-й ОДШБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Николаевич родился 31 января 1979 в Мариуполе, и защищал родной Донбасс с 2018 года.

Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

"Военнослужащие 46 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искренние соболезнования семье и близким Героя. Вечная слава павшему бойцу! Мы сделаем все возможное, чтобы его жертва не была напрасной!" - говорится в сообщении.

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