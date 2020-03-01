 Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Пилот турецкого истребителя посылает русских сильно... Таварищ Верховный, абидна как-то... Где там наши отважные асы-смельчаки?" - говорится в подписи к фото.
Напомним, ранее в Минобороны Турции заявили, что в Идлибе сбиты два "Су-24" сил Асада. В ведомстве утверждают, что самолеты были сбиты при попытке атаковать турецкие силы.
Туркоговорящая женщина перевела.
Ева Борисовна@EvaBorisovna
Путин много раз выводил российские войска из Сирии, но все время неудачно. Сейчас за это дело взялся Эрдоган - и у него всё получается сразу .
Lockheed Martin F-35 Lightning II многоцелевой истребитель - 2 шт. Турция,
Вооружение: ракеты класса воздух-воздух, крылатые ракеты, корректируемые бомбы JDAM весом до 910 кг, кластерные бомбы CBU-103, CBU-104 и CBU-105 WCMD (Wind-Corrected Munitions Dispencer), управляемые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon
Смотри тут, чтоб не умничать
Официальное сообщение Турции: уничтожен военный аэродром режима Асада в Алеппо.
Анадолу: "Вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии, значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны".
Сирийская оппозиция продолжает стремительный захват множества городов, которые буквально еще вчера контролировались асадитами и россиянами.
Это происходит не только на севере, но и на юге страны, то есть фактически во всех направлениях.
В частности, четыре города в провинции Даръа только что перешли под контроль повстанцев.
Общее число поселений, отбитых у российско-асадовского кооператива в последние дни, превысило 30.
А.Кушнарь
ТУРЦИЯ Я С ТОБОЙ ! Türkiye! Ben seninleyim !
@GregNumen
· 16 ч
Ошибки коллективного запада.
ЗАПАД НЕ наказал банду чекистов: за атаку на башни близнецы 11.09.2001
за убийство 160000 чеченцев
за убийство президента Польши+95 чел
за нападение на Грузию
за нападение на Украину
за вмешательство в выборы в США почему бы чекистам не продолжить?
01.03. 20020 г.
Министр обороны Загороднюк совершил огромную ошибку в борьбе за сохранение за собой министерского кресла. Он пообщался со свои коллегой из Турции и выразил поддержку действиям Турции. Нельзя поддерживать врагов России имея главой ОПУ друга России.
Шмыгаль, которым Зеленский хочет заменить Гончарука, по сравнению с Гончаруком выглядит более серьезно. Но это только "выглядит". Шмыгаль - типичный чиновник среднего уровня умеющий ладить с нужными людьми. Его преимущество перед Гончаруком - умение держать язык за зубами и правильно составлять бумажки. Серый фон, пустое место, "чего изволите?". Ради этого рисковать легитимностью Кабмина может только обиженный Вова.
Предварительное заседание кредитного комитета МВФ по вопросу включения заявки Украины в перечень планируемых на рассмотрение для выдачи кредита, назначенное на 03.03.2020 г. перенесено на неопределенный срок.
На этот момент информации о планах Зеленского по ротации Кабинета министров почти нет. Скорее всего их просто нет и у Зеленского. Все решает настроение и алогичные "симпатии\антипатии". По известным позициям. Премьер-министр - Гончарука готовы убрать хоть вчера, но нет четкого понимания как. В этом вопросе даже на Портнова выходили (Венедиктова). Не знаем что он им там насоветовал, но судя по всему решения нет. Министр обороны - тут целый узел проблем. По концепции - министр обороны и есть Главнокомандующий, но Хомчака в Генштабе Зеленскому некем заменить, потому опять схему рисуют. Министр юстиции Малюська скорее всего свое желание уйти реализует, Тем более он где то здорово наступил на Коломойского. Заменят замом без вести пропавшего Федорова, но без "вице". Основной принцип прост "уберем тех, на кого можно найти замену"..
и как правильно подмечено