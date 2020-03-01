 Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилот турецкого истребителя посылает русских сильно... Таварищ Верховный, абидна как-то... Где там наши отважные асы-смельчаки?" - говорится в подписи к фото.

Напомним, ранее в Минобороны Турции заявили, что в Идлибе сбиты два "Су-24" сил Асада. В ведомстве утверждают, что самолеты были сбиты при попытке атаковать турецкие силы.

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