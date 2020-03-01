EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  10207  68
Материалы по теме:
Все про:Россия (75085) Сирия (2892) Турция (2254)

 Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами. ФОТО

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич опубликовал фото пилота турецкого истребителя, на котором он держит плакат с нецензурными словами в адрес россиян.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилот турецкого истребителя посылает русских сильно... Таварищ Верховный, абидна как-то... Где там наши отважные асы-смельчаки?" - говорится в подписи к фото.

Напомним, ранее в Минобороны Турции заявили, что в Идлибе сбиты два "Су-24" сил Асада. В ведомстве утверждают, что самолеты были сбиты при попытке атаковать турецкие силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии

Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами 01

Источник: https://censor.net.ua/p3178737
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
турецкий пилот держит плакат: «Русские, имели мы вас, шлюхины дети».
 показать весь комментарий
 
 
У нас достатньо двох слів: "**** русню!"
 показать весь комментарий
 
 
у какошникаф масленица была и тяперичя деньбабеды нанасу! не да вайны им Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами - Цензор.НЕТ 3206
 показать весь комментарий
 
Эрдоган конкрнтно опустил путина.А вместе с ним и макрона с меркель,и зелю с ермаком.
 показать весь комментарий
 
 
#блака "нетрожь" ...ему ёщё продюсерить (или продюсрать) ...
 показать весь комментарий
 
Где комментарии? Все в словарях роются? Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами - Цензор.НЕТ 5778
 показать весь комментарий
 
 
А кто уже перевел?)))Что написано?)))Куда кацапов послали?
 показать весь комментарий
 
 
Перевод? Понятно только первое и последнее слова русо ... соси..
 показать весь комментарий
 
 
турецкий пилот поздравляет русских с праздником весны
 показать весь комментарий
 
 
Это не послали, это то что обещают сделать со шлюхиными детьми)
 показать весь комментарий
 
 
примерно так - "оттрахаю срюзьких сукиних детей"
Туркоговорящая женщина перевела.
 показать весь комментарий
 
 
первое и последнее слово - что еще переводить надо?
 показать весь комментарий
 
 
Дословно.Я трахну твою маму,рашка.Но это очень трудно перевести на русский
 показать весь комментарий
 
 
Специалисты есть? Шо там и куда кацапсин турок будет иметь?
 показать весь комментарий
 
 
В рашенских сетях постят и удаляют

Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами - Цензор.НЕТ 2340
 показать весь комментарий
 
о Османи знову на коні!!!!!!!!! Я так думаю вони Крим швидше наших говнокомандувачів звільнять
 показать весь комментарий
 
 
Не, думают как больше помидор и гусей задавить, а в Воронеже уже землянки роют Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами - Цензор.НЕТ 426
 показать весь комментарий
 
 
после облома в китае цена помидор подскочила , не давить продать просить будут
 показать весь комментарий
 
это называется "***** взял зловещую паузу" Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами - Цензор.НЕТ 887
 показать весь комментарий
 
а это ещё даже америкосы не вступали вату палить
 показать весь комментарий
 
 
******* тот кто влазит и кидается обвинениями
 показать весь комментарий
 
 
То ли еще будет, то ли еще будет, нам такое не светит, разве что Петьку вернем))
 показать весь комментарий
 
 

Ева Борисовна@EvaBorisovna

Путин много раз выводил российские войска из Сирии, но все время неудачно. Сейчас за это дело взялся Эрдоган - и у него всё получается сразу .
 показать весь комментарий
 
 
Хм... Турки традиционно надругались над казламордыми... Ну, и ??? Новость-то в чём ??? Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами - Цензор.НЕТ 7241
 показать весь комментарий
 
 
автор идиот. Смешно читать о том, что истребитель вылетел на бомбёжку
 показать весь комментарий
 
 
Це ти ідіот, на винищувачі вішають бомби року так з 1935...
 показать весь комментарий
 
 
Ну на истребление. Не цепляйся к словам)))
 показать весь комментарий
 
 
Главное, шо разлетевшиеся в разные стороны винтороги уже смеяться не будут
 показать весь комментарий
 
Как мне нравятся знатоки из ************!
Lockheed Martin F-35 Lightning II многоцелевой истребитель - 2 шт. Турция,

Вооружение: ракеты класса воздух-воздух, крылатые ракеты, корректируемые бомбы JDAM весом до 910 кг, кластерные бомбы CBU-103, CBU-104 и CBU-105 WCMD (Wind-Corrected Munitions Dispencer), управляемые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon

Смотри тут, чтоб не умничать
 показать весь комментарий
 
Официальное сообщение Турции: уничтожен военный аэродром режима Асада в Алеппо
Официальное сообщение Турции: уничтожен военный аэродром режима Асада в Алеппо.
Анадолу: "Вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии, значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны".
Сирийская оппозиция продолжает стремительный захват множества городов, которые буквально еще вчера контролировались асадитами и россиянами.
Это происходит не только на севере, но и на юге страны, то есть фактически во всех направлениях.
В частности, четыре города в провинции Даръа только что перешли под контроль повстанцев.
Общее число поселений, отбитых у российско-асадовского кооператива в последние дни, превысило 30.
Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами - Цензор.НЕТ 1939
А.Кушнарь
 показать весь комментарий
 
 
Перевод? Понятно только первое и последнее слова - русо ... соси
 показать весь комментарий
 
 
Турецкий народ не отступит от справедливой борьбы, а в ответ на гибель каждого военнослужащего будут наноситься сокрушительные удары. Мы не забудем также ни об одном предательстве. Об этом говорится в публикации, размещенной вчера на странице президента Турции Реджепа ****** Эрдогана, в Twitter.

Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами - Цензор.НЕТ 874
 показать весь комментарий
 
 
Почему я сегодня на стороне Турции - потому что они единственные из всего НАТО из всей так называемой цивилизации, которые противостоят пуйлу и Асаду в Сирии

ТУРЦИЯ Я С ТОБОЙ ! Türkiye! Ben seninleyim !

@GregNumen

· 16 ч

Ошибки коллективного запада.
ЗАПАД НЕ наказал банду чекистов: за атаку на башни близнецы 11.09.2001
за убийство 160000 чеченцев
за убийство президента Польши+95 чел
за нападение на Грузию
за нападение на Украину
за вмешательство в выборы в США почему бы чекистам не продолжить?
 показать весь комментарий
 
 
Хроника одного Президента ...

01.03. 20020 г.

Министр обороны Загороднюк совершил огромную ошибку в борьбе за сохранение за собой министерского кресла. Он пообщался со свои коллегой из Турции и выразил поддержку действиям Турции. Нельзя поддерживать врагов России имея главой ОПУ друга России.

Шмыгаль, которым Зеленский хочет заменить Гончарука, по сравнению с Гончаруком выглядит более серьезно. Но это только "выглядит". Шмыгаль - типичный чиновник среднего уровня умеющий ладить с нужными людьми. Его преимущество перед Гончаруком - умение держать язык за зубами и правильно составлять бумажки. Серый фон, пустое место, "чего изволите?". Ради этого рисковать легитимностью Кабмина может только обиженный Вова.

Предварительное заседание кредитного комитета МВФ по вопросу включения заявки Украины в перечень планируемых на рассмотрение для выдачи кредита, назначенное на 03.03.2020 г. перенесено на неопределенный срок.

На этот момент информации о планах Зеленского по ротации Кабинета министров почти нет. Скорее всего их просто нет и у Зеленского. Все решает настроение и алогичные "симпатии\антипатии". По известным позициям. Премьер-министр - Гончарука готовы убрать хоть вчера, но нет четкого понимания как. В этом вопросе даже на Портнова выходили (Венедиктова). Не знаем что он им там насоветовал, но судя по всему решения нет. Министр обороны - тут целый узел проблем. По концепции - министр обороны и есть Главнокомандующий, но Хомчака в Генштабе Зеленскому некем заменить, потому опять схему рисуют. Министр юстиции Малюська скорее всего свое желание уйти реализует, Тем более он где то здорово наступил на Коломойского. Заменят замом без вести пропавшего Федорова, но без "вице". Основной принцип прост "уберем тех, на кого можно найти замену"..
 показать весь комментарий
 
 
Стебуца над лаптями как хотят)) Ну ничего... бульдозеры уже прогреваюца..скоро будут героически давить турецкие помидоры...
 показать весь комментарий
 
 
де "хоробрі" росіяни, які раніше десятки раз на день літали в небі Ідлібу? Як бомбардувати з літаків лікарні, школи та ринки - це одне, а воювати з військовими - це лячно?
 показать весь комментарий
 
 
золотые слова хоть и на турецком
и как правильно подмечено
 показать весь комментарий
 
 
На плакате написано: "русские, я вашу маму ..., сыновья шлюхи"
 показать весь комментарий
 
 
Российские военные сообщили, что они не могут гарантировать безопасные полеты турецкой стороны в небе над Сирией. Об этом сказал глава центра РФ по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, передает «Интерфакс».
 показать весь комментарий
 
А вот что он сделал, этот турецкий бандеровец:
Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами - Цензор.НЕТ 3908
 показать весь комментарий
 
Аяй як не толерантно. Це викликає глибоку зтурбованість. Треба з повагою бомбити.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх