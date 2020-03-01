 22-летний парень в ходе конфликта ударил ножом в грудь мужчину в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Конфликт произошел на улице Зодчих в Киеве.

Возле одного из магазинов парень встретил соседа, который распивал алкоголь со своими друзьями. В ходе общения один из отдыхающих начал агрессивно себя вести и провоцировать на конфликт с новым знакомым. Началась толкотня, в ходе которой правонарушитель достал нож и ударил им оппонента в грудь, после чего ушел в неизвестном направлении.

35-летнего мужчину госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель столицы, ранее судимый за грабеж. У него при поверхностной проверке правоохранители обнаружили и изъяли раскладной нож со следами крови, который направили на экспертизу.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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