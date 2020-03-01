 "Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
По словам Ляшко он специально выбрал выходной день, чтобы пообщаться с врачами, медсестрами и младшим медперсоналом.
"Во всех больницах есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов. Например, в Киеве в них уже побывало 4 человека с подозрением, которые не подтвердились. Алгоритм действий отработан", - рассказал он.
Ляшко сообщил, что в Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии, также есть план на случай, как и где оказывать помощь большему количеству людей, какие отделения переоборудовать. В Ривном до конца следующей недели будет полностью подготовлено отделение интенсивной терапии в инфекционном отделении. В случае необходимости оказать помощь уже сейчас - пациентов для интенсивной терапии готовы принимать другие отделения.
Он подчеркнул, что медики не будут разбегаться при виде больного коронавирусом.
"Эти медики будут оказывать всю необходимую помощь. У врачей, медсестер, санитарок боевой дух. Не боятся. Готовы работать. Если будет необходимо - готовы работать и круглосуточно. Но! Просят о 2 вещах: достойной оплате труда и гарантиях, что после реформы их не сократят. И на это мы в Минздраве имеем ответ - сейчас наша команда разрабатывает механизм, как финансировать инфекционные стационары для обеспечения готовности к реагированию", - объяснил Ляшко.
"Спрашивал у медицинского персонала были ли у них учения, что делать в случае фиксации COVID-19. Во всех городах их было как минимум 2 или 3. Также, рассказывают, что все эти механизмы отработали еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждалось в интенсивной терапии. Более старшие коллеги рассказывают как они боролись с брюшным тифом, пандемическим гриппом, SARS. Все уверяют, что к встрече с коронавирусом готовы. И я им верю. С уверенностью могу сказать - медицинская система Украины готова принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией, - подытожил он.
ВА - это не Владимир Александрович. ВА - это вестник Апокалипсиса…
Тома Круза поместили в Венеции на карантин из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщил полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
«Угадайте, с кем угораздило встретиться не так давно Крузу?)))))
ВА - это не Владимир Александрович. ВА - это вестник Апокалипсиса…», - подчеркнул политолог. кстати Папа римский тоже с ВА встречался тоже болеет
© Шарль Перро
палий
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Чому Ляшко не говорить яка на сьогодні зарплата у медиків та чому заплановане їхнє значне скорочення?
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
😎
Не слыхать никого, не видать,
Нет ни критиков, ни милиции -
Исключительная благодать.
Урррааа!
А шо за паника??
Нездоровый образ жизни вели??
Все умрем...
Трусы раньше сдохнут..
🤣
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!
©
🤣🤣🤣