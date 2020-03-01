 "Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

По словам Ляшко он специально выбрал выходной день, чтобы пообщаться с врачами, медсестрами и младшим медперсоналом.

"Во всех больницах есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов. Например, в Киеве в них уже побывало 4 человека с подозрением, которые не подтвердились. Алгоритм действий отработан", - рассказал он.

Ляшко сообщил, что в Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии, также есть план на случай, как и где оказывать помощь большему количеству людей, какие отделения переоборудовать. В Ривном до конца следующей недели будет полностью подготовлено отделение интенсивной терапии в инфекционном отделении. В случае необходимости оказать помощь уже сейчас - пациентов для интенсивной терапии готовы принимать другие отделения.

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Он подчеркнул, что медики не будут разбегаться при виде больного коронавирусом.

"Эти медики будут оказывать всю необходимую помощь. У врачей, медсестер, санитарок боевой дух. Не боятся. Готовы работать. Если будет необходимо - готовы работать и круглосуточно. Но! Просят о 2 вещах: достойной оплате труда и гарантиях, что после реформы их не сократят. И на это мы в Минздраве имеем ответ - сейчас наша команда разрабатывает механизм, как финансировать инфекционные стационары для обеспечения готовности к реагированию", - объяснил Ляшко.

"Спрашивал у медицинского персонала были ли у них учения, что делать в случае фиксации COVID-19. Во всех городах их было как минимум 2 или 3. Также, рассказывают, что все эти механизмы отработали еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждалось в интенсивной терапии. Более старшие коллеги рассказывают как они боролись с брюшным тифом, пандемическим гриппом, SARS. Все уверяют, что к встрече с коронавирусом готовы. И я им верю. С уверенностью могу сказать - медицинская система Украины готова принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией, - подытожил он.

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