EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  2386  76
Материалы по теме:
Все про:больница (651) Житомир (496) Ривне (329) Ривненщина (750) Ляшко Виктор (24) COVID-19 (436)

 "Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах. ФОТОрепортаж

Главный санврач Украины Виктор Ляшко посетил госпитальные базы в Житомире, Ривном и Сарнах, которые были определены для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Больницы были выбраны случайно и никто из персонала не знал о его визите.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

По словам Ляшко он специально выбрал выходной день, чтобы пообщаться с врачами, медсестрами и младшим медперсоналом. 

"Во всех больницах есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов. Например, в Киеве в них уже побывало 4 человека с подозрением, которые не подтвердились. Алгоритм действий отработан", - рассказал он.

Ляшко сообщил, что в Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии, также есть план на случай, как и где оказывать помощь большему количеству людей, какие отделения переоборудовать. В Ривном до конца следующей недели будет полностью подготовлено отделение интенсивной терапии в инфекционном отделении. В случае необходимости оказать помощь уже сейчас - пациентов для интенсивной терапии готовы принимать другие отделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние украинки, заразившейся коронавирусом в Италии, удовлетворительное, - главный санврач Ляшко

Он подчеркнул, что медики не будут разбегаться при виде больного коронавирусом.

"Эти медики будут оказывать всю необходимую помощь. У врачей, медсестер, санитарок боевой дух. Не боятся. Готовы работать. Если будет необходимо - готовы работать и круглосуточно. Но! Просят о 2 вещах: достойной оплате труда и гарантиях, что после реформы их не сократят. И на это мы в Минздраве имеем ответ - сейчас наша команда разрабатывает механизм, как финансировать инфекционные стационары для обеспечения готовности к реагированию", - объяснил Ляшко.

"Спрашивал у медицинского персонала были ли у них учения, что делать в случае фиксации COVID-19. Во всех городах их было как минимум 2 или 3. Также, рассказывают, что все эти механизмы отработали еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждалось в интенсивной терапии. Более старшие коллеги рассказывают как они боролись с брюшным тифом, пандемическим гриппом, SARS. Все уверяют, что к встрече с коронавирусом готовы. И я им верю. С уверенностью могу сказать - медицинская система Украины готова принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией, - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса

Ко встрече с коронавирусом готовы: главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах 01
Ко встрече с коронавирусом готовы: главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах 02
Ко встрече с коронавирусом готовы: главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах 03
Ко встрече с коронавирусом готовы: главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах 04
Ко встрече с коронавирусом готовы: главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах 05
Ко встрече с коронавирусом готовы: главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах 06
Ко встрече с коронавирусом готовы: главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах 07

Источник: https://censor.net.ua/p3178731
 
 
 Топ комментарии
 
Та він сам на вірус схожий. "Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах - Цензор.НЕТ 672
"Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах - Цензор.НЕТ 1488
 показать весь комментарий
 
Дебилы,вы 40 человек нормально не смогли эвакуировать,к чему вы блядь готовы?!!!
 показать весь комментарий
 
Я на 200% уверен, что и у нас уже есть. Просто никто их не определяет. Люди умирают от неопределенной ОРВИ. Нет тестов - нет эпидемии, логика зеленых убожеств.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отдельные современные больницы и были готовы. Он пусть в районы съездит и покажет. И расскажет чем он собирается определять наличие вируса если тесты будут только во второй декаде марта.
 показать весь комментарий
 
 
У этого Ляшка глаза сумасшедшего маньяка, гляньте как он вытрищился.) Типун ему на длинный язык, оно готово ко встрече, вот сам и встречайся с вирусом, только потом ходи в противочумном костюме и никого не заражай. Ваша готовность всем известна. В украинских больницах дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких и чем вы будете лечить тяжелые вирусные пневмонии,а? Брехло зеленое. Тьфу!
 показать весь комментарий
 
 
Таких брехунов как зеленые клоуны у нас еще не было. Супербрехуны.
 показать весь комментарий
 
 
Да. У нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
 показать весь комментарий
 
 
хуже не будет говорили они год назад...
 показать весь комментарий
 
 
ВА - вестник Апокалипсиса: Тома Круза поместили на карантин из-за коронавируса Март 1, 2020Без рубрикиКомментарии
"Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах - Цензор.НЕТ 572ВА - это не Владимир Александрович. ВА - это вестник Апокалипсиса…
Тома Круза поместили в Венеции на карантин из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщил полчаса назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

«Угадайте, с кем угораздило встретиться не так давно Крузу?)))))
ВА - это не Владимир Александрович. ВА - это вестник Апокалипсиса…», - подчеркнул политолог. кстати Папа римский тоже с ВА встречался тоже болеет "Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах - Цензор.НЕТ 2920
 показать весь комментарий
 
 
ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ, УБОГИЙ! ИЗ ТЕБЯ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ, КАК С ЗЕЛЁНОГО ЖИДКОГО ДЕРЬМА ПУЛЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Глаза вылупил, как Добкин-младший в Раде. А тот наркотиками балуется. Похоже, что и этот для храбрости что-то употребляет.
 показать весь комментарий
 
 
Бабусю, бабусю, а чого в тебе такі здорові очі???
© Шарль Перро
 показать весь комментарий
 
границы все открыты миграция продолжается, кроме вранья ничего не делается. Все шутят.
 показать весь комментарий
 
 
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
 показать весь комментарий
 
 
Зверху пропозиція весь той *цирк *..ще й ізолювати ?
 показать весь комментарий
 
Ляшкам ніхто не вірить, тай таке скотиняко!
 показать весь комментарий
 
 
бойовий дух - це як? відважно померти без необхідних медикаментів за 4000-6000 гривень в місяць?
 показать весь комментарий
 
 
Больницы разваливаются, медикаментов нет, а он "готов". Очередной идиот
 показать весь комментарий
 
 
Оптимізація по зеленому. Гадаю лікарі задоволені своїм бубочкой!
 показать весь комментарий
 
 
Все эти бодрые отчеты резко закончатся как только количество зараженных перевалит за десяток.
 показать весь комментарий
 
 
Я на 200% уверен, что и у нас уже есть. Просто никто их не определяет. Люди умирают от неопределенной ОРВИ. Нет тестов - нет эпидемии, логика зеленых убожеств.
 показать весь комментарий
 
 
тут и десяток трупов будет , спишут на ОРВИ ...
 показать весь комментарий
 
 
Дебилы,вы 40 человек нормально не смогли эвакуировать,к чему вы ***** готовы?!!!
 показать весь комментарий
 
 
Влада краще як мовчить,тоді спокій. Якщо посадовці говорять: все готово, курс долара стабільний, певних продуктів є достатньо, зразу починається паніка. Це досвід людей підказує,що починається бардак
 показать весь комментарий
 
 
а у "слуг народу" сц_ти в очі виходить просто "чудово"...
 показать весь комментарий
 
 
К, сожалению, Украина имеет сейчас Правительство дебилов. И верить их заявлениям, это самому им становится......
 показать весь комментарий
 
 
Вряд, ли. Такого провала, как при поросячем Украина еще не знала......
 показать весь комментарий
 
 
Но! Просят о 2 вещах: достойной оплате труда и гарантиях, что после реформы их не сократят Источник: https://censor.net.ua/p3178731
--------------------------------------------------------------------------
Чому Ляшко не говорить яка на сьогодні зарплата у медиків та чому заплановане їхнє значне скорочення?
 показать весь комментарий
 
 
так-медицину нещадно руйнують...СН потрібен "профіцит" бюджету...але ж не таким шляхом...
 показать весь комментарий
 
 
щось мені підказує що не дай Боже якщо почнеться-то ця картинка просто зникне...буде просто паніка...але -тримаймося...
 показать весь комментарий
 
 
С таким взглядом приглашение в загробную жизнь.
 показать весь комментарий
 
В психушку с таким взглядом. Он часом не санитаром в дурдоме раньше работал ? Нет, скорее пациентом. Глаза неадекватного человека.
 показать весь комментарий
 
 
Два маніяки (син та батько) з фільму вужасів.

"До зустрічі з коронавірусом готові": головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах - Цензор.НЕТ 8902
 показать весь комментарий
 
ПОЦ!!! И ты мудак считаешь что это вся Украина.?????
 показать весь комментарий
 
 
Богаче и продвинутые в сотни раз страны не готовы, а беднейшая и отсталейшая медицина в которой врачи получают 5-8 тысяч грвен(не долларов) ставки с ободранными стенками хрущевских красот и оборудованием 50-60 лет давности... Этот Ляшко О.Бендера переплюнул в разы своим цинизмом.
 показать весь комментарий
 
 
вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
 показать весь комментарий
 
 
Welt Schmerz, ты нарисовал картину начала эпидемии короновируса в Украине (((.
 показать весь комментарий
 
 
Санврач болеть готов. Уже и койку забил фейсом в камеру.
 показать весь комментарий
 
 
добре, що готові в Україні)))... а от у нас, в Канаді, вже достатньо хворих є... а уряд все каже, що треба ще багато чого зробити, щоб бути готовими... відстаємо від України...
 показать весь комментарий
 
 
А на кладбище, по традиции,
Не слыхать никого, не видать,
Нет ни критиков, ни милиции -
Исключительная благодать.
Урррааа!
 показать весь комментарий
 
вот повторюсь - сколько на всех медиков в больницах спецкостюмов на такой случай... без которых вам ни один укол думающая о своих детях медсестричка и на сто шагов не подойдет... сами будут люди себе капельницы ставить?...
 показать весь комментарий
 
ПОЦ!!! И ты мудак считаешь что это вся Украина.?????
 показать весь комментарий
 
Торжественная встеча вируса (в "коронах")!

"Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах - Цензор.НЕТ 4855
 показать весь комментарий
 
Жесть))) Даже олежка ахметов ,на фоне этого сброда выглядит интеллектуалом.
 показать весь комментарий
 
От судьбы не уйдешь..
А шо за паника??
Нездоровый образ жизни вели??
Все умрем...
Трусы раньше сдохнут..
🤣
 показать весь комментарий
 
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.

Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.

Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.

Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!

Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.

Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!
©

🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
А когда будет фотосессия этого господи прости Ляшка в обычных больницах Украины, коих 95%?
 показать весь комментарий
 
Тю... Я думал фотки будут на фоне банок с тушонкой и мешков с гречкой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх