 Украинский пианист Гинтов дал в Вашингтоне концерт в поддержку наших воинов. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Павел Гинтов — известный исполнитель классической музыки. После российской оккупации Крыма и начала агрессии РФ против Украины в 2014 году он стал активистом и одним из инициаторов протестных акций в Нью-Йорке против российских артистов, поддержавших позицию путинского режима.

"Так совпало, что сегодня еще день рождения украинского композитора Сергея Борткевича. Это полузабытый украинский романтик, которого начали играть в Украине только последние несколько лет", — отметил известный пианист.

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Организатор выступления — группа "US Ukrainian Activists". Собранные на концерте средства будут переданы Медицинскому батальону "Госпитальеры" и кинологическому подразделению украинской армии К9.

"Госпитальеры" — это волонтерский батальон, который занимается сбором средств для раненых или для тех, кто находится на реабилитации. Мы считаем, что очень актуально — помогать таким организациям, которые сами оказывают поддержку защитникам Украины", — рассказала руководитель "US Ukrainian Activists" Надежда Шапоринская.

Подразделение военных кинологов К9, по ее словам "выполняет крайне важную и опасную работу по разминированию районов в зоне боевых действий". Активисты в США уже покупали для собак К9 специальные очки, защиту для ушей и для лап. "Сейчас мы хотели бы приобрести что-то более серьезное, например защитные жилеты. К сожалению, это дорогое экипировка — от $ 700 и выше", — отметила Шапоринская.

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На концерте был аншлаг. Зал в посольстве Украины, рассчитанный на 100 зрителей, был переполнен. Люди продолжали приходить и после начала выступления.