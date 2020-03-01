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 Украинский пианист Гинтов дал в Вашингтоне концерт в поддержку наших воинов. ФОТОрепортаж

Собранные на концерте средства пойдут на медицинский батальон "Госпитальеры" и кинологическое подразделение К9, который входит в состав украинской армии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Павел Гинтов — известный исполнитель классической музыки. После российской оккупации Крыма и начала агрессии РФ против Украины в 2014 году он стал активистом и одним из инициаторов протестных акций в Нью-Йорке против российских артистов, поддержавших позицию путинского режима.

Украинский пианист Гинтов дал в Вашингтоне концерт в поддержку наших воинов 01

"Так совпало, что сегодня еще день рождения украинского композитора Сергея Борткевича. Это полузабытый украинский романтик, которого начали играть в Украине только последние несколько лет", — отметил известный пианист.

Украинский пианист Гинтов дал в Вашингтоне концерт в поддержку наших воинов 02

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Организатор выступления — группа "US Ukrainian Activists". Собранные на концерте средства будут переданы Медицинскому батальону "Госпитальеры" и кинологическому подразделению украинской армии К9.

"Госпитальеры" — это волонтерский батальон, который занимается сбором средств для раненых или для тех, кто находится на реабилитации. Мы считаем, что очень актуально — помогать таким организациям, которые сами оказывают поддержку защитникам Украины", — рассказала руководитель "US Ukrainian Activists" Надежда Шапоринская.

Украинский пианист Гинтов дал в Вашингтоне концерт в поддержку наших воинов 03

Подразделение военных кинологов К9, по ее словам "выполняет крайне важную и опасную работу по разминированию районов в зоне боевых действий". Активисты в США уже покупали для собак К9 специальные очки, защиту для ушей и для лап. "Сейчас мы хотели бы приобрести что-то более серьезное, например защитные жилеты. К сожалению, это дорогое экипировка — от $ 700 и выше", — отметила Шапоринская.

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На концерте был аншлаг. Зал в посольстве Украины, рассчитанный на 100 зрителей, был переполнен. Люди продолжали приходить и после начала выступления.

Украинский пианист Гинтов дал в Вашингтоне концерт в поддержку наших воинов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3178720
 
   
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Пианино , действительно при Деле и ее истинное назначение .
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Да, во время войны и пианино может быть оружием против врага. Молодец,Павел.
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Пианино уже дискедетировали,ну как Гитлер свастику.Вобще то любил пианино слушать,у нас в 80-х в общагу приезжала из музучилища пианистка,так класно играла и красивая была.Но это было давно и не правда.
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браво!
це вам не попсові засранці з їхнім "крим кримчан"
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А этих мразюк Гепу и Допу так никто и не посадил до сих пор. Эрдоган таких предателей 100% расстрелял бы.
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Я й досі хрещуся, хоча я є атеїсткою! Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів - Цензор.НЕТ 8184 Зєля, ліцо ти наше новоє, чому твої друзі-соплємєннікі допогепа ще не сидять за сепаратизм?!Ти ж вже майже рік сцарюєш! Український піаніст Гінтов дав у Вашингтоні концерт на підтримку наших воїнів - Цензор.НЕТ 1227
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Жаль, что жители Святой Земли Украина маргинальные существа не имеющие понятия́ о созидании и великой(большой) значимости своей миссии..!
..один раз в год сады цветут..
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