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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24455) Национальная гвардия (1329)

 Под Радой появился почетный караул Нацгвардии. ФОТОрепортаж

У Верховной Рады 1 марта 2020 года состоялось торжественное мероприятие по случаю начала традиции несения почетного караула Национальной гвардии, сопровождавшееся торжественным поднятием Государственного флага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как заявил во время торжественной церемонии Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, Украина начала традицию несения почетного караула в выходные и праздничные дни, как это делается во многих странах мира.

"Это хорошая традиция, которая будет существовать много лет - это поднятие знамени и это почетный караул в выходные и праздничные дни. Такое есть во многих странах мира, и я думаю, что Украина не должна отставать от этого позитивного хорошего и почетного тренда. Мне особенно важно, что именно Национальная гвардия будет нести почетный караул перед зданием украинского парламента, поскольку 31 августа 2015 здесь, на этой площади, погибли четыре сотрудника Национальной гвардии Украины. Я думаю, что мы это должны помнить, мы должны сделать так, чтобы это никогда не было повторено, и мы должны сделать так, чтобы только здесь Национальная гвардия в мирной стране несла свою службу", - заявил Разумков.

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Командующий НГУ Николай Балан отметил, что в выходные и в праздники ежечасно в зимнее время и каждые два часа в летнее время будет проходить смена караула. Гвардейцы будут нести службу с 10 утра до 18 часов вечера, добавил он.

В торжественных мероприятиях приняли участие также руководство Аппарата ВР, народные депутаты, представители общественности.

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Под Радой появился почетный караул Нацгвардии 03
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Под Радой появился почетный караул Нацгвардии 05
Под Радой появился почетный караул Нацгвардии 06
Под Радой появился почетный караул Нацгвардии 07
Под Радой появился почетный караул Нацгвардии 08
Под Радой появился почетный караул Нацгвардии 09
Под Радой появился почетный караул Нацгвардии 10

Источник: https://censor.net.ua/n3178713
 
 
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как у мавзолея, кого там мумифицировали уже?
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Знайшов.



1 марта 2014 года Государственная Дума России, нарушив международное право, Будапештский Меморандум и Большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, единогласно дала согласие президенту России Владимиру Путину на применение российских войск против Украины.
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будуть слуг каломийського охороняти
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"Слуги" стали подозревать, что скоро их начнут бить, и возможно ногами...
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Уклонисту янелоху оманскому, не дают покоя лавры *****!
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тем временем, турки сбили еще два сирийско-российских ватолета..
"просто надо стрелять на поражение" (Эрдоган)
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Можно просто "Караул". Это слово точно описывает ситуацию в стране. Турция он показывает как нужно защищать интересы своего государства, и свой народ. А наши почётный караул выставляют... тьху блин.
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А на передову не хочуть? Чи діти бариг мають служити біля батьків.
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Це ж сьогодні мав вступити в дію закон Порошенка про індексацію пенсій?
Мої вітання пенсіонерам. Ви зробили себе разом.
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