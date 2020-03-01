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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18633) маршрутки (430) пожар (3938)

 В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 1 марта 2020 года, на остановке общественного транспорта, расположенной рядом с главным корпусом Национальной академии внутренних дел, на столичной Соломенской площади, полностью выгорел маршрутный автобус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Видео - "Киев Оперативный"

По словам водителя маршрутки №198, он как раз подъехал к остановке, и увидел, что из моторного отсека пошел дым.

После этого мужчина высадил пассажиров, проехал немного вперед и начал тушить возгорание своим огнетушителем. К сожалению, самостоятельно не удалось потушить пожар и пришлось вызвать спасателей.

По прибытию бойцы ГСЧС быстро затушили возгорание, но от маршрутки почти ничего не осталось.

В результате пожара пострадал только водитель маршрутки - он получил ожоги рук, однако от госпитализации отказался - медики скорой оказали ему помощь на месте.

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В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 01
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 02
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 03
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 04
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 05

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В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 06
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 07
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 08
В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги 09

Источник: https://censor.net.ua/p3178709
 
 
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Это не маршрутка.
ЭТО можно называть как угодно, но не маршрутка
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Нет, ну раз ходит по маршруту, значит так и есть.
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Як це нічого не залишилось, почистити, поставити салон,колеса пофарбувати скотовозка стане як нова
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Такі "скотовозки" необхідно всі спалити.
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НЕОБХОДИМО ТАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОНИ ВСЕ СГОРЕЛИ И ОСТАЛИСЬ АВТОБУСЫ, ТРОЛЕЙБУСЫ И ТРАМВАИ !!!
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А тому, що нех..р ставити жучки замість запобіжників.
Хоча, тут і авто - суцільний "жучок".
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