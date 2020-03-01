 Координатор "Большой стройки" Голик показал, как этот проект реализуется в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Видео и фото строительства на своей странице в Facebook опубликовал координатор "Большой стройки" Юрий Голик, сообщает Цензор.НЕТ.
"Больше детских садиков, хороших, комфортных и разных. Строительство детского садика на жилмассиве Троещина в Киеве.
Детский садик на бульваре Вацлава Гавела, окончание работ по которому - декабрь этого года. Детский садик в Деснянском районе на ул. Радунской - по графику работ закончить этот садик должны к концу августа этого года.
Также Юрий Голик отметил, что благодаря плюсовой температуре в феврале уже ведется капитальный ремонт трассы М-01 Киев - Чернигов.
Ранее координатор программы "Большая стройка" Голик показал на карте каждый запланированный к ремонту участок дорог. Для того, чтобы было понятно, сколько дорог планируется отремонтировать и построить в Украине в 2020 году, создана специальная карта.
Хватит пиз.еть
ну голику то виднее)))))
(фотошопят что ли?))))))
серед повноважень президента є тільки зовнішня політика та силові структури
так до чого тут клован, спробуй пояснити
тоді більше питань нема
можеш мені повірити
Я же буду виноват когда моя власть за которую я отдам голос займётся хернёй.
100 садиков, 100 школ, 100 стадионов и 100 больниц (молчу уже про 100 школьных автобусов)... ах да! еще бы по 100 грн учителям и по 100 гр алкашам))))))