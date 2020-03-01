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 Политика Украины
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Все про:Киев (18633) Голик Юрий (87)

 Координатор "Большой стройки" Голик показал, как этот проект реализуется в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

В рамках Национальной программы "Большая стройка" в Киеве уже сейчас ведется строительство сразу нескольких инфраструктурных объектов.

Видео и фото строительства на своей странице в Facebook опубликовал координатор "Большой стройки" Юрий Голик, сообщает Цензор.НЕТ.

"Больше детских садиков, хороших, комфортных и разных. Строительство детского садика на жилмассиве Троещина в Киеве.

Детский садик на бульваре Вацлава Гавела, окончание работ по которому - декабрь этого года. Детский садик в Деснянском районе на ул. Радунской - по графику работ закончить этот садик должны к концу августа этого года.

Координатор Большой стройки Голик показал, как этот проект реализуется в Киеве 01
Координатор Большой стройки Голик показал, как этот проект реализуется в Киеве 02

Смотрите также: На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор "Большой стройки" Голик. ФОТОрепортаж

Также Юрий Голик отметил, что благодаря плюсовой температуре в феврале уже ведется капитальный ремонт трассы М-01 Киев - Чернигов.

Ранее координатор программы "Большая стройка" Голик показал на карте каждый запланированный к ремонту участок дорог. Для того, чтобы было понятно, сколько дорог планируется отремонтировать и построить в Украине в 2020 году, создана специальная карта.

Источник: https://censor.net.ua/p3178699
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по дыре в бюджете....эта большая стройка окажется большим пуком в лужу...и ни чем иным...
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Что то мне подсказывает из опыта прошедшей жизни,что эта БОЛЬШАЯ СТРОЙКА закончится БОЛЬШОЙ ЗАДНИЦЕЙ.
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Что то мне подсказывает из опыта прошедшей жизни,что эта БОЛЬШАЯ СТРОЙКА закончится БОЛЬШОЙ ЗАДНИЦЕЙ.Строить новое здание в районе старых совковых хрущевок еще та глупость,а скорее показуха,на радость царю всея черни и его лохоэлекторату.
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Что то мне подсказывает из опыта прошедшей жизни,что эта БОЛЬШАЯ СТРОЙКА закончится БОЛЬШОЙ ЗАДНИЦЕЙ.
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Я живу на Троещине - на Троещине нету ни одного 5 - этажного дома
Хватит пиз.еть
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Чукча не читатель, чукча писатель? На Гавела (бывш. Лепсе) есть 5 эт. дома. Кооординатор "Большой стройки" Голик показал, как этот проект реализуется в Киеве - Цензор.НЕТ 9905
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Что то мне подсказывает из опыта прошедшей жизни,что эта БОЛЬШАЯ СТРОЙКА закончится БОЛЬШОЙ ЗАДНИЦЕЙ.Строить новое здание в районе старых совковых хрущевок еще та глупость,а скорее показуха,на радость царю всея черни и его лохоэлекторату.
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Порошенко как Иисусик, спасет нас от всех бед! Нам повезло жить в эру Порошенко!
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Ну да, это же не его лозунг, это лозунг "новых и честных"

Кооординатор "Большой стройки" Голик показал, как этот проект реализуется в Киеве - Цензор.НЕТ 5684
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Порошенко надо дать статус святого 13 апостола!! Хотя не, к черту Иисуса - Петьку вместо него!
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Зачем? Просто надо выгнать тупое зеленое ворье и восстановить управляемость в стране.
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Я ничего не имею против геев, но признайся честно : Абу твой сочленитель?
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Два коментаря поспіль - ознака тупості. Координатор "Великого будівництва" Голик показав, як цей проєкт реалізується в Києві - Цензор.НЕТ 8948
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дивись не пукни
серед повноважень президента є тільки зовнішня політика та силові структури
так до чого тут клован, спробуй пояснити
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ти сарказму вчився у 95-го кварталу?

тоді більше питань нема
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Це так Петя відповідав, коли питали, чого він нічого не робить. Тому він навіть мене переконав, що наріт недостатньо дурний, щоб обирати, окрім одного ішака-клоуна - ціле стадо. Але, виявляється, вплив президента на владу ледве не абсолютний, і тепер Україна - не Україна, а ішачий зоопарк.
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Судя по дыре в бюджете....эта большая стройка окажется большим пуком в лужу...и ни чем иным...
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Это называется "лапша для приезжих". Очередное враньё. Эти здания уже строятся уже минимум года полтора. Главное - вовремя пристроится и прокукарекать.
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У тебя всегда кто то другой виноват, а не ты сам.
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Почему кто то. Я за зелёную власть не голосовал, поэтому у меня вполне конкретные виновные. Хуже можно было проголосовать только за жопоблок ну или сразу за путена.
Я же буду виноват когда моя власть за которую я отдам голос займётся хернёй.
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100 !
100 садиков, 100 школ, 100 стадионов и 100 больниц (молчу уже про 100 школьных автобусов)... ах да! еще бы по 100 грн учителям и по 100 гр алкашам))))))
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Раньше запрещено было строить детские сады выше 2 этажей и от каждого помещения 2-го этажа снаружи была внешняя пожарная лестница. Как думаете, почему?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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