 Координатор "Большой стройки" Голик показал, как этот проект реализуется в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Видео и фото строительства на своей странице в Facebook опубликовал координатор "Большой стройки" Юрий Голик, сообщает Цензор.НЕТ.

"Больше детских садиков, хороших, комфортных и разных. Строительство детского садика на жилмассиве Троещина в Киеве.

Детский садик на бульваре Вацлава Гавела, окончание работ по которому - декабрь этого года. Детский садик в Деснянском районе на ул. Радунской - по графику работ закончить этот садик должны к концу августа этого года.





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Также Юрий Голик отметил, что благодаря плюсовой температуре в феврале уже ведется капитальный ремонт трассы М-01 Киев - Чернигов.

Ранее координатор программы "Большая стройка" Голик показал на карте каждый запланированный к ремонту участок дорог. Для того, чтобы было понятно, сколько дорог планируется отремонтировать и построить в Украине в 2020 году, создана специальная карта.