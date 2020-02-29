 С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Владимиром Федченко простились на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет "5 канала".

Владимир Федченко родился 05.05.1973 года в селе Нещеретово. Имел среднее профессионально-техническое образование. В рядах 93-й ОМБр находился с декабря 2016 года, участвовал в боевых действиях в районах Старогнатовки и Авдеевки.

У него осталась жена и четверо детей.

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