 С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Владимиром Федченко простились на Луганщине. ФОТО

Сегодня, 29 февраля, в селе Нещеретово Белокуракинского района Луганской области состоялось прощание с Владимиром Николаевичем Федченко (позывной Фед), 1973 года рождения, младшим сержантом, главным сержантом взвода 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 27 февраля в Луганской области (район Бахмутской трассы) в 16.40 от смертельного пулевого ранения в голову, нанесенного снайпером наемников РФ при оказании помощи раненому побратиму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет "5 канала".
Владимир Федченко родился 05.05.1973 года в селе Нещеретово. Имел среднее профессионально-техническое образование. В рядах 93-й ОМБр находился с декабря 2016 года, участвовал в боевых действиях в районах Старогнатовки и Авдеевки.
У него осталась жена и четверо детей.
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Источник: https://censor.net.ua/p3178674