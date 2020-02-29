 Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УГКЦ.
"Блаженнейший Святослав подарил Папе Франциску икону Пресвятой Богородицы, которая раскрывает объятия над украинской землей. Икона написана на доске из-под ящика для патронов и является символом страданий украинского народа в результате войны на Востоке, преобразившихся в молитву.
"Эта икона является голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир в нашей стране", - сказал глава УГКЦ, даря икону Папе.
Папа Франциск заверил Блаженнейшего Святослава в своем постоянном внимании к событиям в Украине и молитвах за настоящий мир для нее.
"Не временные перемирия, но искреннее стремление понимания и диалога могут принести ей мир", - подытожил Папа Франциск.
т.е. - вопить о вяличии Боба и егО мощах и могуществах, и обосраться от простоды
нашего попа пусть проверят потом нп вирус - Бок Боком, но никто не дурак чтобы верить бреду попов шо "этонеопасно"(как они называют нелепый дикий ритуал с поеданием куска Бока смешанного с егО кровью)
В Ватикане подтвердили информацию о том, что Папа Римский Франциск, а также двое его помощников подхватили жуткий китайский коронавирус нового типа.
Как сообщает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана в субботу, 29 февраля, результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат. Папа и его помощники были помещены на карантин и получили медицинскую помощь около Санта-Марты, отеля Ватикан, где он живет.
Это первый такой случай за все семь лет его папства.
Об этом сообщает «Новое время».
До этого Папа Франциск никогда не отменял так много официальных событий за время своего семилетнего папства.
Однако он продолжает работать из своей резиденции в Ватикане и принимает людей наедине.
А в Твиттере пишут что у Папы коронавирус.