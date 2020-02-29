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Все про:Ватикан (111) УГКЦ (199) Святослав (Шевчук) (70) Франциск (46)

 Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане. ФОТО

Предстоятель Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Святослав (Шевчук) встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Глава УГКЦ подарил Папе икону, написанную на доске от ящика для патронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УГКЦ.

"Блаженнейший Святослав подарил Папе Франциску икону Пресвятой Богородицы, которая раскрывает объятия над украинской землей. Икона написана на доске из-под ящика для патронов и является символом страданий украинского народа в результате войны на Востоке, преобразившихся в молитву.

"Эта икона является голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир в нашей стране", - сказал глава УГКЦ, даря икону Папе.

Папа Франциск заверил Блаженнейшего Святослава в своем постоянном внимании к событиям в Украине и молитвах за настоящий мир для нее.

"Не временные перемирия, но искреннее стремление понимания и диалога могут принести ей мир", - подытожил Папа Франциск.

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Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане 01
Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178667
 
   
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Пишет что Папа больная Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 7918
т.е. - вопить о вяличии Боба и егО мощах и могуществах, и обосраться от простоды Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 9
нашего попа пусть проверят потом нп вирус - Бок Боком, но никто не дурак чтобы верить бреду попов шо "этонеопасно"(как они называют нелепый дикий ритуал с поеданием куска Бока смешанного с егО кровью) Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 9
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Вот тебе твой папа фамилию дал. Козлов 😁 А мамка Коза или Козлиха. Ну и фамилии у вас козлорылых 😁
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Ну вот, о чем и говорю - сразу видно христианина Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 5090
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_Корона - это серьёзно, плуги! Никому вы и ваши родные нахер не нужны! Ибо сказано: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Осознайте это наконец, тормоза! Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 9764
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Кашлял и сморкался: Папа Римский подцепил жуткий коронавирус - подробности

В Ватикане подтвердили информацию о том, что Папа Римский Франциск, а также двое его помощников подхватили жуткий китайский коронавирус нового типа.
Как сообщает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана в субботу, 29 февраля, результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат. Папа и его помощники были помещены на карантин и получили медицинскую помощь около Санта-Марты, отеля Ватикан, где он живет.
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если правда - замечательно, возможно некоторые рабы задумаются - если даже главного своего раба на планете - Боб не защитил, то...... Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 9696
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Не забывай, что более 40 тыс человек выздоровело...
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Папа Римский третий день подряд отменяет мероприятия из-за простуды
Это первый такой случай за все семь лет его папства.
Об этом сообщает «Новое время».
До этого Папа Франциск никогда не отменял так много официальных событий за время своего семилетнего папства.
Однако он продолжает работать из своей резиденции в Ватикане и принимает людей наедине.
А в Твиттере пишут что у Папы коронавирус.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук встретился с Папой Римским в Ватикане - Цензор.НЕТ 3652
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Надо передать Шевчуку чтобы он пропил куркуму с кипятком. Пол чайной ложки куркумы на стакан кипятка. Все простуды снимает.
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Два абсолютно разных человека, две противоположности, - Папа Римский Франциск любит людей, а Шевчук - только деньги.
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уже не встретится,папа римский подхватил каронавирус
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