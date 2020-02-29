 Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Поздравления от имени президента Украины Владимира Зеленскому патрираху Варфоломею передал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
"Ваша Всесвятость! От имени украинского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего юбилея. С большой благодарностью хочу отметить Ваш неоценимый вклад в глобальный защиту мира, достоинства, свободы и жизни", — говорится в поздравлении.
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Зеленский подчеркнул, что Украина гордится связью тысячелетней давности, которая объединила ее с Константинопольским престолом, и благодаря которой наше государство стало частью христианского мира. "Эти отношения со Вселенской церковью оказали большое влияние на ход истории нашего народа, и их последствия сохраняют важность до сих пор", — подчеркивается в поздравлении.
Президент Украины заверил Вселенского патриарха в готовности и в дальнейшем укреплять отношения Украины со Вселенским патриархатом, выразил ему благодарность за безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заверил, что Варфоломей "может рассчитывать на поддержку Украины как надежного союзника в Вашей высокой миссии".
Также на Цензор.НЕТ: Вселенский патриарх Варфоломей назвал предоставление автокефалии ПЦУ главным событием 2019 года
29 февраля в Георгиевском соборе на территории Вселенского патриархата в Стамбуле продолжается богослужение по случаю 80-летнего юбилея Вселенского патриарха Варфоломея.
Поздравить Вселенского патриарха в Стамбул из Киева прибыла украинская делегация, в составе делегации — министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
🤡
приложи иконку деда Хуни к больному месту))))
и да животное...слово Бог пишется с большой буквы...как и ваше *****))))
веруны такие жалкие - даже от "причастия" откажутся если есть вероятность заражения
Боится что его кремлевские хозяева выпорут его за это....
Потому наше ЗЕленое недоразумение и очконуло ехать лично...
А это новости про Украину!!!)))
Водки нет...иди домой)))
Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который в этом году предоставил томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Не обошлось без интриги - стороны так и не подписали совместное заявление, как было запланировано накануне.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49280870
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-51677203
говорят, что Графология: характер по подписи, это точная наука..
А ведь оно так и есть!.. оцените нос и загогулину на подписи (выделено красной стрелкой)..
Для ЗЕлюмпменов КАКАЯ РАЗНИЦА?
В рот или в ж..у))))
Еще и про люмпенов вспомнил - да люмпен в твое имя комплимент
так что ты хотел спросить в своем комменте?!
и у Пороха, когда он добивался для Украины Томоса и Автокефальной Независимой Церкви, у него в душе была тоже Украина.. вот это главное!!!
но Финляндия тоже потеряла часть земель, но сохранила идентичность и национальное достоинство.. и где сейчас Финляндия, и где сейчас Рашка?..
2) чем больше воин ведет Рашка одновременно, тем быстрее она развалится..
а УПЦ МП должна быть с позором изгнана из Украины.. её место на Колыме и пусть крестят там оленей..
ЗЫ хотя есть основания подозревать, что Вселенский Патриарх Варфоломей сам не горел желанием лишний раз мараться о непонятно что..