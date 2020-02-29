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Все про:Варфоломей (179) Зеленский (4735) Бородянский Владимир (108)

 Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея. ФОТО

Делегация Украины прибыла в Стамбул, чтобы поздравить с юбилеем Вселенского патриарха Варфоломея, которому 29 февраля исполнилось 80 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Поздравления от имени президента Украины Владимира Зеленскому патрираху Варфоломею передал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея 01

"Ваша Всесвятость! От имени украинского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего юбилея. С большой благодарностью хочу отметить Ваш неоценимый вклад в глобальный защиту мира, достоинства, свободы и жизни", — говорится в поздравлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса. ФОТОрепортаж

Зеленский подчеркнул, что Украина гордится связью тысячелетней давности, которая объединила ее с Константинопольским престолом, и благодаря которой наше государство стало частью христианского мира. "Эти отношения со Вселенской церковью оказали большое влияние на ход истории нашего народа, и их последствия сохраняют важность до сих пор", — подчеркивается в поздравлении.

Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея 02

Президент Украины заверил Вселенского патриарха в готовности и в дальнейшем укреплять отношения Украины со Вселенским патриархатом, выразил ему благодарность за безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заверил, что Варфоломей "может рассчитывать на поддержку Украины как надежного союзника в Вашей высокой миссии".

Также на Цензор.НЕТ: Вселенский патриарх Варфоломей назвал предоставление автокефалии ПЦУ главным событием 2019 года

29 февраля в Георгиевском соборе на территории Вселенского патриархата в Стамбуле продолжается богослужение по случаю 80-летнего юбилея Вселенского патриарха Варфоломея.

Поздравить Вселенского патриарха в Стамбул из Киева прибыла украинская делегация, в составе делегации — министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея 03

Источник: https://censor.net.ua/p3178664
 
   
 Топ комментарии
 
Вова!. мы с тобой умрем, а наши дети и дети наших детей будут в школе изучать, как Порох для Украины добился Томоса и Автокефальной Независимой Церкви..
так что ты хотел спросить в своем комменте?!
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А что Лично , слабо, или вера не позволяет.
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надюха!, - тебе совсем похер какую чушь писать, да? Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 9241
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Совет форумчанПравила форума
 
А у Вселенского Патриарха каждый год восьмидесятилетие?
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может пожалел его? После встречи с Папой Римским последний заболел (есть вероятность, что коронавирусом).
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Та ну нах. Ты видел, что в Италии случилась вспышка короновируса после визита Зели ? У нас не през а ходячее биологическое оружие.
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Это же только Путлера лично надо поздравить,а остальных пусть челядь поздравляет.
🤡
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а мог бы варфоломеюшку в губки поцеловать и взять тест на коронавирус
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Шо ватный...пригорает до сих пор от ТОМОСА?))))
приложи иконку деда Хуни к больному месту))))
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це твой истинный бог и, смотрю, ты истово ему поклоняешься, тока не перенапрягай свой солнцепек, бо может треснуть по швам
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А ты по ходу сектант можровского сатаната РПЦ МП!))))
и да животное...слово Бог пишется с большой буквы...как и ваше *****))))
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шо,богу своему челом бьешь? и пукан зашей, а то наизнанку вывернуло и останешься на всю жизнь одноразовым Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 8811
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та хоть миллион варфоломеев даже от насморка не вылечат, не то что от короны и вируса)
веруны такие жалкие - даже от "причастия" откажутся если есть вероятность заражения
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Криворожский поц лично побоялся поздравить?
Боится что его кремлевские хозяева выпорут его за это....
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у Варфоламея на входе бронежилет забирает охрана..
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100%))
Потому наше ЗЕленое недоразумение и очконуло ехать лично...
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Боялось ЗЕленое говно шо Папа Римский его ножом пырнет АНТИХРИСТА?))))
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А біс його знає, чого воно боялося. Але сцикло він і справді реальне.
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если соя срётся значит молодцы.
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надюха!, - тебе совсем похер какую чушь писать, да?
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Ты животное постишь под флагом ВЕЛИКОБРИТАНИИ
А это новости про Украину!!!)))
Водки нет...иди домой)))
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человека поздравили но соя всё равно обтекает.. и кто тут агенты.
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Якщо Президент робить щось на користь України, то порохоботи СХВАЛЮЮТЬ його дії !
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Якщо Президент не сизоносий Педро, то має бути Зрада, що би він не зробив.
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Встреча Зеленского и Варфоломея: что пошло не так
Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который в этом году предоставил томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Не обошлось без интриги - стороны так и не подписали совместное заявление, как было запланировано накануне.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49280870
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Там по разным источникам была какая-то малява о мире и единстве с МП. Вафволомей на эту кацапскую пуйню не клюнул...
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Том Круз на карантине. Вроде как после встречи с Зеленским.
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-51677203
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уважаемые форумчане! .. обратите внимание!..
говорят, что Графология: характер по подписи, это точная наука..
А ведь оно так и есть!.. оцените нос и загогулину на подписи (выделено красной стрелкой)..
Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 8744
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Ну так обидва ж євреї. Звичайно що схожий.
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100%
Для ЗЕлюмпменов КАКАЯ РАЗНИЦА?
В рот или в ж..у))))
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Ты, животное, это женщине написал!
Еще и про люмпенов вспомнил - да люмпен в твое имя комплимент
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Вова!. мы с тобой умрем, а наши дети и дети наших детей будут в школе изучать, как Порох для Украины добился Томоса и Автокефальной Независимой Церкви..
так что ты хотел спросить в своем комменте?!
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я тут не при делах.. если у тебя в душе Украина, то все будет Украина!
и у Пороха, когда он добивался для Украины Томоса и Автокефальной Независимой Церкви, у него в душе была тоже Украина.. вот это главное!!!
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Это правда . А вот дети возрастом 6 лет и дальше , в Крыму и в днр - лнр - уже изучают другую историю . А " порох " и " гелетей " обещали этого не допустить через две недели .
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ну, видишь!.. не всё получилось у Пороха и Гелетея.. что-то и для нас осталось..
но Финляндия тоже потеряла часть земель, но сохранила идентичность и национальное достоинство.. и где сейчас Финляндия, и где сейчас Рашка?..
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Финляндия в Суоми , а рашка ( в сирии ) где угодно , но только не дома . Где - то в совецкое время слышал поговорку : - гуляй рука - балдей писюн , - так это как раз об рашке . ))
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1) я имел ввиду уровень жизни в Финляндии и в Рашке..
2) чем больше воин ведет Рашка одновременно, тем быстрее она развалится..
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Шрек Баблокат , 2) - так в это ещё гитлер убедился , что война на два фронта - это гибель . А путлер - ***** походу собрался воевать на все стороны света , так неужели не дебил ? ))
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давай сожмем кулачки и пожелаем Пукину и Рашке, скорейшего развала!!!
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Твое ЗЕ говно тоже воняло на Пороха за "две недели" и что ОНО сделало за год?
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Я думаю, що Петро Порошенко і Іван Мазепа мають бути канонізовані УПЦ у лик святих. І, якщо це можливо за церковними канонами, то і Владика Варфоломій.
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для меня важно, что бы в Украине 90% верующих были верянами Православной Церкви Украины, а 10% православных атеистов, поддерживали бы нашу украинскую автокефальную церковь..
а УПЦ МП должна быть с позором изгнана из Украины.. её место на Колыме и пусть крестят там оленей..
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А де сам вава? Знов відкачують після подяки з Аргентини? Чи памперс настільки важкий став, що свою дупу підняти не може? А, знаю! "Нє барскоє ето дєло! Я ж нєлох і мнє 42 годіка!" Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 9226 Чи може знов в Оман полетів?
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зеты, Варфоломей - это Европа, но вы же на противоположном пути, для кого картинку делаете?
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от имени Зеленского /одни иудеи зарабатывают продавая землю Украины, другие иудеи зарабатывают " ржаками" Украина-порноактриса и Томос-термос.Восток есть Восток, Запад есть Запад и вместе им никогда не встретиться.
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..вы и здесь уже нашли "ересь"?..что не так сделал Зе, балаболы хреновы?.. Бородянський від імені Зеленського привітав із 80-річчям Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 2105 Бородянський від імені Зеленського привітав із 80-річчям Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 5592..
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Офигеть - с каких оплачивать перелеты бездельников которые поздравляют какого-то деда-афериста? ну тупые..... эти деятели при простуде бегут в аптеку, а не к дедам в платьях.
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..он бесовщина бородатая, Онуфрик, в Подгорице (Черногория) хороводы с прокацапской сербской церковью водит, протестуя против автокефалии Черногории и полного отхода ее от Србиии насквозь Кирилкиной самосвятской церкви...еще и наказания требует от МИДа послам нашим тамошним, что к руке евонной не припали..
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какой-то абсолютно "левый" оманский чиновник был удостоен "чести" лицезреть лично величайшего деятеля современности Монику-разведёнку, а Вселенского Патриарха Варфоломея Вошьдь зебилов продинамил.. - кирило с хйлом люто плюсуют своему мироторчащему Зе - губернатору южных территорий Мокселя..
ЗЫ хотя есть основания подозревать, что Вселенский Патриарх Варфоломей сам не горел желанием лишний раз мараться о непонятно что..
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С Константинопольским? ...вроде ж, сперва было в Греческом зале... ...oder?
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А почему именно Бородянский, мог бы и сам Зе поздравить в честь 80 летия.
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Поздоровлення і побажання здоров'я його Всесвятості, Патріарху Варфоломію, щирому другу і захиснику Української Церкви.
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Невже щось у лісі здохло чи Папа Римський надоумив?
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