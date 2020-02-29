 Бородянский от имени Зеленского поздравил с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Поздравления от имени президента Украины Владимира Зеленскому патрираху Варфоломею передал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Ваша Всесвятость! От имени украинского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего юбилея. С большой благодарностью хочу отметить Ваш неоценимый вклад в глобальный защиту мира, достоинства, свободы и жизни", — говорится в поздравлении.

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Зеленский подчеркнул, что Украина гордится связью тысячелетней давности, которая объединила ее с Константинопольским престолом, и благодаря которой наше государство стало частью христианского мира. "Эти отношения со Вселенской церковью оказали большое влияние на ход истории нашего народа, и их последствия сохраняют важность до сих пор", — подчеркивается в поздравлении.

Президент Украины заверил Вселенского патриарха в готовности и в дальнейшем укреплять отношения Украины со Вселенским патриархатом, выразил ему благодарность за безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заверил, что Варфоломей "может рассчитывать на поддержку Украины как надежного союзника в Вашей высокой миссии".

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29 февраля в Георгиевском соборе на территории Вселенского патриархата в Стамбуле продолжается богослужение по случаю 80-летнего юбилея Вселенского патриарха Варфоломея.

Поздравить Вселенского патриарха в Стамбул из Киева прибыла украинская делегация, в составе делегации — министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.