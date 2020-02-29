 Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией. ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на греческие СМИ сообщает Лига.Нет, информирует Цензор.НЕТ.
В районе границы у Эвроса произошли столкновения с полицией. Мигранты бросали камни, правоохранители отвечали светошумовыми и газовыми гранатами. У Орестиады люди пытались перелезть через забор турецко-греческой границы, однако полиция отразила натиск с помощью химических средств.
Часть мигрантов пытается пересечь границу через реку. Сейчас сухой сезон, и уровень воды низкий. Реку можно перейти вброд.
Читайте на Цензор.НЕТ: Турция открыла беженцам границу с ЕС и не будет закрывать в ближайшие дни, - Эрдоган
Тем временем к границе прибывают автобусы с беженцами из Адрианополя и Стамбула. Греческие власти стягивают в район правоохранителей из Центральной Македонии, чтобы блокировать все переходы вдоль реки. У границы уже находятся два подразделения спецназа.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.
Также на Цензор.НЕТ: "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган
После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе.
29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.
Сотни мигрантов сирийских идут пешком к австрийской границе из Будапешта (170 км)
700 евро на человека, если семья из 4-5 человек- то 3000 евро в месяц НОРМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ПЛЮС БЕСПЛАТНО МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВКИ И ЖИЛЬЁ.
Короче Меркель явно хотела премию мира , а немцы пашут на весь этот цирк
РАБОТАТЬ НИКТО НЕ ХОЧЕТ И НЕ МОЖЕТ
4 миллиона! Будет больше! Куда их к нам? НЕКУДА и НЕ ЗА ЧЕМ! Спасибо.
Получите назад ваши вечные озабоченности .....
вони класні
прийдуть, потім будуть вимагати житла, харчів та одягу
потім будуть вимагати, щоб їм забезпечили можливість відправляти релігійний культ згідно їх віруванням
потім будуть вимагати, щоб дівчатам дозволили у школі хидждаб
потім скажуть: а што такоє, ми па-вашему ніпанімаєм, на вашей дурацкай мовє ґаваріть нє будєм
потім: рє-фє-рєн-дум, рє-фє-рєн-дум, рє-фє-рєн-дум!
потім: Асад ввєді!
вони класні
Ну и к арабам вопросы... чего лезть в Эуропу? Вам там должны еще со времен крузейдеров? Бежали бы в свои халифаты... иран, например, саудия, эмираты... в узбекистане с турменистаном тоже единоверцы... нет, их обязаны принимать в Эуропе со всем их мотлохом, бесчисленными сопливыми детьми, привычкой ссать сидя и держать женщин за недолюдей...
Вчора о 09:37 ·
Хай живе багатовікова дружба двох братніх народів - українського та турецького!
Слава, Слава, Слава!!!
Український народ гаряче підтримує рішення мудрого керівництва Турецької Республіки з мирними ініціативами на багатостраждальній землі Сирії!
Українці вітають успіхи народно-визвольної армії Туреччини та бажають їй якнайдовше затриматися там для досягнення миру!
Повністю підтримуємо ідею офіційної влади Туреччини щодо суттєвої підтримки мусульман Московії зі встановлення миру на неозорих її просторах.
З розумінням ставимося про відкриття кордонів для біженців в Європу. Сподіваємося, що сирійці нададуть перевагу у своїй подорожі країнам Франції та Німеччини.
Українці з радістю нададуть необхідну допомогу турецькому народові - заради миру від сирійських гір до камчатських сопок.
Ловите ответочку, за облизывание с *************** КУЙлом!!!
Кмк дружбаны и подельники Х..ла.
Турки положили на греков и их требования и предоставили возможность им самим разбираться с беженцами...вот как то так
Мигранты все на соц пакете не работают- австрийцы вкалывают за себя и того брата
Это все решаемо. Проблема высосана из пальца.
إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
«Не теряйте надежду на милость Аллаха. Поистине, отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие, которые не верят в то, что Он может всё». («Йусуф», 87)