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Все про:беженцы (981) Греция (544) Сирия (2875)

 Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией. ФОТОрепортаж

Греция не допускает на свою территорию беженцев из Сирии, для которых Турция открыла границу после обострения конфликта в Идлибе. Часть беженцев пытаются взять границу штурмом, часть — попасть в Грецию через реку.

Об этом со ссылкой на греческие СМИ сообщает Лига.Нет, информирует Цензор.НЕТ.

В районе границы у Эвроса произошли столкновения с полицией. Мигранты бросали камни, правоохранители отвечали светошумовыми и газовыми гранатами. У Орестиады люди пытались перелезть через забор турецко-греческой границы, однако полиция отразила натиск с помощью химических средств.

Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 01Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 02Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 03Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 04Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 05

Часть мигрантов пытается пересечь границу через реку. Сейчас сухой сезон, и уровень воды низкий. Реку можно перейти вброд.

Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 06Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 07

Читайте на Цензор.НЕТ: Турция открыла беженцам границу с ЕС и не будет закрывать в ближайшие дни, - Эрдоган

Тем временем к границе прибывают автобусы с беженцами из Адрианополя и Стамбула. Греческие власти стягивают в район правоохранителей из Центральной Македонии, чтобы блокировать все переходы вдоль реки. У границы уже находятся два подразделения спецназа.

Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 08Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 09Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией 10

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

Также на Цензор.НЕТ: "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган

После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/p3178654
 
 
 Топ комментарии
 
И непонятно, чего бегут-то из Сирии - там ведь теперь с руснявыми хорошо, хуйло гуманитарку подгоняет, чего им не сидится дома? Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 2789
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а чого Греція їх не хоче прийняти?
вони класні
прийдуть, потім будуть вимагати житла, харчів та одягу
потім будуть вимагати, щоб їм забезпечили можливість відправляти релігійний культ згідно їх віруванням
потім будуть вимагати, щоб дівчатам дозволили у школі хидждаб
потім скажуть: а што такоє, ми па-вашему ніпанімаєм, на вашей дурацкай мовє ґаваріть нє будєм
потім: рє-фє-рєн-дум, рє-фє-рєн-дум, рє-фє-рєн-дум!
потім: Асад ввєді!
вони класні
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Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 5311 молодец Эрдоган... - круши Европу....

Получите назад ваши вечные озабоченности .....
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И непонятно, чего бегут-то из Сирии - там ведь теперь с руснявыми хорошо, ***** гуманитарку подгоняет, чего им не сидится дома?
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Вы гоните...сирийцы ненавидят маркиза . А Пердоган всего лишь мягко намекает европутинцам о цене его поддержки.
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Эрдоган сам с Путиным в дёсна целовался 4 года без всякого Евросоюза. И в Москву летал и Южный поток открывал и переговоры каждые пару месяцев проводил с Кремлём и США шантажировал, но как только получил по зубам в Сирии от своего московского друга, сразу заговорил о поддержке НАТО, США, ЕС.
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Угу...это как лЮбовь Адика с Йосей Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 6026 Бурление говен . Приличные люди за ничью.
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Почему Украина до сих пор не выразила обеспокоиность и надежду на урегулирования ситуации?!
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Буде і нам таке, коли на кацапердолії почнеться громадянська війна. Враз згадають, що ми "адіннарот і мишебратья".
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Евролиберасты хотели дружить с пуйлом, все имеет свою цену...
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Вот...как-то так. Хочешь якутский газ- терпи намаз Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 8826
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Как было в прошлую волну
Сотни мигрантов сирийских идут пешком к австрийской границе из Будапешта (170 км)
Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 369
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Сотни. У вас там уже давно миллионы арабов и прочих алибабаев. От вас не убудет.)
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Польша: Венгрия и Словакия отказались принимать мигрантов - Меркель повопила и заткнулась
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Как будто беженцы бегут в эти нищие срани. Все бегут на Запад. А от недоразвитых болеков из бывшего соцлагеря никто другого и не ожидал.
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Дебил? У поляков и далее по списку сработал инстинкт самосохранения. Если ты рад жить среди цыган это не значит, что все такие.
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Мигрантов не устроили крохи содержания- они шли в Германию на дороге содержание-
700 евро на человека, если семья из 4-5 человек- то 3000 евро в месяц НОРМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ПЛЮС БЕСПЛАТНО МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВКИ И ЖИЛЬЁ.
Короче Меркель явно хотела премию мира , а немцы пашут на весь этот цирк
РАБОТАТЬ НИКТО НЕ ХОЧЕТ И НЕ МОЖЕТ
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за бабло приличное пустят к нам. но захотят ли те?
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Нам еще только их и нехватало!! Господи! Спаси и сохрани нас от них! Уже всё есть, вот только этого нет((

4 миллиона! Будет больше! Куда их к нам? НЕКУДА и НЕ ЗА ЧЕМ! Спасибо.
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Украина сейчас самая белая страна в Европе. ПОКА. Даже в Мордоре проблема с чистыми европейцеми. Украинки тоже под арабов и негров с удовольствием ложаться.
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молодец Эрдоган... - круши Европу....

Получите назад ваши вечные озабоченности .....
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ну,ну,крушите европу(ей не привыкать)только вся проблема,что у европы есть деньги на ,,озабоченности"и на реальный приём беженцев,но самое печальное что у таких как вы!!нет средств мало того что на ,.озабоченности"(как известно они стоят!!и таки не дешево) о принятии беженцев и речи быть не может(так как сами по умолчанию в таком статусе,польша в пример)так у вас нет даже чисто человеческого сочувствия.так что поддержи эрдогана и стань сам молодцом!!а там смотриш и в таёжный союз рукой подать(только такие там и достойны пребывать!! )Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 5790
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Что ты раскукарекался, придурок? Ты давай, привыкай, скоро ты в Европе белым меньшинством станешь, будешь прогибаться пред чумазыми.
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судя по всему,тебя придурок и создал(желаю чтоб ты и оставался ,,белым"большинством в большом и нерушимом,,союзе") Тисячі сирійських біженців, яких пропустила Туреччина, намагаються прорвати кордон із Грецією - Цензор.НЕТ 2073
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а чого Греція їх не хоче прийняти?
вони класні
прийдуть, потім будуть вимагати житла, харчів та одягу
потім будуть вимагати, щоб їм забезпечили можливість відправляти релігійний культ згідно їх віруванням
потім будуть вимагати, щоб дівчатам дозволили у школі хидждаб
потім скажуть: а што такоє, ми па-вашему ніпанімаєм, на вашей дурацкай мовє ґаваріть нє будєм
потім: рє-фє-рєн-дум, рє-фє-рєн-дум, рє-фє-рєн-дум!
потім: Асад ввєді!
вони класні
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Если им правильно промою мозги, то будут как кацапы
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так и будет... причем, виноват будет Эрдоган, потому что, если б не борзел, не конфликтовал с ******, не лез на рожон, договаривался (т.е. уступал) с козломордыми, тогда и не было б беженцев(!). А арабы жили бы, хотя и в диктате, но в своих границах. И кого иппьот та диктатура в сытой Эуропе. Ну да, можно рейз зе ишью энд пас ит сру в ооне время от времени, ну так, для приличия...
Ну и к арабам вопросы... чего лезть в Эуропу? Вам там должны еще со времен крузейдеров? Бежали бы в свои халифаты... иран, например, саудия, эмираты... в узбекистане с турменистаном тоже единоверцы... нет, их обязаны принимать в Эуропе со всем их мотлохом, бесчисленными сопливыми детьми, привычкой ссать сидя и держать женщин за недолюдей...
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гундяйчик мог бы знать,что европа заплатила турции за содержание беженцев но никак не грекам(греки имеют свои квоты) Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 9547
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Греция очень помнит про аннексию Турцией половины греческого острова Кипр. Там сейчас в северной части Кипра в греческих домах замечательно живут турки , хозяева-греки так ничего и не добились в ООН кроме озабоченности.
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Андрій Міщенко
Вчора о 09:37 ·

Хай живе багатовікова дружба двох братніх народів - українського та турецького!
Слава, Слава, Слава!!!
Український народ гаряче підтримує рішення мудрого керівництва Турецької Республіки з мирними ініціативами на багатостраждальній землі Сирії!

Українці вітають успіхи народно-визвольної армії Туреччини та бажають їй якнайдовше затриматися там для досягнення миру!
Повністю підтримуємо ідею офіційної влади Туреччини щодо суттєвої підтримки мусульман Московії зі встановлення миру на неозорих її просторах.
З розумінням ставимося про відкриття кордонів для біженців в Європу. Сподіваємося, що сирійці нададуть перевагу у своїй подорожі країнам Франції та Німеччини.
Українці з радістю нададуть необхідну допомогу турецькому народові - заради миру від сирійських гір до камчатських сопок.
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Дніпро. Візьму до себе на квартиру безкоштовно сім'ю біженців з Сирії. Навзамін вимагаю націоналізацію ДТЕК Ахметова і облгазів Фірташа.
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Большая у Вас, однако, квартирка)) Человек двадцать поместятся? Вот счастья то привалит! Детский смех. Возьня и беготня. Все добрые и воспитанные. Чистые, красивые и любезные. Без разрешения ни-ни))
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Дякую, поржав від пуза про "квартирку". Тим не меньш мені байдуже - скільки людей будуть просити в мене допомоги. Буду намагатись допомогти усім. Колись і я так само можу опинитись у їхньому становищі
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Молодец! Но лучше, конечно, своим помогать, а не вон тем. И не дай Бог Вам оказаться в их положении!
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Доречі з Донбасу брав на квартиру безкоштовно біженців. Тричі. Допомогав всім необхідним включно з працевлаштуванням. Емоцій - хоч книгу пиши. Але всі пішли не внікуди, а опершись на мене знайшли собі місце під сонцем
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Не фиг их пускать будущих диких скотов бездельников либо преступников и фундаменталов-исламистов ,потом будут в толпу въезжать и давить нормальных, образованных ,не привыкших ожидать дерзость и насилие за гостеприимство и приют жертвуя своим комфортом людей в Европе , а также нападать с ножём на прохожих и насиловать женщин ,
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почитав коментарі. Які ж в нас дурні люди. Якщо Європа проковтне, то наступні будуть вже від нас і дехто з Вас там також будуть, бо більшість гадаю навряд будуть чинити супротив *****.
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Ну да не все такого мнения на форуме ,не все коменты Вы прочитали и вникнули Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 6500
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....пойти себе что ли ЛОМАНУТЬСЯ ???!!! пожить в общяге , потом получать ПЕНСИЮ в евро )))))
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Эрдоган влез в войнушку, а теперь таким образом нагибает ЕС принять участие в войне!
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может нам запустить их в лугандон,пусть там пасечник разбирается!и устроить там донецкую мусульманскую республику,все лучше чем колаборанты! Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 6617
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Рассмешил у этих чурбанов нижняя планка Джёмани, то есть Германия да да Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 5034
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все решается,германия строит и благоустраивает луганду,если не хочет принимать!строит там маленкий филиал мусульманской германии
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Давай ребята веселей. Макаронникам, сосисочникам, жабоедам давно пора потесниться.
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В Алибаба-сити.) Если уже не превратили.
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Вже перетворили, там більш менш білі біля Ла Маншу живуть і все.
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Как там поживают старые шлюхи макрели и штангельциркули??? Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 166
Ловите ответочку, за облизывание с *************** КУЙлом!!!
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Вэлком ту Европа....поприветствуем новых граждан евросоюза ! И возрадуемся привалившему счастью старых граждан, как много молодых чернявых осеменителей для всяких леди, фрау и прочих мадам на этих фото.
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А вот пущай макроша с меркельшей этим и озаботяться
Кмк дружбаны и подельники Х..ла.
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Бог в помощь, вам, сирийцы. ПРОРЫВАЙТЕ! И что бы мусю Макрон, кае любитель бабушек лет на 59 старше себя, и старая торговка сосисками из украинской человечинки, как и стукачка Штази, ну и дружбаны одного парашного плещивого хорька из московии, прочувствовали весь кайф от этой ситуации. А людей реально жалко.
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Пусть Европа почешется и подумает: может друг Владимир не такой уж друг, а???
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Чего же они в Россию не идут, которая их власти помогает в борьбе с терроризмом...
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"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его транслировал телеканал NYV.
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Между тем, президент Турции Реджеп Эрдоган, как сообщает турецкое издание Daily Sabah, заявил, что в настоящее время на турецкой территории находятся 3,7 млн сирийских беженцев, а у границ Турции еще 1,5 млн сирийцев. В целом же, по словам турецкого лидера, к границам Турции направляются 4 млн человек, которых его страна не в состоянии обустроить.
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Де були європейці, коли російські літаки бочковими бомбами зносили з лиця землі Алєпо? Коли у сусідів відбувається людиновбивство - не можна бути байдужими спостерігачами.
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Бриты, благодаря которым была выиграна Вторая Мировая и которые всегда были союзниками ***************, что то знали, когда выходили из протухшего ГЕЙро союза Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 7055
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В Болгарию! В Болгарию!
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Греки наложили вето на резолюцию НАТО по Идлибу,требуя от турков самим разбираться с беженцами.
Турки положили на греков и их требования и предоставили возможность им самим разбираться с беженцами...вот как то так
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Это все из-за аннексированного Кипра, а выживший из ума султан уже на сирийску Кемску волость замахнулся.
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Непонятно . На всех фото упитанные хорошо одетые толпы очень крикливые и бесцеремонные. Сразу вспоминаю всю свою большую раньше родню- все умерли нестарыми изработавшимися людьми , были худыми и одетыми в сношенную хлипкую одежку. И дети их также пашут и не едят досыта. И в Украине никогда не было гражданской войны между украинцами ( аннексия русскими большевиками в 1918 году это была не гражданская война) и тем более никогда не было украинской захватнической. А вот эти беженцы- они националисты ? Они несут свою войну в Европу а взамен хотят все
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Была в Граце ( Австрия) . В сквере ДНЁМ на все скамеечках сидят арабы ,молодые ребята на турниках качаются - ЕВРОПЕЙКЕ С РЕЬЕНКОМ УЖЕ ПРИСЕСТЬ НЕГДЕ.

Мигранты все на соц пакете не работают- австрийцы вкалывают за себя и того брата
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Гримаси толерантності закінчуються геноцидом.
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А где эти.. с диванными зелёными задницами: средневикеовье, позор.. Или так только на своих?
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кого будет теперь нагибать ЕС?конечно рашку! Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 8324 что бы они свалили или не вмешивались в сирии,или Эрдоган еще партию беженцев запустит Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией - Цензор.НЕТ 8324
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Сионисты таки заселят Германию арабами. Они злопамятны и понимают кто для них опасен.
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Взагалі то європейці мали б Ердогана цілувати, за те що він тримав цю купу людей.
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та він пару тисяч пропустив,щоб настрашити і все,потім х"йлу звонив і слізно просив щоб той його війська не бомбив,і від єврогрошей за біженців не може відказатись,бо економіка швах-такий то ердоганчик сцикунчик-а тут всі його росхвалюють.
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На баржу беженцев,через Босфор и на Новороссийск отправить сирийцев,будут новосирийцы в Новосирийске
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Беженцев из Сирии 4млн. в Турции и 4млн.вИдлибе + в Европе сколько то.Надо было Эрдогану из них армию в 1млн.создать и долбонуть по Асаду, а не смотреть как Сирию асадовский мусор разгоняет ,забирая все земли себе.Шам(Сирия) создавал ИндоПэриджан, а не другие.
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З баранів армію не зробиш, в них був шанс воювати, вони потікали.
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А теперь понимаете, почему Европа, США, НАТО, никогда не начнет войну с Россией, а только будет утирать плевки? Потому что миллионы русских беженцев не нужны в Европе....Потому что все понимают, куда бросятся русские бежать...
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Закроют границу и с вышек будут стрелять на поражение. Как уже было в прошлом.
Это все решаемо. Проблема высосана из пальца.
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Зачем эти люди Европе? Да еще в таком количестве...
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спасибо авиации рашки, в "сирии летная погода"! "мы можем там тренироваться вечно,не обременяя бюджет!"вот и до бомбились!
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Отчаяние и потеря надежды не свойственны мусульманам. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:
إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
«Не теряйте надежду на милость Аллаха. Поистине, отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие, которые не верят в то, что Он может всё». («Йусуф», 87)
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С одной стороны людей и жаль. От войны бегут. Особенно женщин и детей жаль. Но во первых они не только бегут но еще и хотят неплохо жить и на шару. Чем им например Турция. Вполне себе цивилизованная страна. Не западная европа конечно, но все же. Жить можно и без войны. А ну да пособия не те. А во вторых я почти всегда на многих фото наблюдаю что процентов 80% толпы это вполне себе здоровые мужики. Вполне призывного возраста. Если не воевать то работать могут как минимум. Но все хотя на пособии сидеть и нихера не делать. Рано или поздно это добьет европейских фрай и мсье. Вместо рабочих рук они получают целыми семьями рабочие рты.
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Почему погранцы не стреляют ? Это же попытка прорыва границы. В прошлом проявили слабость, пустили первую партию и этим сами спровоцировали наплыв целых орд нелегалов. Если бы один раз применили оружие то никакого миграционного кризиса бы не было.
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Эрдоган рошел по принципу бацьки, он не сталссорится с ес поссорился с сирией и теперь смотрит как беженнцы атакуют ес.. крассава
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Готовте письки, шикарные ухоженные независимые европейские девочки, дикие восточные мужланы идут к вам.
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шо за дурня кулемет максим потрібен бо це не біженці це орда
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Это, господа европейцы, плоды вашей дружбы с пуйлом, особенно это касается всяких австрийцев и немцев, которые очень хотят торговать с кацапами и очень не хотят принимать беженцев.
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