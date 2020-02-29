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Все про:Винница (487) суд (22908) слезоточивый газ (26) Национальный корпус (237) Нацдружины (41) мера пресечения (96) Жмеринка (3)

 В суде по нападению на горсовет Жмеринки распылили слезоточивый газ. ФОТО

Около здания суда, в котором избирают меру пресечения напавшим на горсовет Жмеринки, собрались около 50 представителей "Национального корпуса" и "Национальных дружин". Один из них распылил в помещении слезоточивый газ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Службу судебной охраны.

Меру пресечения напавшим на жмеринский горсовет избирают в Виннице. Около здания суда собрались около 50 человек, среди которых представители общественных организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины".

Чтобы предотвратить провокации, Служба судебной охраны взяла прохождение всех граждан в здание суда под тщательный контроль.

"В 10.20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестные распылили газ слезоточивого и раздражающего действия. Неизвестные лица были вытеснены сотрудниками Службы и покинули помещение суда", — сообщили в пресс-службе.

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После этого судебные заседания продолжились. В зал пускают только тех, кого судебные распорядители внесли в соответствующие списки.

"Обстановка вокруг Винницкого городского суда находится под полным контролем сотрудников Территориального управления Службы судебной охраны в Винницкой области", — добавили в пресс-службе.

Напомним, 27 февраля группа лиц в масках ворвалась в здание горсовета Жмеринки, пытаясь сорвать проведение заседания. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.

Также на Цензор.НЕТ: "Нацдружины" сообщили свою версию событий в Жмеринке: "Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию горсовета"

Полиция задержала 11 человек, в том числе лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

По делу о нападении на горсовет предъявили подозрения 19 лицам. Им инкриминируют хулиганство. Наказание может составить до 7 лет лишения свободы.

В "Национальных дружинах" уверяют, что "титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию городского совета".

В суде по нападению на горсовет Жмеринки распылили слезоточивый газ 01
В суде по нападению на горсовет Жмеринки распылили слезоточивый газ 02

В суде по нападению на горсовет Жмеринки распылили слезоточивый газ 03
В суде по нападению на горсовет Жмеринки распылили слезоточивый газ 04
В суде по нападению на горсовет Жмеринки распылили слезоточивый газ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3178648
 
 
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