 В суде по нападению на горсовет Жмеринки распылили слезоточивый газ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Службу судебной охраны.

Меру пресечения напавшим на жмеринский горсовет избирают в Виннице. Около здания суда собрались около 50 человек, среди которых представители общественных организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины".

Чтобы предотвратить провокации, Служба судебной охраны взяла прохождение всех граждан в здание суда под тщательный контроль.

"В 10.20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестные распылили газ слезоточивого и раздражающего действия. Неизвестные лица были вытеснены сотрудниками Службы и покинули помещение суда", — сообщили в пресс-службе.

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После этого судебные заседания продолжились. В зал пускают только тех, кого судебные распорядители внесли в соответствующие списки.

"Обстановка вокруг Винницкого городского суда находится под полным контролем сотрудников Территориального управления Службы судебной охраны в Винницкой области", — добавили в пресс-службе.

Напомним, 27 февраля группа лиц в масках ворвалась в здание горсовета Жмеринки, пытаясь сорвать проведение заседания. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.

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Полиция задержала 11 человек, в том числе лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

По делу о нападении на горсовет предъявили подозрения 19 лицам. Им инкриминируют хулиганство. Наказание может составить до 7 лет лишения свободы.

В "Национальных дружинах" уверяют, что "титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию городского совета".









