 На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Самая акция памяти Немцова происходит в центре российской столицы. Ее участники проходят через рамки металлоискателей с установленным камерами фиксации, полиция выборочно проверяет у них документы.

По данным местного объединения волонтеров "Белый счетчик", который проводит подсчет участников митингов и манифестаций, на акцию на Страстном бульваре собрались 21,7 тысячи человек. Полиция приводит другие цифры — около 8 тысяч участников.

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На всем маршруте шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Полицейские в громкоговорители предупреждают, что закон запрещает участникам массовых мероприятий использовать маски или иным образом скрывать свои лица. С самого утра вдоль маршрута шествия расставлены автозаки.

Организаторами была заявлено количество участников в 30 000 человек. Акцию организовали Фонд борьбы с коррупцией, партия "Яблоко", движение "Солидарность", "Мемориал", ПАРНАС, Либертарианская партия России, Партия изменений и другие организации.

Акции памяти убитого в 2015 году политика состоялись и в других городах — в частности, в Санкт-Петербурге. В мероприятии во втором по значению городе России приняли участие около тысячи человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Активисты сообщили о задержании нескольких участников акции в Петербурге.

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Аналогичные массовые мероприятия состоялись в Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле, Челябинске, Иркутске. Их участники также выступали против приговоров по делу "Сети" и изменений в Конституцию.

Борис Немцов – один из лидеров российской оппозиции, видный критик Владимира Путина – был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По обвинению в убийстве были осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлен.