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Все про:марш (554) Немцов (683) протест (4660) Россия (75072)

 На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек. ФОТОрепортаж

В Москве и других российских городах проходят акции памяти российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого рядом с Кремлем в феврале 2015 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Самая акция памяти Немцова происходит в центре российской столицы. Ее участники проходят через рамки металлоискателей с установленным камерами фиксации, полиция выборочно проверяет у них документы.

На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек 01На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек 02На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек 03На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек 04На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек 05На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек 06

По данным местного объединения волонтеров "Белый счетчик", который проводит подсчет участников митингов и манифестаций, на акцию на Страстном бульваре собрались 21,7 тысячи человек. Полиция приводит другие цифры — около 8 тысяч участников.

Читайте на Цензор.НЕТ: Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова

На всем маршруте шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Полицейские в громкоговорители предупреждают, что закон запрещает участникам массовых мероприятий использовать маски или иным образом скрывать свои лица. С самого утра вдоль маршрута шествия расставлены автозаки.

Организаторами была заявлено количество участников в 30 000 человек. Акцию организовали Фонд борьбы с коррупцией, партия "Яблоко", движение "Солидарность", "Мемориал", ПАРНАС, Либертарианская партия России, Партия изменений и другие организации.

Акции памяти убитого в 2015 году политика состоялись и в других городах — в частности, в Санкт-Петербурге. В мероприятии во втором по значению городе России приняли участие около тысячи человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Активисты сообщили о задержании нескольких участников акции в Петербурге.

На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек 07

Также на Цензор.НЕТ: В годовщину убийства Немцова Путин присвоил награду чеченскому сенатору Геремееву, упоминающемуся в материалах об убийстве

Аналогичные массовые мероприятия состоялись в Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле, Челябинске, Иркутске. Их участники также выступали против приговоров по делу "Сети" и изменений в Конституцию.

На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек 08

Борис Немцов – один из лидеров российской оппозиции, видный критик Владимира Путина – был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По обвинению в убийстве были осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлен.

На акцию памяти Немцова в Москве вышли почти 22 тысячи человек 09

Источник: https://censor.net.ua/p3178644
 
   
 Топ комментарии
 
...руцке вонючий имперец, ты пошто Борю убил?
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РФ чтит своих героев.
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Его и у нас чтут.
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И соглашаются с этим его утверждением? И ты тоже?
На акцію пам'яті Нємцова в Москві вийшли майже 22 тисячі осіб - Цензор.НЕТ 6377
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В этом мире все мы немного такие. Если не веришь, то почитай, что пишут люди про Порошенко или Зеленского.
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...руцке вонючий имперец, ты пошто Борю убил?
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цеж 21000 цеглинок по паліцаям і вони їх бояться...??
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Ну и плакаты... "Новое величие", "Сеть"... День памяти Немцова превратился в день протеста левацких организаций коммунистического толка. Немцов бы в гробу перевернулся.
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это вообще нихера относительно населения Москвы
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Страшный сон путлера.
А сколько людей ещё дома остались?
А сколько по всей стране?
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Это продолжается сто лет в обед, но каждый раз украинцы с надеждой вздыхают про страшный сон путлера.
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Вашингтонский Обком



В Михайловском районе Приморского края на праздновании Масленицы хакеры транслировали гей-порно. Или это были не хакеры?

https://twitter.com/i/status/1233682864270696448
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОШИБКА! СРАВНИТЕ СКОЛЬКО БУДЕТ НА ПОБЕДОБЕСИЕ 9МАЯ И У ВАС ПРОПАДУТ ВСЕ ИЛЛЮЗИИ ПО ПОВОДУ КАЦАПОВ!
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