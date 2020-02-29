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Все про:коррупция (7631) Нацполиция (11024) Запорожская область (744) ГБР (1008)

 ГБР подозревает чиновников Нацполиции Запорожской области в закупке просроченных шин для БТР. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, председателю тендерного комитета и исполняющему обязанности начальника одного из отделений центра обслуживания подразделений ГУ Нацполиции в Запорожской области, а также частному предпринимателю в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах (ч. 4 т. 191 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что должностные лица осуществили закупку непригодных для эксплуатации шин для комплектации спецтехники, которая должна была использоваться во время проведения операции Объединенных сил. Управление полиции приобрело шины 1980 выпуска на сумму 249 000 гривен. Резина покупалась под видом новой и предназначалась для БТР-80. Впоследствии шины были переданы батальону полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Запорожской области для использования во время ООС.

ГБР подозревает чиновников Нацполиции Запорожской области в закупке просроченных шин для БТР 01
ГБР подозревает чиновников Нацполиции Запорожской области в закупке просроченных шин для БТР 02

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Запорожской области ДВБ Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3178639
 
 
 Топ комментарии
 
Крадені з військових складів шини продають як нові, за це має бути розстріл!
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ГБР, НАБУ и вся прокуратура, как шины - ХЛАМ.
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нехай самі би зі своїми родичами на таких шинах поганяли. за таке треба давати 15 з конфіскацією майна навіть в найближчих родичів ( жінка, діти, батьки )
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Крадені з військових складів шини продають як нові, за це має бути розстріл!
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Там не рослідують що вони крадені, а рослідують що вони прокисли=))
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ГБР, НАБУ и вся прокуратура, как шины - ХЛАМ.
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нехай самі би зі своїми родичами на таких шинах поганяли. за таке треба давати 15 з конфіскацією майна навіть в найближчих родичів ( жінка, діти, батьки )
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зачем полиции такой БТР ? Явно не Крым и Донбасс возвращать
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к этому и подталкивают...шоб просроченные шины армии на линию фронта поставляли,а новенькие-полиции.
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Зеклоуны разворуют армию которую Порох строил 5 лет
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Шины - это ж не бронежилеты, замнут дело после "дойки".
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аиможет сами бтр просрочены, а шины це бонус?
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