 ГБР подозревает чиновников Нацполиции Запорожской области в закупке просроченных шин для БТР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что должностные лица осуществили закупку непригодных для эксплуатации шин для комплектации спецтехники, которая должна была использоваться во время проведения операции Объединенных сил. Управление полиции приобрело шины 1980 выпуска на сумму 249 000 гривен. Резина покупалась под видом новой и предназначалась для БТР-80. Впоследствии шины были переданы батальону полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Запорожской области для использования во время ООС.





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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Запорожской области ДВБ Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.