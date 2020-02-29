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 Уголовный "авторитет" требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Тем, кто отказывался платить, преступники угрожали физической расправой и разглашением конфиденциальных сведений. Деньги родственники пострадавших перечисляли им на банковские карточки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Лидером группировки оказался так называемый "смотрящий" за следственным изолятором. С целью распространения своего влияния, укрепления авторитета среди осужденных и с целью собственного обогащения 30-летний мужчина организовал преступную группу, в которую вошли лица, отбывающие и отбывавшие вместе с ним наказание в исправительном учреждении", — сказано в сообщении.

Уголовный авторитет требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция 01

По данным полиции, "авторитет" через участников группировки заставлял заключенных платить за спокойное и безопасное пребывание в СИЗО.

"Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства с осужденного пяти тысяч долларов США и получения части суммы", — сообщили в Нацполиции.

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Правоохранители провели обыски в СИЗО и по месту жительства фигурантов. В камере, в которой находился "авторитет", изъяли деньги.

Уголовный авторитет требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция 02Уголовный авторитет требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция 03Уголовный авторитет требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция 04

У его подельников на свободе изъяли банковские карты, на которые перечисляли средства родственники пострадавших.

Уголовный авторитет требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция 05

"Лидеру преступной группировки и одному из ее участников, заключенному, следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины", — сказано в сообщении. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Уголовный авторитет требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция 06
Уголовный авторитет требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция 07

Источник: https://censor.net.ua/p3178638
 
   
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А мы типа не понимаем,что большую часть отжатых баксов шло начальству СИЗО.
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Отак попади в СІЗО із нашою мудовою системою. Слідчі вимагають, адвокат вимагає, суддя вимагає, а тут ще й сокамерники думають, як поживитись нахаляву. Тьху.

П.с. написав "Судовою" з помилкою, хотів виправити, проте так більш правильно...
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пока не начнут ПРИБАЛЯТЬ сроки, а не ПОГЛОЩАТЬ - толку не будет
Ну и условия содержания жуткие и бесчеловечные. Неизвестно кто там сидит - может, помурыжат и выпустят, там могут и совсем невинные люди сидеть. Почему их держат хуже чем животных в зоопарке?
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Тому що немає вільного продажу зброї...
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Это не по понятиям, а тупо безпредел, тот смотрящий должен ответить.

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