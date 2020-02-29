 Уголовный "авторитет" требовал деньги с арестантов Ривненского СИЗО, дошло до $5000, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Лидером группировки оказался так называемый "смотрящий" за следственным изолятором. С целью распространения своего влияния, укрепления авторитета среди осужденных и с целью собственного обогащения 30-летний мужчина организовал преступную группу, в которую вошли лица, отбывающие и отбывавшие вместе с ним наказание в исправительном учреждении", — сказано в сообщении.

По данным полиции, "авторитет" через участников группировки заставлял заключенных платить за спокойное и безопасное пребывание в СИЗО.

"Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства с осужденного пяти тысяч долларов США и получения части суммы", — сообщили в Нацполиции.

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Правоохранители провели обыски в СИЗО и по месту жительства фигурантов. В камере, в которой находился "авторитет", изъяли деньги.

У его подельников на свободе изъяли банковские карты, на которые перечисляли средства родственники пострадавших.

"Лидеру преступной группировки и одному из ее участников, заключенному, следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины", — сказано в сообщении. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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