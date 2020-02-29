 На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор "Большой стройки" Голик. ФОТОрепортаж

Фото объектов опубликовал у себя в Facebook координатор "Большой стройки" Юрий Голик.
К примеру, в Пивденном на финальной стадии находится реконструкция детского садика. Ранее он был рассчитан на 75 мест, но в него ходит 130 детей.
"После реконструкции в садик будет ходить 200 детей. Финансирование в этом году - Государственный Фонд Регионального Развития и местный бюджет", - отметил Голик.
Реконструкция садика также проходит в городе Люботин.
В поселке Песочин (пригород Харькова) заканчивается строительство начальной школы и детского садика в микрорайоне "Надежда". Финансирование в этом году - Государственный Фонд Регионального Развития и местный бюджет.
Напомним, Кабинет Министров по поручению Президента Владимира Зеленского работает над реализацией программы, получившей название "Большая стройка". Планируется, что в 2020 году будет открыто 100 новых школ, 100 новых детских садиков и стадионов. Кроме того, будет отремонтировано более 6,5 тыс. км дорог.
Как заявил ранее Юрий Голик, таких амбициозных планов не было за всю историю украинской независимости.
100 садиков, 100 школ, 100 стадионов и 100...еще чего-то там (от блин...затер от частого перечитывания))) ааа! 100 школьных автобусов к сельским школам
но классно! надо будет... им ...подсказать ))))
Большо́й скачо́к (кит. трад. 大躍進, упр. 大跃进, пиньинь: Dàyuèjìn, палл.: Даюэцзинь) - экономическая и политическая кампания в Китае с 1958 по 1960 год, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъём экономики страны и имевшая трагические последствия для китайского народа. В это время Китай представлял собой на 90 % аграрную страну, которой была остро необходима модернизация. Мао Цзэдун обосновывал политику Большого скачка при помощи марксистской теории производительных сил, однако его попытка усилить экономический рост путём резкой коллективизации и подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой: следствием Большого скачка стала смерть от 20 до 40 миллионов человек[1], и это сделало его крупнейшей социальной катастрофой XX века (исключая Вторую мировую войну).
Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский
А то, что с рынком земли творится - отдельная песня.
Сами подумайте - кому вы строите? Рюскому миру? Вон, Юлия Владимировна им скорые в каждое село, а быдолвщинцы за януковича всей сворой, за гепу-допу всем совкоколхозом...
НЕЧЕГО зелёным квакалкам себе приписывать чужие достижения 😀😀😀