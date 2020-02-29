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 Политика Украины, Общество
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Все про:детсад (192) Харьковщина (1469) Голик Юрий (86)

 На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор "Большой стройки" Голик. ФОТОрепортаж

В рамках Национальной программы "Большая стройка" на Харьковщине в этом году будет завершено строительство или реконструкция нескольких новых садиков.

Фото объектов опубликовал у себя в Facebook координатор "Большой стройки" Юрий Голик.

К примеру, в Пивденном на финальной стадии находится реконструкция детского садика. Ранее он был рассчитан на 75 мест, но в него ходит 130 детей.

"После реконструкции в садик будет ходить 200 детей. Финансирование в этом году - Государственный Фонд Регионального Развития и местный бюджет", - отметил Голик.

На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор Большой стройки Голик 01

Реконструкция садика также проходит в городе Люботин.

На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор Большой стройки Голик 02

В поселке Песочин (пригород Харькова) заканчивается строительство начальной школы и детского садика в микрорайоне "Надежда". Финансирование в этом году - Государственный Фонд Регионального Развития и местный бюджет.

На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор Большой стройки Голик 03

Напомним, Кабинет Министров по поручению Президента Владимира Зеленского работает над реализацией программы, получившей название "Большая стройка". Планируется, что в 2020 году будет открыто 100 новых школ, 100 новых детских садиков и стадионов. Кроме того, будет отремонтировано более 6,5 тыс. км дорог.

Как заявил ранее Юрий Голик, таких амбициозных планов не было за всю историю украинской независимости.

Источник: https://censor.net.ua/p3178624
 
   
 Топ комментарии
 
...в какой из этих садиков тебя родители записали, "немец"? На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 9655
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А на Сахновщине и Кегичевке "сократили" больницы... теперь избиратилям зебилоида придется чухать в Красноград триппер лечить...
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я конспектировал:
100 садиков, 100 школ, 100 стадионов и 100...еще чего-то там (от блин...затер от частого перечитывания))) ааа! 100 школьных автобусов к сельским школам
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...в какой из этих садиков тебя родители записали, "немец"?
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Не те слово. Скільки набудували. На Харьковщине скоро откроются несколько новых садиков, - координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 4805 За пів року
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Представляю скоко они насторят за пять лет!
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закриватимуть, де лише директор і один вчитель веде кілька предметів.
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Расскажи это сельским детям и их родителям "оптимизатор". А я понаблюдаю со стороны что от тебя останется. Они еще отлично помнят "оптимизацию" фельдшерских пунктов при Овоще.
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вони і так знають. а якщо ти вважаєш нормоб одного вчителя по всім предметам, то тоді не кажи, що сільські діти умніші городських.
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Так может не школу закрыть, а условия сельским учителям создать? Может начать с элементарного - с финансирования школ лучше города и зарплат учителям? А не лечить головную боль по тупому гильотиной.
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хаха, ти зараз сам вийшов на реформу. у тебе когнитивний дисонанс.
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сьогодні школа - шкільний будинок і оплата комунальних платежів - стала тягарем громади, у якій школа стоїть. Якщо центром громади стало інше село, і там своя школа, то фінансувати громада буде як раз цю свою школу, бо центром громади обирається завжди крупніше і фінансування буде йти саме у це село. З цього виходить, що сільська громада не потягне дві і більше шкіл, потягне лише одну. якщо у школу ходять 1 учень першого класу, 3 учні 5 класу, і т.д. і на них всих один директор і один вчитель по всим предметам, то який сенс таку школу фінансувати? вона перша на виліт.
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так Голик не из комадьі Зе. Голик бьіл еще при Порохе в команде Резниченко. Мужик просто работает. и действующая власть тут ни при чем.
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Был БАМ, а у этих БСС - большая стройка садиков. Идиоты.
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А в Трускавце элитный садик для самых маленьких слуг народа откроют!
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ти не в темі: вони вже відмовилися від віїздних навчань. Усе буде в Києві.
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Это что клоун будет кричать при его руководством. От паскуда.
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Порох мовчал, пока Голік у Дніпрі строїв. Зато Резніченко не мовчав, а він з партії Пороха.
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А на Сахновщине и Кегичевке "сократили" больницы... теперь избиратилям зебилоида придется чухать в Красноград триппер лечить...
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Реорганіхація посалася ще за Пороха. і буде йти не залежно від преза.
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я конспектировал:
100 садиков, 100 школ, 100 стадионов и 100...еще чего-то там (от блин...затер от частого перечитывания))) ааа! 100 школьных автобусов к сельским школам
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ого! это ваще не реально! )))
но классно! надо будет... им ...подсказать ))))
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Три уже есть. правда. Петро строил, но то такое...
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так тот же Голик и строил, а не Петро.
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Большая стойка - звучит как Большой скачок
Большо́й скачо́к (кит. трад. 大躍進, упр. 大跃进, пиньинь: Dàyuèjìn, палл.: Даюэцзинь) - экономическая и политическая кампания в Китае с 1958 по 1960 год, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъём экономики страны и имевшая трагические последствия для китайского народа. В это время Китай представлял собой на 90 % аграрную страну, которой была остро необходима модернизация. Мао Цзэдун обосновывал политику Большого скачка при помощи марксистской теории производительных сил, однако его попытка усилить экономический рост путём резкой коллективизации и подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой: следствием Большого скачка стала смерть от 20 до 40 миллионов человек[1], и это сделало его крупнейшей социальной катастрофой XX века (исключая Вторую мировую войну).
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наш большой скачек - не строили ничего и построили (подмарафетили) один садик. итого имеем 400 % рост, можно расписать как экономический прорыв в социально-экономической сфере!
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По поводу "подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства" Вот прямая аналогия:
Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский

А то, что с рынком земли творится - отдельная песня.
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Вот они учатся руководить страной в Трускавце
На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор "Великого будівництва" Голик - Цензор.НЕТ 9144
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Название ничего вам напоминает? Ану вспомните, когда мама вам в детстве говорила. Сегодня большая уборка. Типо праздник - наслаждайтесь. Поубирали - вроде чище, но ничего не изменилось, через пару дней опять срач. Ограниченный интеллект - что поделаешь.
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Лучше бы на львовщине.
Сами подумайте - кому вы строите? Рюскому миру? Вон, Юлия Владимировна им скорые в каждое село, а быдолвщинцы за януковича всей сворой, за гепу-допу всем совкоколхозом...
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Принципиально не хотят бандеровцам шото строить, а как ***** напал- так сразу - помогите спасите переселенцев примите !!!
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ЧТОЬЫ ОНИ ОТКРЫЛИСЬ - надо сделать проект и построить - а это минимум 2 года
НЕЧЕГО зелёным квакалкам себе приписывать чужие достижения 😀😀😀
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Бараки детского типа.Я за семейные частные садики На Харківщині незабаром відкриють декілька нових садочків, - координатор "Великого будівництва" Голик - Цензор.НЕТ 2186
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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