EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  1135  19
Все про:День Победы (1024) Росгвардия (7)

 Росгвардия к 9 мая закупит наклейки "на Берлин". ФОТО

Управление Росгвардии по Новосибирской области планирует закупить к 9 мая наклейки с надписью "На Берлин" для своих служебных автомобилей.

Наклейки обнаружили в перечне запасных частей и аксессуаров в технической документации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Открытые медиа".

Аукцион на обслуживание автомобилей и спецтехники службы объявили 28 февраля. Начальная цена контракта – 800 тысяч рублей. Как указано в документации аукциона, наклейка к 9 мая "на Берлин" должна стоить не дороже 436 рублей.

Читайте также: Зеленского не приглашали на парад 9 мая в Москву, - Офис президента

Специалист, ответственный за размещение этой закупки, затруднился объяснить появление наклейки "На Берлин" в технической документации. "Я ничего такого не размещал", - заявил он.

Росгвардия к 9 мая закупит наклейки на Берлин 01

Источник: https://censor.net.ua/p3178622
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Краще хай замовлять собі наклейки на арабській мові "На Ідліб"
 показать весь комментарий
 
на Америку, мачи пиндоса-разбей свой айфон! Росгвардия к 9 мая закупит наклейки "на Берлин" - Цензор.НЕТ 9846
 показать весь комментарий
 
 
Такий собі кацапський аналог нашої наліпки ЗеКоманда.
 показать весь комментарий
 
 
ну и слава Богу .... может гансы хоть чуть -чуть репу чухать начнут !!!
 показать весь комментарий
 
 
"В жопу строем".
Можем вам бесплатно изготовить.
 показать весь комментарий
 
после штурма деревянного макета - молчит Росгвардия к 9 мая закупит наклейки "на Берлин" - Цензор.НЕТ 7197
 показать весь комментарий
 
 
ПАБЕДАБЕСИЕ РАСЕЯНСКИХ ДОЛБО_Б КРЕПЧАЕТ.
 показать весь комментарий
 
 
У тому зписку бракує наліпок "На бутилку. Садітца здєсь."
 показать весь комментарий
 
 
фрау меркель на "парад" поедет?порадуйте ватнички старушку
 показать весь комментарий
 
 
$75 млн. на вітер знищення Панциря після повітряного нападу на турецькі війська
 показать весь комментарий
 
Они только и могут, что наклейкой покрасоваться. Ездить по Европам им )(уйло запретил.
 показать весь комментарий
 
 
Так замысловато бутылку еще никто не называл .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх