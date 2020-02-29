 ВСУ усовершенствуют общевойсковой бронежилет: новая плита и система быстрого сброса. ФОТО

Об этом со ссылкой на "Армія Inform" сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в данный момент новый образец бронежилета модульного находится в процессе совершенствования, а заинтересованность в предоставлении ВС Украины опытных партий таких бронежилетов проявили три производителя, один из которых иностранный. Эти опытные партии изготавливают в соответствии с разработанным техническим описанием "Бронежилет модульный" авторства постоянно действующей группы специалистов ВСУ.
Отмечается, что на данный момент первые военные (исследовательские) испытания уже прошла партия бронежилетов от одного из производителей. Результаты положительные - образец бронежилета претерпел значительные изменения, ориентировочно на 50%.
"Перед нами стоят две основные задачи по модификации этого изделия. Первое: по результатам военных (исследовательских) испытаний разработать требования к чехлу бронежилета модульного. А именно: определить модель чехла и показатели качества материалов, из которых его изготавливают. А второй задачей является, по результатам баллистических испытаний, установить требования к плите. Самое главное - это методы проверки плиты", - рассказал начальник управления разработки вещевого имущества ГУ РСМЗО ВС Украины подполковник Виталий Рябов.
В частности, в новом образце модульного бронежилета применена система быстрого сброса, что является обязательной составляющей для таких изделий в странах НАТО; плита - жесткий бронеэлемент типа stand alone отныне будут проверять отдельно; планируется проверка теплового воздействия на чехол бронежилета, а также сохранения его свойств после намачивания.
для этого, ручное ГБР и лично Труба, организовали фиктивное уголовное дело против "Темп-3000", и некоторых сотрудников Министерства Обороны времен Порошенко..
но вот незадача, уголовное дело начало сыпаться..
а воинам надо что-то более военно-надежное а не тайно-видное ))))))
от зедрисня й не захотіла закупляти снаряди від працівнага Порошенка
шо не ясно?
может...оттуда сквознячок
Что можно выдумать нового в плейт-керриерах?
Все уже сделано. Бери разработки НАТО и пользуйся.
Быстрый сброс...
В Корсарах нельзя нормально вложиться в оружие.
А крайний раз когда снимал через голову, губу плитой разбил )))
Друзі. Бекас стріляє, директор Української броні ловить кулі.
Пластини з тактичного поліетилену. Розподіляє удар так, що ніяких заброневих травм.