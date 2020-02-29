EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Технологии
  3591  29
Материалы по теме:
Все про:Бронежилет (53) ВСУ (462)

 ВСУ усовершенствуют общевойсковой бронежилет: новая плита и система быстрого сброса. ФОТО

В этом году в Вооруженных Силах Украины разработают новые требования к бронежилетам, после чего будет выбран их производитель.

Об этом со ссылкой на "Армія Inform" сообщает Цензор.НЕТ

Так, в данный момент новый образец бронежилета модульного находится в процессе совершенствования, а заинтересованность в предоставлении ВС Украины опытных партий таких бронежилетов проявили три производителя, один из которых иностранный. Эти опытные партии изготавливают в соответствии с разработанным техническим описанием "Бронежилет модульный" авторства постоянно действующей группы специалистов ВСУ.

Отмечается, что на данный момент первые военные (исследовательские) испытания уже прошла партия бронежилетов от одного из производителей. Результаты положительные - образец бронежилета претерпел значительные изменения, ориентировочно на 50%.

Читайте также: "Насмешка над боеспособностью ВСУ - в Гособоронзаказе не выделены деньги на боеприпасы", - генерал Забродский

"Перед нами стоят две основные задачи по модификации этого изделия. Первое: по результатам военных (исследовательских) испытаний разработать требования к чехлу бронежилета модульного. А именно: определить модель чехла и показатели качества материалов, из которых его изготавливают. А второй задачей является, по результатам баллистических испытаний, установить требования к плите. Самое главное - это методы проверки плиты", - рассказал начальник управления разработки вещевого имущества ГУ РСМЗО ВС Украины подполковник Виталий Рябов.

В частности, в новом образце модульного бронежилета применена система быстрого сброса, что является обязательной составляющей для таких изделий в странах НАТО; плита - жесткий бронеэлемент типа stand alone отныне будут проверять отдельно; планируется проверка теплового воздействия на чехол бронежилета, а также сохранения его свойств после намачивания.

ВСУ усовершенствуют общевойсковой бронежилет: новая плита и система быстрого сброса 01
ВСУ усовершенствуют общевойсковой бронежилет: новая плита и система быстрого сброса 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178620
 
   
 Топ комментарии
 
между строк нужно читать так: новая команда из Офиса перЗедента (Апаршин) + из МинОбороны + новые бизнесюки, решили вытеснить производителя броников "Темп-3000", и впарить (навязать) Армии новые броники по новым ценам и с худшим качеством..
для этого, ручное ГБР и лично Труба, организовали фиктивное уголовное дело против "Темп-3000", и некоторых сотрудников Министерства Обороны времен Порошенко..
но вот незадача, уголовное дело начало сыпаться..
 показать весь комментарий
 
враховуючи, що воєнна доктрина полягає в тому, що "нада просто пєрєстать стрєлять"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
враховуючи, що воєнна доктрина полягає в тому, що "нада просто пєрєстать стрєлять"
 показать весь комментарий
 
 
Новим технічним завданням на бронежилети намагаються викинути ТЕМП-3000 з державних закупівель! Це звичайна махінація! ТЕМП-3000 показав свою якість і надійність і має лишатись головним постачальником бронежилетів в армію!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При свині порошенку і наділі б Українська армія не мала б якісного пронижилету ((
 показать весь комментарий
 
 
А при кловане и зекоМанде, оно ненадо все это- броники ,снаряды... мы сдаемсу...🤗
 показать весь комментарий
 
 
А не розумніше взяти кращі зразки натовських броніків, за взірець для виготовлення?
 показать весь комментарий
 
 
Это плогиат, нужно покупать лицензию, это дорого. Даже если ты нашешь броник на голову, но с теми же техническими характеристиками и сплавов материалов или материалов и т.д., это плагиат, штрафные санкции и возмещение ущерба.
 показать весь комментарий
 
Из дебильной википедии "Плагиа́т - умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе[1]. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответственность. С другой стороны, плагиат возможен и в областях, на которые не распространяется действие каких-либо видов интеллектуальной собственности, например, в математике и других фундаментальных научных дисциплинах.
 показать весь комментарий
 
между строк нужно читать так: новая команда из Офиса перЗедента (Апаршин) + из МинОбороны + новые бизнесюки, решили вытеснить производителя броников "Темп-3000", и впарить (навязать) Армии новые броники по новым ценам и с худшим качеством..
для этого, ручное ГБР и лично Труба, организовали фиктивное уголовное дело против "Темп-3000", и некоторых сотрудников Министерства Обороны времен Порошенко..
но вот незадача, уголовное дело начало сыпаться..
 показать весь комментарий
 
 
Це такий як на Блазні у Ватикані був?
 показать весь комментарий
 
 
э нет.. у него круче...у него спокойно в трусы заправляется...
а воинам надо что-то более военно-надежное а не тайно-видное ))))))
 показать весь комментарий
 
 
эти бронежилеты нужно испытать на *************.
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, главное оружие правильно выбрать, что бы точно наповал.
 показать весь комментарий
 
 
а можно и в голову, зачем портить броник? ЗСУ вдосконалять загальновійськовий бронежилет: нова плита та система швидкого скидання - Цензор.НЕТ 6815
 показать весь комментарий
 
Надо из графена шить углеродными нанотрубками
 показать весь комментарий
 
Многослойная графеновая плёнка толщиной с магазинную-упаковочную может выдержать слона, стоящего на карандаше.
ЗСУ вдосконалять загальновійськовий бронежилет: нова плита та система швидкого скидання - Цензор.НЕТ 7580
 показать весь комментарий
 
при працівнам Порошенку були закуплені станки для виробництва снарядів
от зедрисня й не захотіла закупляти снаряди від працівнага Порошенка
шо не ясно?
 показать весь комментарий
 
 
а говорят коломойша какие-то заводики военные запустил (или запускает)
может...оттуда сквознячок
 показать весь комментарий
 
 
Изобретатели колеса хреновы..
Что можно выдумать нового в плейт-керриерах?
Все уже сделано. Бери разработки НАТО и пользуйся.
Быстрый сброс...
В Корсарах нельзя нормально вложиться в оружие.
А крайний раз когда снимал через голову, губу плитой разбил )))
 показать весь комментарий
 
 
Насколько я понял еще даже технических требований к новому бронежилету не выработали, а уже трубят об этом. Похоже на "зеленую" кломанду.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qMDPFugXllo
Друзі. Бекас стріляє, директор Української броні ловить кулі.
Пластини з тактичного поліетилену. Розподіляє удар так, що ніяких заброневих травм.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоТехнологии
 
 
 
 
 
 вверх