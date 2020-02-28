 Двум участникам "самообороны Крыма" сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что подозреваемые активно поддерживали оккупацию Крыма, в течение февраля-марта 2014 принимали участие в захвате административного здания Верховной Рады АР Крым в Симферополе, задерживали проукраински настроенных жителей автономии. Вследствие их действий погибли три человека.

"Кроме того, один из подозреваемых создал и возглавил отряд казаков, который вошли в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "самообороны Крыма". Боевики осуществляли блокирование и захват административных зданий г. Симферополь. В частности военных частей и пограничного управления, в результате чего фигуранты завладели оружием, которое находилось в административных зданиях", - сообщили в Нацполиции.

Сейчас следователи Главного управления полиции Крыма совместно с прокуратурой автономии сообщили двум фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 260 (Создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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