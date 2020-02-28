 Воин 93-й ОМБр Владимир Федченко погиб 27 февраля в зоне ООС от пули вражеского снайпера. ФОТО

Об этом говорится на странице 93-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война за независимость продолжает собирать свою кровавую плату. У холодноярцев снова потери... Вчера днем ​​от вражеской пули погиб наш воин, главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным "Фед". Жизнь Владимира оборвала пуля снайпера российских террористов под прикрытием стрелкового оружия. Погиб холодноярец на своей родной Луганщине, которую защищал от российских оккупантов.

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Владимир родился 5 мая 1973 г. в селе Нещеретово Луганской области. Имел среднюю профессионально-техническое образование. В 93-ю бригаду Холодный Яр пришел в декабре 2016 года, когда наше соединение воевало на этом же направлении. Имел опыт участия в боевых действиях и раньше.

Владимир также защищал в составе 93-й бригады Старогнатовку и Авдеевку.

"Это был человек, на котором держалась рта, опора роты. Он был опытный, 3,5 года в нашем подразделении. Командиры ему доверяли. Очень хороший дядька. Он был за людей, всегда тянул за своих", - вспоминают "Феда" товарищи по оружию.

Родного человека не дождалась жена Людмила и четверо детей: взрослая дочь и три сына, двое из которых еще учатся в школе, а третий - студент.

Воины бригады Холодный Яр выражают свои искренние соболезнования семье Владимира. Мы полностью разделяем вашу боль и тоску и сделаем все от нас зависящее, чтобы его жертва не была напрасной.

Вечная слава павшим бойцам!

Похоронят Владимира завтра, в родном селе Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00", - отмечается в сообщении.