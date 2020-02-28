 Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция "ЕС" провела акцию под ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Как сообщили адвокаты пятого Президента Украины Петра Порошенко, по решению Шевченковского суда дело, в котором Порошенко вызвали на допрос, должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления. К тому же выяснилось, что следователь Сергеева, которая якобы должна была допросить Порошенко 28 февраля, находится в отпуске.
"Мы сегодня пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признак политических преследований. Понимая, что власть умеет одно - давать зрелище. Идти по принципу "хлеба и зрелищ". Год назад они обещали конец эпохи бедности, сейчас надо отчитываться. Сегодня последний день, когда правительство Зеленского должно было принять решение об индексации пенсий. Этого нет, потому что оно очень занято политическими преследованиями", - отметил Порошенко.
По словам нардепа Артура Герасимова "сосредоточив в своих руках абсолютную власть, Зеленский показал полную непрофессиональность и невозможность защищать страну от тех вызовов, от тех проблем, с которыми страна и украинцы сталкиваются".
"В последнее время меня не покидает тревожное ощущение и аналогии, которые предшествовали войне на востоке. Аналогии с периодом Януковича. Времена, когда преследовались патриоты Украины, когда преследовались крымские татары за желание свободы, за желание жить в свободной стране. В последнее время мы наблюдаем нечто подобное", - заявил нардеп Ахтем Чийгоз.
Нардеп Вятрович обратил внимание на попытки представителей "пятой колонны" Кремля переписать историю Революции Достоинства: "Руководитель ГБР заявила о том, что она будет инициировать отмену закона об амнистии участников Майдана. Что это значит? Это значит, что тысячи людей, которые принимали участие в Майдане зимой 2014 года, если этот закон будет отменен, могут быть привлечены к ответственности".
"Все эти годы наша команда пыталась сделать ключевое - сохранить страну ... Сегодня, когда мы видим дела, по которым пятого Президента Украины вызывают в ГБР, то это действительно вызывает не удивление, а возмущение. Среди этих дел - дело моряков и такие вопросы, которые озвучивают только в кремлевских телестудиях", - подчеркнула нардеп Ирина Геращенко.
"Владимир Александрович, займитесь функциями президента. Защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей и не становитесь Януковичем. У него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое, их цель - быть независимыми. Потому что то, что мы слышали в "пленках Трубы", бывшего главы ГБР, это ежедневное вмешательство в работу следователей и судов. Это уголовное преступление, не занимайтесь этим", - заявил Порошенко.
"лезть в судовую систему"
Твою судебную систему сжечь напалмом нужно вместе со всеми членами этой судебной системы - ибо вся судебная система у нас является по сути преступным синдикатом.
Де у тебе рік пройшов, із кінця травня, коли Зеля став президентом, чи з вересня, коли нова Рада почала працювати?
"маємо повернення ручної судової системи"
Повернення після чого?? Судова система такою не переставала бути - при Порошку не було зроблено для цього майже нічого, окрім куцого закону про АК суд.
Читать нужно не только написанное одной из сторон, но и то, что там кроется между строк - но для этого мозги нужно иметь, тка что это явно не для тебя.
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Что он у тебя украл? Его допрашивали за его патриотизм. За то, что возродил армию и дал отпор "русскому миру". А тебе он в штаны нагадил или что?
А-ха-ха! Давно я так не смеялся! Да за Зе 73% проголосовали только за то, что он обещал посадить барыгу-мародера!
Пєрєсталі стрєлять - війна закінчилась, зебіли? А епоха бідності? Коли Зе комуналку знизить? Що найвеличніший лідер світу робив в Омані? За чиї грошики він туди катався??? Але у зелохів цікавлять лише новини про Порошенка))))
Інша справа, що тоді бені було вигідно, щоб касапи не зайняли його вотчину - Дніпро. Адже в Донецькій і Луганській він стільки втратив бабла...
Виявляється, в слідчих до нього питань по справі немає. Відсутні, як клас. Відсутні, аж до того, що слідча Сергеєва, яка мала би його допитувати, з сьогоднішнього дня у терміновій відпустці...
Дальше по теореме эскобара, у одного Портнов у другого вообще вся системы была, Бриллиантовые, Саакашвили, и намеренно изуродованная реформи со своими решалами. "шо то х*я шо эта х*ня, и от эти две х**и, я манал их маму ".
Чоргуз там ещё лицом торгует. А потом будет скулить, что частному карманному соевому кАналу "прикрыли финансирование"!
Не любит свинохряк на допросы ходить. Ох как не любит!
Смешно даже читать.)))))))) Свинохряк забыл, как САМ подмял под себя "судебную власть"? Про "смотрящего за судами из АП" напомнить? А про Саакашвили с мешком на голове, выброшенным из страны вообще, как говорится, "без суда и следствия"? Так кто "последователь Януковща" на самом деле?
Чоргуз там ещё лицом торгует. А потом будет скулить, что частному карманному соевому кАналу "прикрыли финансирование"!
Не любит свинохряк на допросы ходить. Ох как не любит! )))))))))))))
Що, мало російського репу в ефірі України? Та - всюди!
Пусть сына для начала научит патриотизму, а потом на Зе будет рот открывать!
А вообще, "яблочко от яблони...", как говорится. Сразу видны "приоритеты" в барыгиной семейке, о чем они там перетирают и что думают на самом деле! Зато идиотам можно и побрызгать желтеньким в глаза "про свой патриотизЬм". Особенно когда ломится срок. С конфискацией.
«Неспроможність ДБР підготувати бодай щось, схоже на адекватний процесуальний документ, видається за блокування прокуратурою "рухів" ДБР», - розповів співрозмовник. Також він додав, що керівництво ДБР «як і раніше, перебуває під контролем Портнова».
Яких саме справ стосуються підозри, журналістам не повідомили.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/28/7242003/