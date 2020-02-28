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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1471) Зеленский (4724) Порошенко (18008) Вятрович (234) Герасимов (245) Чийгоз (292) ГБР (1003) Европейская Солидарность (273)

 Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция "ЕС" провела акцию под ГБР. ФОТОрепортаж

Фракция "Европейская солидарность" провела акцию против политических репрессий под стенами ГБР. В акции протеста приняли участие нардепы, активисты, волонтеры и ОО "Солидарная Молодежь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Как сообщили адвокаты пятого Президента Украины Петра Порошенко, по решению Шевченковского суда дело, в котором Порошенко вызвали на допрос, должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления. К тому же выяснилось, что следователь Сергеева, которая якобы должна была допросить Порошенко 28 февраля, находится в отпуске.

"Мы сегодня пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признак политических преследований. Понимая, что власть умеет одно - давать зрелище. Идти по принципу "хлеба и зрелищ". Год назад они обещали конец эпохи бедности, сейчас надо отчитываться. Сегодня последний день, когда правительство Зеленского должно было принять решение об индексации пенсий. Этого нет, потому что оно очень занято политическими преследованиями", - отметил Порошенко.

По словам нардепа Артура Герасимова "сосредоточив в своих руках абсолютную власть, Зеленский показал полную непрофессиональность и невозможность защищать страну от тех вызовов, от тех проблем, с которыми страна и украинцы сталкиваются".

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"В последнее время меня не покидает тревожное ощущение и аналогии, которые предшествовали войне на востоке. Аналогии с периодом Януковича. Времена, когда преследовались патриоты Украины, когда преследовались крымские татары за желание свободы, за желание жить в свободной стране. В последнее время мы наблюдаем нечто подобное", - заявил нардеп Ахтем Чийгоз.

Нардеп Вятрович обратил внимание на попытки представителей "пятой колонны" Кремля переписать историю Революции Достоинства: "Руководитель ГБР заявила о том, что она будет инициировать отмену закона об амнистии участников Майдана. Что это значит? Это значит, что тысячи людей, которые принимали участие в Майдане зимой 2014 года, если этот закон будет отменен, могут быть привлечены к ответственности".

"Все эти годы наша команда пыталась сделать ключевое - сохранить страну ... Сегодня, когда мы видим дела, по которым пятого Президента Украины вызывают в ГБР, то это действительно вызывает не удивление, а возмущение. Среди этих дел - дело моряков и такие вопросы, которые озвучивают только в кремлевских телестудиях", - подчеркнула нардеп Ирина Геращенко.

"Владимир Александрович, займитесь функциями президента. Защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей и не становитесь Януковичем. У него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое, их цель - быть независимыми. Потому что то, что мы слышали в "пленках Трубы", бывшего главы ГБР, это ежедневное вмешательство в работу следователей и судов. Это уголовное преступление, не занимайтесь этим", - заявил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешняя власть, провалив свои предвыборные обещания, идет по пути Януковича и организовывает политические преследования оппозиции, - Порошенко

Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция ЕС провела акцию под ГБР 01
Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция ЕС провела акцию под ГБР 02
Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция ЕС провела акцию под ГБР 03
Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция ЕС провела акцию под ГБР 04
Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция ЕС провела акцию под ГБР 05
Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция ЕС провела акцию под ГБР 06

Источник: https://censor.net.ua/p3178511
 
   
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Это до тебя туго доходит, гопник дерьмовый. И я тебе не "братан" - я такими как ты брезгую.

"лезть в судовую систему"
Твою судебную систему сжечь напалмом нужно вместе со всеми членами этой судебной системы - ибо вся судебная система у нас является по сути преступным синдикатом.
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Ви вже, бляха, рік як палите - може сірників нема чи знову щось танцювати заважає - натомість маємо повернення ручної судової системи, а керує нею - злочинець Портнов і "мои человеки".
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Який нафіг рік, хворе?
Де у тебе рік пройшов, із кінця травня, коли Зеля став президентом, чи з вересня, коли нова Рада почала працювати?

"маємо повернення ручної судової системи"
Повернення після чого?? Судова система такою не переставала бути - при Порошку не було зроблено для цього майже нічого, окрім куцого закону про АК суд.
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овощ я с тобой теряю время,в отличии от тебя я осмысливаю прочитанное!не с твоими мозгами рассуждать о причинах и следствиях,ты читать научись не по диагонали,а осознавая прочитанное!все я с тобой закончил,свободен
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Дурачек, ты со своими "мозгами" даже писать грамотно не можешь, куда тебе что-то осмысливать?
Читать нужно не только написанное одной из сторон, но и то, что там кроется между строк - но для этого мозги нужно иметь, тка что это явно не для тебя.
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Судебная реформа на Украине
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
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пока корм есть они будут молча жрать под подушкой,а уж потом начнут "скиглити"!
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Сейчас под стенами ДБР примерно 50 человек, это с учетом полицейских и журналистов. Деньги зажал?
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Так то и есть весь педрохторат. Зарплатные на цензоре сдрочат им некада. А люди с головой за пять лет прочувствовали силу патужных соевых рЫформ
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У ***** пам'ять кортка. Забув, коли Саакашвілі з мішком на голові екстрадував?
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А шо з ним було робити, коли той Саакашвили берега потеряв і рамси попутав????
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Кто бы призывал.Хряк поросвинью Лолиту приласкал,а она ему рога продолжает наставлять уже десятки лет.Ужость!
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Аваков екстрадував, між іншим. Адже Державна прикордонна служба України структурно входить до складу МВС. Ти забув, що Аваков - чи не перший ворог міхо?
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Как раз судебную власть и надо трогать, пЕСики как обычно скавучат бредятину.
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Парашенко как всегда оказался лицемерным ублюдком и провокатором. - Он же сам недавно булькал,шо готов прийти на допрос добровольно. Теперь заднюю включил. Как всегда - перднул и убежал. Как баба ссыкливая. - И тебя же не за политику допрашивать собрались. А за воровство. А это разные вещи. И нечего тут пузыри раздувать и народ подбивать на беспорядки. Это тоже преступление кстати. Ты уже раз такое провернул на Майдане. Дураки поверили. Результат - олигархи и регионалы-диверсанты - снова в политике. А ведь ты мог от них избавиться. Как с Сашко Билым,Лисовиком. Только зачем тебе это. Они же друзи тебе. Умиляет геращенко требующая отмены репрессий )) Помните ее обнимашки с новинским ? - Она и его хочет шоб не трогали._Подонка и кремлевского агента.
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Что ты раскудахтался? Был Порох сегодня на допросе. Сам пришёл. Без привода, как того хотел бубочка и прихвостни.
Что он у тебя украл? Его допрашивали за его патриотизм. За то, что возродил армию и дал отпор "русскому миру". А тебе он в штаны нагадил или что?
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Стенограмму допроса предоставить можешь ? - Фантазии шизы - не интересуют.
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А до этого ходил? Или ГБР за ним бегать должны? То оно в Лондоне, то в Канаде, ну незаменимое **** и, вот засада - именно тогда, когда на допрос вызывают. От незадача. Тут допрос - а ему - срочно лететь. Не смеши мои ...
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"Его допрашивали за его патриотизЬм." (с)

А-ха-ха! Давно я так не смеялся! Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 6950 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 6950 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 6950 Да за Зе 73% проголосовали только за то, что он обещал посадить барыгу-мародера!
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свиночола паскуда, яка ніколи не виконувала Коституцію України, зараз верещить про репресії?! Воно напевно забуло хто розпочав репресії проти добровольців! гівнокомантувач напевно забуло коли і як воно ліпило мінськ-1, після його тактики під Іловайськом, та мінськ-2 під Дебальцеве!
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Дак он же "самый партиотичный патриёт"! Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 3000 Мало того, "ГЕТЬман" от слова "ГЕТЬ!!!" Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 132 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 132 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 132
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Ах, как не хочется чалиться.Гепа,Вилкул,Колесников и Юра Енакиевский в одном лице!
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Як тільки новина про Порошенка зебіки тут як тут)))
Пєрєсталі стрєлять - війна закінчилась, зебіли? А епоха бідності? Коли Зе комуналку знизить? Що найвеличніший лідер світу робив в Омані? За чиї грошики він туди катався??? Але у зелохів цікавлять лише новини про Порошенка))))
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куценька методичка...давай ісчо...
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Мені подобаеться як порохоботи круто вилуплюють очі коли нагадуешь, що в свій час Порошенко призначав того самого Беню головою Дніпра.
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дкбіли, ще Турчинов призначив...
Інша справа, що тоді бені було вигідно, щоб касапи не зайняли його вотчину - Дніпро. Адже в Донецькій і Луганській він стільки втратив бабла...
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Порошенко вже вийшов з допиту.
Виявляється, в слідчих до нього питань по справі немає. Відсутні, як клас. Відсутні, аж до того, що слідча Сергеєва, яка мала би його допитувати, з сьогоднішнього дня у терміновій відпустці...
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"Зеленский, не становитесь Порошенко" хотели сказать?
Дальше по теореме эскобара, у одного Портнов у другого вообще вся системы была, Бриллиантовые, Саакашвили, и намеренно изуродованная реформи со своими решалами. "шо то х*я шо эта х*ня, и от эти две х**и, я манал их маму ".
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Смешно даже читать. Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 8770 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 8770 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 8770 Свинохряк забыл, как САМ подмял под себя "судебную власть"? Про "смотрящего за судами из АП" напомнить? А про Саакашвили с мешком на голове, выброшенным из страны вообще, как говорится, "без суда и следствия"? Так кто "последователь Януковща" на самом деле?
Чоргуз там ещё лицом торгует. А потом будет скулить, что частному карманному соевому кАналу "прикрыли финансирование"!

Не любит свинохряк на допросы ходить. Ох как не любит!
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Повторю ещу раз.

Смешно даже читать.)))))))) Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 7643 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 7643 Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 7643 Свинохряк забыл, как САМ подмял под себя "судебную власть"? Про "смотрящего за судами из АП" напомнить? А про Саакашвили с мешком на голове, выброшенным из страны вообще, как говорится, "без суда и следствия"? Так кто "последователь Януковща" на самом деле? Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 7643
Чоргуз там ещё лицом торгует. А потом будет скулить, что частному карманному соевому кАналу "прикрыли финансирование"!

Не любит свинохряк на допросы ходить. Ох как не любит! )))))))))))))
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поздно призывать - зелекуня уже состоялся как помесь страуса с ослом.
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Поки пiд стiнами ДБР цирк Порошенка слухають українські патрiотичнi пiснi, щоб не вiдходити вiд гасла "армiя, мова, вiра", в цей же час, на вечiрках "русских в Лондоне", син "Гетьмана" на cценi відривається пiд пiснi російського репера.
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ну, і що?
Що, мало російського репу в ефірі України? Та - всюди!
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То есть "Я гузький"- от сына "патриёта всея Украина", в Лондоне, во время воны с 14-ю тысячами убитых сограждан- нормуль? Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 3423

Пусть сына для начала научит патриотизму, а потом на Зе будет рот открывать!
А вообще, "яблочко от яблони...", как говорится. Сразу видны "приоритеты" в барыгиной семейке, о чем они там перетирают и что думают на самом деле! Зато идиотам можно и побрызгать желтеньким в глаза "про свой патриотизЬм". Особенно когда ломится срок. С конфискацией. Зеленський, не ставайте Януковичем, залиште судову владу в спокої: фракція "ЄС" провела акцію під ДБР - Цензор.НЕТ 586
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Як заявив Українській правді співрозмовник, знайомий з ходом розслідування у ДБР, Офіс Генерального прокурора відмовився брати підготовлені слідчими ДБР підозри п'ятому президенту Петру Порошенку через їхню погану якість.
«Неспроможність ДБР підготувати бодай щось, схоже на адекватний процесуальний документ, видається за блокування прокуратурою "рухів" ДБР», - розповів співрозмовник. Також він додав, що керівництво ДБР «як і раніше, перебуває під контролем Портнова».
Яких саме справ стосуються підозри, журналістам не повідомили.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/28/7242003/
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Шо Порох колотится як свинья в мешку. Ща в ГБР всё нормас - по-пацански. Директор ГБР Венедиктова сама брякнула: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански"©.
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Да ты шо зачем Зеленскому ВИП нары? Пусть на параше народ смешит!
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Не. Мародер о нас один. Известный всем. И имя ему- ПОТРОХ!
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Астанаватесь!!!Шо ви з Потроха хочете-вiн бiдний мов церковна миша-всi 122 тис.га патрiотовi АТО свому синковi переписав.
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