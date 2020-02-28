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 Происшествия, Общество
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Все про:Полтава (504) суд (22905) Новые Санжары (120)

 Прокурор апеллировал к видеоматериалам, однако доказательства не были продемонстрированы, - судья Гольник о деле протестов в Новых Санжарах. ФОТО

В Октябрьском районном суде Полтавы рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения, участнику протестов в Новых Санжарах, Михаилу Галаку. Его подозревали в бросании камней в сторону правоохранителей.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила судья Лариса Гольник.

На заседание суда, следователь, расследовавший правонарушение, не пришел.

Однако, прокурор, Анатолий Буряк, сообщил, что за такие действия подозреваемый может понести ответственность сроком от пяти до восьми лет. Действия Галака классифицировали как тяжкое преступление. Подозрение, по мнению прокурора, обосновано, поскольку оно осуществляется на основании собранных доказательств - протокола места происшествия и показаниях потерпевших.

Адвокат подозреваемого утверждает, что обвинения прокурора бессмысленны и не имеют обоснованных фактов, которые бы доказывали вину потерпевшего: "Показания потерпевших, которые указаны, никоим образом не касаются Галака. Да. Он действительно присутствовал на протесте, однако, этого Закон не запрещает. Действия Галака были спровоцированы самими же правоохранителями, которые начали оттеснять людей, сделав так называемый "коридор".

Выяснять истинные обстоятельства этого дела пришлось судье Октябрьского районного суда, Ларисе Гольник: "Меня как следственного судью удивили не обвинения, а роль государства в этой ситуации. Я спросила у прокурора - где же была полиция диалога во время стычки. Он сказал, что этот вопрос не входит в рамки рассмотрения данного дела. По моему мнению, это абсолютно не так. Ведь насколько мне известно, протестующие не устраивали никаких провокаций до того момента, когда их начала оттеснять Нацполиция. Роль государства и полиции диалога заключается как раз в поиске компромиссов и коммуникации. Это общепринятые вещи в европейских государствах на государственном и бытовом уровне".

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В дальнейшем прокурор апеллировал к видеоматериалам, из которых должно было стать очевидным, что подозреваемый совершил преступление. Однако, сами видеоматериалы в перечень доказательств почему-то не попали и не были продемонстрированы.

"Прокурор ссылался на видеоматериалы нескольких телеканалов "Zik" и "News One" и на какие-то материалы, которые бы зафиксировала Нацполиция, однако, я, как следственный судья, этих материалов не видела. Прокурор говорит, что они в публичном доступе и этого должно быть достаточно для избрания меры пресечения. Однако, я считаю, что собранных доказательств суд не увидел. Михаил Галак действительно был на протесте, но это никоим образом не должно караться законом", - подчеркнула судья Гольник.

В ходе рассмотрения дела, судья зачитала постановление, в котором отказала в мере пресечения. По словам Гольник, постановление не отменяет подозрение следователей в уголовном преступлении Михаила Галака.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Прокурор апеллировал к видеоматериалам, однако доказательства не были продемонстрированы, - судья Гольник о деле протестов в Новых Санжарах 01

Источник: https://censor.net.ua/p3178503
 
   
 Топ комментарии
 
Зрозуміло, що усю цю ситуацію спровокували підлеглі Авакова.
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Вот что бывает, когда дело рассматривает не печерский, барышевский или киевский окружной админ суд
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Між іншим, ця суддя, Лариса Гольник, належить до категорії тих, хто бореться проти суддівської мафії...
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Видео не является доказательством в суде. Что за прокуроры у зеленого сброда? Что власть, что прокуроры - все конченые клоуны.
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Зрозуміло, що усю цю ситуацію спровокували підлеглі Авакова.
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Не зовсім так. Те що зробили підлеглі Авакова це наслідки, причина - недолуге керівництво країни.
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Прокуроры, вдруг, ОТУПЕЛИ????
Или они не знают, что такое "вещественное доказательство"????
Хай судья им розъяснит...........
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Вот что бывает, когда дело рассматривает не печерский, барышевский или киевский окружной админ суд
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Та да. Усюди наплювання на Закон, відверта манімуляція та якісь бредові особисті бачення неадекватів у мантіях...
Інше питання, що в тих судах це робили в інтересах заможних - ваших ворогів, а тут, суддя наплювала на закон, в інтересах жебрака - людини, яку ви ідентифікуєте як свою.
Ось тому, там вам це не подобалось, а тут ви в захваті, а по суті, що там потурання Закону, що тут.
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Чому вона наплювала на Закон? Вона попросила доказів, а їй сказали: дивись Ньюзван. Це маразм...
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"Действия Галака были спровоцированы самими же правоохранителями, которые начали оттеснять людей, сделав так называемый "коридор"

Виходить, що аваковці спровокували конфлікт. Космонавти почали гамселити місцевих, а ті давай відмахуватись.
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Між іншим, ця суддя, Лариса Гольник, належить до категорії тих, хто бореться проти суддівської мафії...
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Ну ось, випробуваний силовиками на Кузьменко, Антоненкові і Дугар метод затримання і позбавлення волі без доказів щачюстосували і проти простих виборців Зєлєнского, які думали, що до них це не застосують, а лише до порохоботів. Мета влади - діяти за калькою кацапів - залякуванням. У цьому випадку не важливо, чи людина виина, важливо--що вона посіла бути на місці протесту. І покарання, навіть без вини теж повинне бути. І бажано - найсуворіше, щоб інші боялися. І добре, що хоча б у Полтавські області є судді, які служать Закону, а не владі.
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За оту хрень в Санжарах прямо винні три особи. Гончарук, Скалецька і Аваков.
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Где этих буряков, зюзяков понабирали, на каких конкурсах, если даже не знают, что в суд надо представлять доказательства вины. О какой там еще смене менталитета прокуроров может идти речь!
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если даже не знают, что в суд надо представлять доказательства вины...

Може нам слід публікувати новини пов'язані із судочинством і правоохоронною діяльністю?
Ну не можно неадекватним людям, давати привід демонструвати власне невігластво.
НА ЦІЙ СТАДІЇ СУД НЕ РОЗГЛЯДАЄ НІЯКІ ДОКАЗИ ВИНИ!!!
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Первыми пропадут от короновируса наши военные.В той скученности и бесхозяйственности иного не дано.
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а с телеканала раша тудей доказательства подойдут?
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Лариса Гольник, а ви працювали слідчим чи прокурором? Який у вас досвід розслідування кримінальних проваджень? Не сидіти і молоточком у кабінеті стукати, а розслідувати?

Маємо те, що маємо. Створили інститут слідчих суддів, а обирають ними - кого завгодно...
Слідчий суддя мав би відкрити КПК і почитати, чи досліджуються на цій стадії докази...
Гнати у три шиї таких "фахівців"... ось тільки що робити із інститутом слідчих суддів? він повністю себе дискредитував некомпетентністю та неготовністю слуг Феміди...
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шо ты за бред несёшь зебильный . по твоему взятие под стражу должно происходить вообще без всяких доказательств виновности только по хотелке прокурора? маёмо що маемо по набирали следователей которые только и могут . что слепых обворовывать и вещдоки продавать
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А яка тобі різниця, що я "несу"? Відкрий КПК та почитай сам. Людина із мізками тим і відрізняється від ідіота, що може САМА опрацювати інформацію.
Мене, до речі, тут соєвим вважають.
Так, взяття під варту проходить без дослідження доказів винуватості. По хотєлці? Та ні, за наявності пред'явленої підозри. Є підстави для неї, чи ні дійсно вирішує прокурор, але він за незаконне притягнення до КВ (а повідомлення про підозру це вже притягнення до КВ) несе персональну відповідальність, у тому числі кримінальну.
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приведи пример хоть один о наказании прокурора . а судья изучает все материалы и после этого только выносит вердикт. таки если ей эти материалы не предоставили . а просто сказали . что они где то там в природе существуют и если ей надо пускай сама их ищет - после этого нормальный судья вообще бы представление на этого ****..шего следователя должна была вынести . . тупых судей я не встречал в своей жизни . хитрых . корысных. разных но не тупых . а вот следователей даунов практически 9 из 10 это да.
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у меня как то знакомый проходя мимо бара ударил пьяного который на него кидался тот упал поднялся и ушёл . через 2 дня помер. так следователь с прокурором тоже требовали взятия под стражу лепили тяжкие . судья нормальный - почему не выяснили где и как умерший провёл эти двое суток . может он ещё где то выпросил . тем более что и помер пьяным значит продолжал куролесить это время . ну и пришлось им выяснить . что ******* сам свалился с парапета вниз головой при куче свидетелей за полчаса до того как помер . таки по твоему судья должен был арестовать потому . что прокурор так хотел
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Монітор реєстр судових рішень, мені воно нах.ра?
а судья изучает все материалы и после этого только выносит вердикт... дилетанти хренови, читай ст.194 КПК України, що саме вивчає слідчий суддя.
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Ще один "правовєд" де вас тільки беруть? Ось таких як ти у суди за гроші понабирали, тому і маємо не правосуддя, а правову шизофренію.
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я присутствовал где то на около 900 судебных заседаниях поэтому в отличии от таких переученных за сало теоретиков знаю шо и как .
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