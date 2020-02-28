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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:грипп (469) Киев (18628) транспорт (1332)

 Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и ОРЗ дезинфицируют городской транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевпасстранса" в Facebook.

"Влажная уборка моющими средствами салона подвижного состава осуществляем ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи - раз в неделю, или же в зависимости от уровня загрязнения. В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства", - сказано в сообщении.

Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 01

Также сотмечается, что врачи термометром проверяют водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус, - Минздрав

Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 02
Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 03
Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 04
Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 05
Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 06
Фото: Киевпасстранс

Из-за гриппа в Киеве начали дезинфицировать общественный транспорт 07

Источник: https://censor.net.ua/p3178493
 
 
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"Кто-то где-то для кого-то, из чего-то сделал что-то..."
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Поздно пить шампанское. Это нужно было делать до, а не после. А по большому счету, это должно быть повседневной практикой вне зависимости от эпидемий.
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Как только отработают схему отмыва денег по дезинфекторам, то улицы будут ними поливать по всей стране... Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт - Цензор.НЕТ 1387
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"Из-за гриппа..." - Да хорош свистеть уже! Уроды...
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про коронавирус признаваться не хочется, но отмазываться как-то надо. Это что-то типа "я за него не голосовал! Та я даже на выборы не ходил"
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Странно я думал дезинфекция должна проводиться всегда.
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Ляшко вчера сказал шо маршрутки и трамваи не заразные.)
Только метро!)))
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Просто он не знает о существовании такого транспорта... Через грип у Києві почали дезінфікувати громадський транспорт - Цензор.НЕТ 9495
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Мое мнение, не забывать про метро. Там просто идеальные условия для вируса
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а маршрутки в час-пик как банки с селедкой ))) там и чхнуть нормально не получается)))) - сопли на себе остаются))))
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а чем? вот просто - чем ?
походила по вагону-салону... без головного убора... с садовым опрыскивателем (по мягким сиденьям тоже))) чем-то напшикала и всё?
показуха жеж!
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