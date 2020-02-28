EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  2340  13
Все про:граната (733) Одесса (5929) суд (22905) угрозы (663)

 В райсуде Одессы обвиняемый в убийстве обещал подорвать себя гранатой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Приморском райсуде Одессы обвиняемый обещал подорвать себя гранатой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Думская.

Сообщается, что во время судебного заседания обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату, вынул чеку и угрожал подорвать себя и всех присутствующих.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", - цитируют мужчину очевидцы.

Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория оцеплена.

Правоохранители обезвредили преступника. Никто не пострадал.

По данным издания мужчину зовут Вячеслав Гарькавый, он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

Позже стало известно, что граната оказалась муляжом. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в Украину выходцев из стран Ближнего Востока. ФОТОрепортаж

В райсуде Одессы обвиняемый в убийстве обещал подорвать себя гранатой 01
В райсуде Одессы обвиняемый в убийстве обещал подорвать себя гранатой 02
В райсуде Одессы обвиняемый в убийстве обещал подорвать себя гранатой 03

Источник: https://censor.net.ua/p3178474
 
 
 Топ комментарии
 
в Новые Санжары его отправить на перевоспитание.. и лишить его презервативов на ужин!
 показать весь комментарий
 
Отпустите человека и загляните ему в глаза. В его глазах читается что он хочет прекратить убийства. И дайте ему наконец гранату и особый статус чтобы он прекратил убивать
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в Новые Санжары его отправить на перевоспитание.. и лишить его презервативов на ужин!
 показать весь комментарий
 
 
не лишать, а дать один на все время обсервации.
 показать весь комментарий
 
 
Отпустите человека и загляните ему в глаза. В его глазах читается что он хочет прекратить убийства. И дайте ему наконец гранату и особый статус чтобы он прекратил убивать
 показать весь комментарий
 
 
мусора обезвредили человека в клетке
мрази
сами заставили , сами обезвредили
 показать весь комментарий
 
"Украина не Россия" (С) У винторогих подсудимым наградные стволы выдают. У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою - Цензор.НЕТ 390 https://www.youtube.com/watch?v=nkKpL5kHTQY&feature=emb_title
 показать весь комментарий
 
 
Уже не женился, о чем наверное теперь жалеет. У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою - Цензор.НЕТ 4713 ОБНОВЛЕНО В 12:58. Правоохранители обезвредили преступника. Никто не пострадал.
Долго до земли не мог долететь сердешный..... У райсуді Одеси обвинувачений у вбивстві обіцяв підірвати себе гранатою - Цензор.НЕТ 103
 показать весь комментарий
 
По поводу последней фразы, хочется вспомнить классика: Простите, я не понял, кто на ком стоял? Извольте изъясняться яснее.
 показать весь комментарий
 
За убивство громадянина ісраелю? На три довічних терміна його! Гой підняв клешню на кошерного обрізанця!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх