 В райсуде Одессы обвиняемый в убийстве обещал подорвать себя гранатой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Думская.

Сообщается, что во время судебного заседания обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату, вынул чеку и угрожал подорвать себя и всех присутствующих.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", - цитируют мужчину очевидцы.

Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория оцеплена.

Правоохранители обезвредили преступника. Никто не пострадал.

По данным издания мужчину зовут Вячеслав Гарькавый, он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

Позже стало известно, что граната оказалась муляжом.

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