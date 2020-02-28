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 Общество, Здоровье
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 Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов. ФОТО

103 эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в санатории в Новых Санжарах, передали презервативы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает один из эвакуированных - журналист Александр Махов, передает Цензор.НЕТ.

"Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам партию презервативов. Спасибо! У нас здесь 103 человека заперты в одном здании. Чуть меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь", - написал Махов.

Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов 01

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178470
 
 
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странно, шо про амокаты забыли,це ж ведь первейшее ликарство от карунавируса
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На фоне последних событий в мире эту новость нужно пустить на первой полосе !!!
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в стриптизерш з Кривого Рогу почалося загострення
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Надеюсь, бухло и кокс завезены ещё до их размещения?
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кому кохання короновирус... а кому штовхання
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а от чего их лечить? они здоровы. лечить (причем уже кажется электричеством) надо новосанжарцев и 73 процента населения
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Звиздец....а морды им повидлом не намазали?
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А почему у тебя такая ненависть к своим же украинским гражданам, вина которых всего ишь в том что уехали из Китая? Ты тоже бил стекла в автобусах?!
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Чумусь подумалось, про соратників Міністра МОЗ по партії...
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каким-то идиотизмом попахивает !! Это несомненно то, что сейчас им нужнее всего ??!!
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Шоу НАЧИНАЕТСЯ!!!

А можно спросить ЗЕмедиков - это профилактика или последствия коронавируса????

Если последствия, то как-то напряжно становится.....
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Теперь будет хоть какое-то разнообразие в серых буднях.
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Теперь будет защищенное общение.
Надеть презерватив, смазать йодом, намотать бинты, еще раз смазать йодом, надеть еще один презерватив. Главное, никаких половых актов!!!
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Лучше раздайте эти презервативы соевым дебилам - пусть не размножаются.
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шо?) ипутся там как кролеки?))
создали им все условия?
а Скалецкая ишо там?))))))))
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Угу в Нових Сракужарах на голову надягати
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Я ж кажав - той фізрук просто ненаситний. Пребывающим на обсервации в Новых Санжарах передали партию контрацептивов - Цензор.НЕТ 457
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