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 Общество, Фоторепортаж
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 55 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Барабашово", задержаны в Харькове, - полиция. ФОТО

Харьковская милиция задержала лиц, причастных к противоправным действиям на рынке "Барабашово"

В рамках открытого уголовного производства в Киевский отдела полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Напомним, что 27 февраля около 11:30 по улице Амурской возле рынка "Барабашово" в Харькове произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства. Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

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Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следственные действия продолжаются.

55 человек, причастных к беспорядкам на рынке Барабашово, задержаны в Харькове, - полиция 01
55 человек, причастных к беспорядкам на рынке Барабашово, задержаны в Харькове, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178454
 
 
 Топ комментарии
 
пох
чем меньше будет в Украине кернесов тем лучше
пускай грызут друга
еще и гиршфельдов с собой прихватят
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хернес влаштовував захоплення ринку й перейменування в 'ринок жукава'
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воно маланець,тому й безумовний нащадок жукава... 55 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Барабашово", задержаны в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 9507
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пох
чем меньше будет в Украине кернесов тем лучше
пускай грызут друга
еще и гиршфельдов с собой прихватят
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А что случилось в Харькове?? Какая такая милиция и какое право она имеет кого то задерживать....
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хернес влаштовував захоплення ринку й перейменування в 'ринок жукава'
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а что за милиция задерживает?? Или эта тварь уже и полицию переименовала
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воно маланець,тому й безумовний нащадок жукава... 55 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Барабашово", задержаны в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 9507
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панує смердіж синагоги й сересере
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В рамках открытого уголовного производства в Киевский отдела полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, Источник: https://censor.net.ua/p3178454

Маю надію що це закат епохи Кернеса який почав робити собі ім'я на рейдерстві і спортивних тітушках у протистоянні з харківськими бізнесменами Протасами у далеких 2006 роках на Клочківській. До цих подій цього перця і добкіна ніхто не знав (це було ще до "тєкст по дєбільному")


"Больше десяти дней прошло с той памятной субботы, когда возле непостроенного супермаркета известной торговой группы «Таргет» в Харькове случился беспрецедентный силовой конфликт, в котором пострадали больше двух десятков человек, несколько угодило в «неотложку». Сегодня расследование ведет СБУ, милиция, прокуратура. Служба безопасности возбудила уголовное дело по статье "массовые беспорядки".
На импровизированной трибуне - мэр Харькова Михаил Добкин и секретарь горсовета Геннадий Кернес, они выступают против строительства «Таргета». На слова Кернеса, мол, «Таргет» нарушает решение сессии и рубит деревья незаконно, .......Милиция (спецподразделение «Беркут») разбирать забор не мешает. А затем, в ответ на призыв секретаря горсовета, и вовсе удаляется с места событий, провожаемая радостными воплями: «Милиция с народом!». Но через некоторое время в эпицентре митинга появляются несколько десятков молодых людей в белых перчатках, с явной аллергией к камерам и комментариям. Забор успешно уничтожается участниками митинга и их новыми помощниками.
Драка начинается на месте злосчастного забора . ......На земле лежит парень, он закрыл голову руками, второго трясет то ли от страха, от ли от ударов по голове. Большинство драчунов - «белоперчаточники»…Страсти успокоились - и Геннадий Кернес приглашает уцелевших на субботник, на сцене появляются грузовики с саженцами. Это в декабре-то…"

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