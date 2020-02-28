 55 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Барабашово", задержаны в Харькове, - полиция. ФОТО

В рамках открытого уголовного производства в Киевский отдела полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Напомним, что 27 февраля около 11:30 по улице Амурской возле рынка "Барабашово" в Харькове произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства. Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Следственные действия продолжаются.
чем меньше будет в Украине кернесов тем лучше
пускай грызут друга
еще и гиршфельдов с собой прихватят
Маю надію що це закат епохи Кернеса який почав робити собі ім'я на рейдерстві і спортивних тітушках у протистоянні з харківськими бізнесменами Протасами у далеких 2006 роках на Клочківській. До цих подій цього перця і добкіна ніхто не знав (це було ще до "тєкст по дєбільному")
"Больше десяти дней прошло с той памятной субботы, когда возле непостроенного супермаркета известной торговой группы «Таргет» в Харькове случился беспрецедентный силовой конфликт, в котором пострадали больше двух десятков человек, несколько угодило в «неотложку». Сегодня расследование ведет СБУ, милиция, прокуратура. Служба безопасности возбудила уголовное дело по статье "массовые беспорядки".
На импровизированной трибуне - мэр Харькова Михаил Добкин и секретарь горсовета Геннадий Кернес, они выступают против строительства «Таргета». На слова Кернеса, мол, «Таргет» нарушает решение сессии и рубит деревья незаконно, .......Милиция (спецподразделение «Беркут») разбирать забор не мешает. А затем, в ответ на призыв секретаря горсовета, и вовсе удаляется с места событий, провожаемая радостными воплями: «Милиция с народом!». Но через некоторое время в эпицентре митинга появляются несколько десятков молодых людей в белых перчатках, с явной аллергией к камерам и комментариям. Забор успешно уничтожается участниками митинга и их новыми помощниками.
Драка начинается на месте злосчастного забора . ......На земле лежит парень, он закрыл голову руками, второго трясет то ли от страха, от ли от ударов по голове. Большинство драчунов - «белоперчаточники»…Страсти успокоились - и Геннадий Кернес приглашает уцелевших на субботник, на сцене появляются грузовики с саженцами. Это в декабре-то…"