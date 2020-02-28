 "Попутный ветер": ВСУ отработали оборону побережья Азова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-сцентр ОС в Facebook.
"Обучение по противодесантной обороне побережья проходило на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных Сил. При этом определенный район акватории Азовского моря, в котором выполнялись боевые стрельбы в рамках учений, был перекрыт для судоходства и воздушного движения, поскольку безопасность гражданских людей - превыше всего", - сказано в сообщении.
По данным штаба, целью обучения, что, собственно, и является основной задачей тактической группы "Мариуполь", было не допустить высадку основных и отбить передовые силы десанта противника, отбросить его назад в море, и уничтожить во время ухода.
В обучении приняли участие воинские части и подразделения тактической группы "Мариуполь" - малые бронированные артиллерийские катера ВМС, суда из состава Морской охраны ГПСУ, инженерная техника отдельного полка оперативного обеспечения, а также механизированные, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и специальные подразделения, морская пехота, экипажи армейской авиации Сухопутных войск и тактической авиации Воздушных Сил, подразделения Национальной гвардии Украины.
Всего было задействовано около 400 человек личного состава, 5 кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин (танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили различных типов), 2 вертолета Ми-8 армейской и 1 Ми-14 морской авиации, а также 2 самолета-штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.
"Поскольку обучение проходит в условиях противодействия российской агрессии и непосредственно в районе проведения операции Объединенных Сил, обстановка была максимально приближена к реальной. Согласно легенде обучения, радиотехническая разведка подразделения РТВ тактической группы "Мариуполь" обнаружила в акватории Азовского моря вблизи украинского побережья условную морскую цель. Она была идентифицирована, как катерная десантная группа противника, которая провела тактическое развертывание и выходит на линию высадки морского десанта.
По сигналу руководителя учений корабельно-катерная группа заняла места в соответствии со схемой закрытия района, а личный состав ротной тактической группы бригады НГУ и инженерного подразделения ВС Украины - посты оцепления и доложили руководителю об отсутствии в районе проведения стрельб посторонних объектов.
Силы противодесантной обороны в составе подразделений самоходной, реактивной и буксируемой артиллерии, танковых, зенитно-ракетных, минометных подразделений отдельных артиллерийской, горно-штурмовых и танковой бригад, а также отдельного батальона морской пехоты осуществили перемещение из районов базирования и отвода на определенные огневые позиции на побережье.
Параллельно с этим моряки на малом бронированном артиллерийском катере и воины-инженеры на ПТС-2 выполнили имитацию установки минно-взрывного заграждения.
В это время пара самолетов Су-25, а с другого направления - пара вертолетов Ми-8 сымитировали воздушный удар противника по нашим войскам сил противодесантной обороны. Сразу же заговорили "Шилки" - зенитчики осуществили прикрытие войск, поражая с ВС 23-4 воздушные мишени, роль которых сыграли осветительные мины, "подвешенные" в небе минометчиками. В это время реактивная артиллерийская батарея БМ-21 "Град" уничтожила проявленную условную цель", - сказано в сообщении.
Как отмечают в штабе, после этого пришло время для боевой работы авиации: "Пара истребителей МиГ-29 выполнила имитацию поражения морского десанта, который высадился на побережье, а пара вертолетов Ми-8 осуществила поражение двух береговых целей. Далее за дело уничтожения морского десанта противника взялась артиллерия. По определенным условным целях отработали расчеты орудий Д-20 и Д-30, а также САУ 2С1 "Гвоздика".
После артиллерийского удара по уничтожению остатков морского десанта выдвинулись сводная рота морской пехоты, общевойсковой резерв в составе горно-штурмовой роты и роты полка специального назначения из состава НГУ. На определенном рубеже они спешились с боевых бронированных машин и перешли в атаку. Одновременно с этим их боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, а также танковый резерв в составе двух взводов на танках Т-72 выполнили практическое поражение целей, определенных для них.
Разгром противника завершили артиллерийские расчеты орудий 2А65 "Мста-Б" и САУ 2С3 "Акация". Добили морской десант два МБАКа, уничтожив из пушек две определенные цели".
После уничтожения морского десанта противника началась эвакуация раненых. Морской вертолет Ми-14 с помощью лебедки эвакуировал раненого с борта корабля, два ПТС-2 выполнили транспортировку раненых в район медицинской эвакуации, откуда пострадавшие воины на вертолете Ми-8 были отправлены дальше - к передаче медикам на санитарном автомобиле.
Руководство обучения отмечает, что с начала текущего года это - наибольшие тренировки войск тактической группы "Мариуполь". Во время выполнения задач силы противодесантной обороны показали высокий уровень подготовки, меткость ведения огня и слаженность действий подразделений различных родов войск и сил и различных силовых ведомств, которые совместно действуют в составе тактической группы "Мариуполь".
И потом, да пусть высаживаются, ептель, имитируем панику и отход, а снарядов "градов" вроде хватает, потом береговые комплексы разряжаются по кораблям, а легкие части - пленят оставшихся "настутнетов".
1 ч. ·
Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-