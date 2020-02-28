EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  1729  10
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1409) Мариуполь (3719) учения (2250) операция Объединенных сил (2131)

 "Попутный ветер": ВСУ отработали оборону побережья Азова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На побережье Азовского моря проведены двухдневные тактические учения с боевой стрельбой под названием "Попутный ветер".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-сцентр ОС в Facebook.

"Обучение по противодесантной обороне побережья проходило на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных Сил. При этом определенный район акватории Азовского моря, в котором выполнялись боевые стрельбы в рамках учений, был перекрыт для судоходства и воздушного движения, поскольку безопасность гражданских людей - превыше всего", - сказано в сообщении.

По данным штаба, целью обучения, что, собственно, и является основной задачей тактической группы "Мариуполь", было не допустить высадку основных и отбить передовые силы десанта противника, отбросить его назад в море, и уничтожить во время ухода.

В обучении приняли участие воинские части и подразделения тактической группы "Мариуполь" - малые бронированные артиллерийские катера ВМС, суда из состава Морской охраны ГПСУ, инженерная техника отдельного полка оперативного обеспечения, а также механизированные, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и специальные подразделения, морская пехота, экипажи армейской авиации Сухопутных войск и тактической авиации Воздушных Сил, подразделения Национальной гвардии Украины.

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 01

Всего было задействовано около 400 человек личного состава, 5 кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин (танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили различных типов), 2 вертолета Ми-8 армейской и 1 Ми-14 морской авиации, а также 2 самолета-штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 02

"Поскольку обучение проходит в условиях противодействия российской агрессии и непосредственно в районе проведения операции Объединенных Сил, обстановка была максимально приближена к реальной. Согласно легенде обучения, радиотехническая разведка подразделения РТВ тактической группы "Мариуполь" обнаружила в акватории Азовского моря вблизи украинского побережья условную морскую цель. Она была идентифицирована, как катерная десантная группа противника, которая провела тактическое развертывание и выходит на линию высадки морского десанта.

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 12

По сигналу руководителя учений корабельно-катерная группа заняла места в соответствии со схемой закрытия района, а личный состав ротной тактической группы бригады НГУ и инженерного подразделения ВС Украины - посты оцепления и доложили руководителю об отсутствии в районе проведения стрельб посторонних объектов.

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 04

Силы противодесантной обороны в составе подразделений самоходной, реактивной и буксируемой артиллерии, танковых, зенитно-ракетных, минометных подразделений отдельных артиллерийской, горно-штурмовых и танковой бригад, а также отдельного батальона морской пехоты осуществили перемещение из районов базирования и отвода на определенные огневые позиции на побережье.

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 05

Параллельно с этим моряки на малом бронированном артиллерийском катере и воины-инженеры на ПТС-2 выполнили имитацию установки минно-взрывного заграждения.

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 06

В это время пара самолетов Су-25, а с другого направления - пара вертолетов Ми-8 сымитировали воздушный удар противника по нашим войскам сил противодесантной обороны. Сразу же заговорили "Шилки" - зенитчики осуществили прикрытие войск, поражая с ВС 23-4 воздушные мишени, роль которых сыграли осветительные мины, "подвешенные" в небе минометчиками. В это время реактивная артиллерийская батарея БМ-21 "Град" уничтожила проявленную условную цель", - сказано в сообщении.

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 07

Как отмечают в штабе, после этого пришло время для боевой работы авиации: "Пара истребителей МиГ-29 выполнила имитацию поражения морского десанта, который высадился на побережье, а пара вертолетов Ми-8 осуществила поражение двух береговых целей. Далее за дело уничтожения морского десанта противника взялась артиллерия. По определенным условным целях отработали расчеты орудий Д-20 и Д-30, а также САУ 2С1 "Гвоздика".

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 08

После артиллерийского удара по уничтожению остатков морского десанта выдвинулись сводная рота морской пехоты, общевойсковой резерв в составе горно-штурмовой роты и роты полка специального назначения из состава НГУ. На определенном рубеже они спешились с боевых бронированных машин и перешли в атаку. Одновременно с этим их боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, а также танковый резерв в составе двух взводов на танках Т-72 выполнили практическое поражение целей, определенных для них.

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 09

Разгром противника завершили артиллерийские расчеты орудий 2А65 "Мста-Б" и САУ 2С3 "Акация". Добили морской десант два МБАКа, уничтожив из пушек две определенные цели".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После уничтожения морского десанта противника началась эвакуация раненых. Морской вертолет Ми-14 с помощью лебедки эвакуировал раненого с борта корабля, два ПТС-2 выполнили транспортировку раненых в район медицинской эвакуации, откуда пострадавшие воины на вертолете Ми-8 были отправлены дальше - к передаче медикам на санитарном автомобиле.

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 10

Руководство обучения отмечает, что с начала текущего года это - наибольшие тренировки войск тактической группы "Мариуполь". Во время выполнения задач силы противодесантной обороны показали высокий уровень подготовки, меткость ведения огня и слаженность действий подразделений различных родов войск и сил и различных силовых ведомств, которые совместно действуют в составе тактической группы "Мариуполь".

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 11
Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 12
Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 13
Фото: пресс-центр ОС

Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 14
Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 15
Попутный ветер: ВСУ отработали оборону побережья Азова 16

Источник: https://censor.net.ua/p3178451
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Красиво. але не враховано що на рівній місцевості всю цю красоту знищить авіація ще до наступу.
 показать весь комментарий
 
Круто, но три "Шилки" рядом - никто не ставил бы.
И потом, да пусть высаживаются, ептель, имитируем панику и отход, а снарядов "градов" вроде хватает, потом береговые комплексы разряжаются по кораблям, а легкие части - пленят оставшихся "настутнетов".
 показать весь комментарий
 
 
Вот полностью согласен. Чем больше вылезут на берег тем лучше.
 показать весь комментарий
 
 
Igor Semyvolos
1 ч. ·

Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
 показать весь комментарий
 
 
Совершенно непонятно зачем оказывать огневое противодействие высадке? С какой целью? Опыт всех противодесантных операций ясно показывает, что это бессмысленно и затратно. Алгоритм обороняющегося высадке изучен не хуже эвклидовой геометрии. Необходимо дать высадится руским и контрударом уничтожить. Так к примеру немцы всегда поступали в 42-44годах и всегда успешно.
 показать весь комментарий
 
а нельзя этот Ветер под Золотым отрабатывать???
 показать весь комментарий
 
..эти забавы неплохо конечно, чтоб солдаты не уснули, но кацапи в такие игры в реале играть не будут, а с ракетных и ковровых авиа бомбард начнут и сплошной артподговки из крупняка, могут и из своей территории...оборону выстраивать нужно в землю зарытую и эшелонированную, а не прыгать, что зайцы по рельефу открытому..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх