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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 19 лицам сообщено о подозрении по делу о событиях под горсоветом Жмеринки, - полиция. ФОТОрепортаж

27 февраля 19 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского городского совета, применившим физическую силу к полицейским при исполнении служебных обязанностей и к депутатам горсовета, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы.

Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения - содержание под стражей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Во время задержания правонарушителей пострадали работники полиции. По состоянию на утро, 28 февраля, в больницу обратились 10 полицейских, 4 из них - госпитализированы.

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Напомним, 27 февраля в г.. Жмеринке полицейские задержали правонарушителей, совершивших противоправные действия в Жмеринской городском совете, среди них двое лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

19 лицам сообщено о подозрении по делу о событиях под горсоветом Жмеринки, - полиция 01
19 лицам сообщено о подозрении по делу о событиях под горсоветом Жмеринки, - полиция 02
19 лицам сообщено о подозрении по делу о событиях под горсоветом Жмеринки, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3178446
 
 
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Классное было шоу. Люди Авокава напали на других людей Авакова и получили от людей Авакова по самое нихочу. А кто назначат стрелочником в этом шоу?
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УВАГА!!! Коментую як житель м.Жмеринки та свідок.
Ще Саакашвили перед виборами волав на всю країну: В Жмеринці владу захопили бандити! Місто грабують, людей вбивають та залякують, навіть міських депутатів! З"явилась така собі Сицилія на мапі України.Поліція,СБУ та депутатка від ЗЕ Борзова або тихенько мовчать або прямо співпрацюють з криміналітетом! Де Президент? Де боротьба з корупцією? Бюджет міста деребанять відкрито в жахаючих масштабах! Підприємці під пресом рекета аля 90-ті!! Просимо допомогти! Ті хто йдуть проти "влади" караються- їм палять машини, ввечері приїзжають додому на "разговор". Детальніше у телеграмі: @Zh_Pegas Жмеринський Пегас
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