 19 лицам сообщено о подозрении по делу о событиях под горсоветом Жмеринки, - полиция. ФОТОрепортаж

Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения - содержание под стражей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Во время задержания правонарушителей пострадали работники полиции. По состоянию на утро, 28 февраля, в больницу обратились 10 полицейских, 4 из них - госпитализированы.

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Напомним, 27 февраля в г.. Жмеринке полицейские задержали правонарушителей, совершивших противоправные действия в Жмеринской городском совете, среди них двое лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".





