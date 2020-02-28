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 Общество, Здоровье
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 В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На круглосуточное дежурство заступил многофункциональный вертолет-трансформер Ми-8МТВ-1, который в условиях безвозмездного договора передала авиакомпания "Украинские вертолеты" для транспортировки вероятных инфекционных больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков вертолет оборудован медицинским модулем с полным комплектом оборудования для экстренной медицинской помощи и поддержки жизнедеятельности, в частности, изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, а также обеззараживающим душем.

Вертолет будет нести дежурство на авиационном площадке ГСЧС, а эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км по всей территории Украины.

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В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом 01
В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом 02
В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом 03
В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом 04
В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом 05
В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом 06
Фото: сайт ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3178428
 
 
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Данилов сказал шо поможет лук, чеснок и сало. нахрена тратить деньги на гиликоптер???
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они на нём будут срочно подвозить сало больным В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 7961
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Похоже, что Аваков теперь для лука, чеснока и сала закупит у Франции еще и транспортные вертолеты.... В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 4257
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Адин геликоптер заменяет 30кг лука, 50 кг чеснока и 200 кг сала, что не так?..

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непогана пташка! хоч би не знадобилася.....
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А транспортировку на вертолете уже включили в перечень бесплатных для пациента медицинских услуг?
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А ты думаешь там терминал Моно банка стоит, и если ты не заплатишь за перелет то тебя сбросят на Новые Санжары?
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У меня по карточке киевлянина проезд бесплатный))).
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Прекрасное видео уничтожения ирано-асадо-путинской военщины в Сирии турецким беспилотником. Наслаждайтесь.



https://twitter.com/i/status/1233253225119260677
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А вертолёт то зачем? Разбрасывать рюкзаки семейки Аваковых?
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Супрун надо, она всех подорожником обещала вылечить, дешево и сердито.
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Ничего другого от лишнехромосмной ватки я и не ожидал услышать.
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