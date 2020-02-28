 В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков вертолет оборудован медицинским модулем с полным комплектом оборудования для экстренной медицинской помощи и поддержки жизнедеятельности, в частности, изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, а также обеззараживающим душем.

Вертолет будет нести дежурство на авиационном площадке ГСЧС, а эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км по всей территории Украины.

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Фото: сайт ГСЧС