 Вышло новое дополненное издание книги добровольца полка "Днепр-1" Романа Зиненко об Иловайском сражении "Война которой не было". ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Эта книга открывает миру российско-украинскую войну, вся она создана из проверенных фрагментов сотен живых интервью. 5000 экземпляров двухтомника Романа Зиненко "Війна, якої не було" о боях с российской армией под Иловайском уже разошлись. Это значительный успех для книги, которая детально фиксирует как, где и при каких обстоятельствах сражались украинцы с россиянами, как брали в плен российских солдат, как шли наши по кровавому российскому коридору, причем фиксирует некоторые драматические эпизоды с разных ракурсов глазами разных участников, создает невероятное впечатление", - рассказал Бутусов.

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"Советую приобрести новое издание, или заказать электронную версию. Роман Зиненко - доброволец, участник боев в Иловайске, которому удалось выжить во время прорыва, нуждается в поддержке как автор, который до войны не писал книг, и стал блестящим писателем, который сейчас работает таксистом. Заказ книг - это возможность ездить и рассказывать правду об Иловайске, о российской агрессии. Давайте поможем", - посоветовал журналист.

"Невероятно благодарен Красовицкому Александру и издательству "Фолио" за их миссию - создание украинской литературы. "Фолио" сделало новое, второе издание, уникальную серию в 750 экземпляров, она значительно дополнена и имеет еще лучшее качество, хорошо видно все фото и карты", - отметил Бутусов.