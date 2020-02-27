 СБУ разоблачила троих "мастеров", незаконно изготавливавших оружие в Киеве, Харькове и на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает с ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Двое жителей Харькова и Кременчуга занимались переработкой устаревших образцов оружия для приведения его в боевое состояние для продажи. Мастерские по изготовлению средств поражения они обустроили по месту жительства — в частном доме и квартире. Своих клиентов дельцы подыскивали через специализированные интернет-платформы, по почте переправляли им готовый товар", — сказано в сообщении.

Во время обысков у них нашли 2 пистолета-пулемета, 13 пистолетов и револьверов, 2 винтовки, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и патронов различного калибра.

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Еще одну подпольную оружейную мастерскую сотрудники СБУ разоблачили в Киеве.

"По версии следствия, житель столицы в собственном доме наладил кустарное изготовление автоматического огнестрельного оружия для продажи. Готовый товар он переправлял через сервисы почтовой связи клиентам, которых находил в интернете на специализированных форумах", — сообщили в пресс-службе.

Во время обысков правоохранители изъяли у него дома 2 пистолета-пулемета, большое количество патронов различного калибра и почти полкилограмма пороха. Также обнаружены комплектующие для огнестрельного оружия, заготовки двух пистолетов-пулеметов.

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"По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", — добавили в пресс-службе.

Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.





