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 СБУ разоблачила троих "мастеров", незаконно изготавливавших оружие в Киеве, Харькове и на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Злоумышленники переделывали устаревшее оружие и приводили его в боевое состояние. Покупателей искали в интернете, товар отправляли по почте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает с ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Двое жителей Харькова и Кременчуга занимались переработкой устаревших образцов оружия для приведения его в боевое состояние для продажи. Мастерские по изготовлению средств поражения они обустроили по месту жительства — в частном доме и квартире. Своих клиентов дельцы подыскивали через специализированные интернет-платформы, по почте переправляли им готовый товар", — сказано в сообщении.

СБУ разоблачила троих мастеров, незаконно изготавливавших оружие в Киеве, Харькове и на Полтавщине 01

Во время обысков у них нашли 2 пистолета-пулемета, 13 пистолетов и револьверов, 2 винтовки, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и патронов различного калибра.

СБУ разоблачила троих мастеров, незаконно изготавливавших оружие в Киеве, Харькове и на Полтавщине 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нацгвардеец торговал оружием на Донетчине, у него обнаружили гранаты и гранатомет, - СБУ. ФОТОрепортаж

Еще одну подпольную оружейную мастерскую сотрудники СБУ разоблачили в Киеве.

"По версии следствия, житель столицы в собственном доме наладил кустарное изготовление автоматического огнестрельного оружия для продажи. Готовый товар он переправлял через сервисы почтовой связи клиентам, которых находил в интернете на специализированных форумах", — сообщили в пресс-службе.

Во время обысков правоохранители изъяли у него дома 2 пистолета-пулемета, большое количество патронов различного калибра и почти полкилограмма пороха. Также обнаружены комплектующие для огнестрельного оружия, заготовки двух пистолетов-пулеметов.

Также на Цензор.НЕТ: Киевлянин украл автомобиль при помощи эвакуатора, дома у него нашли арсенал оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", — добавили в пресс-службе.

Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

СБУ разоблачила троих мастеров, незаконно изготавливавших оружие в Киеве, Харькове и на Полтавщине 03
СБУ разоблачила троих мастеров, незаконно изготавливавших оружие в Киеве, Харькове и на Полтавщине 04
СБУ разоблачила троих мастеров, незаконно изготавливавших оружие в Киеве, Харькове и на Полтавщине 05

Источник: https://censor.net.ua/p3178343
 
 
 Топ комментарии
 
Потрібно просто легалізувати зброю.

Плюс- закон про самозахист.
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Кустарщина. Давно пора принять закон об оружии и самообороне, легализовать короткоствол и его ношение и открыть дорогу производству отечественного стрелкового оружия.
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Тобто попит є на таку зброю. Я би радив думати про те, куди застосують цю зброю.
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такое ощущение что новые мусора - очьень важьно и мыролюбное сбу провели обыск в ассоциации сборщиков металолома.
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Потрібно просто легалізувати зброю.

Плюс- закон про самозахист.
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Кустарщина. Давно пора принять закон об оружии и самообороне, легализовать короткоствол и его ношение и открыть дорогу производству отечественного стрелкового оружия.
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в нашем совецком децтве, та пошти все прошли через похожую кустарщину. лучшие стволы делались из штанг толкателей массово выкидываемых тогда ДТ- 20. стрельба в степу стояла ещё та. и тогда до этого небыло дела. только случайные смертя поднимали компанию наведения шороха, которые так же быстро и затухали. щас канешно другой уровень кустарщины сросшейся с бизнесом. просто нынешние кустари не переболели этой фигнёй в децтве. а переболели бы, та на всю оставшуюся жизнь при виде оружия, та никакие бы бабочки в животе не махали бы крыльями, вызывая желание пострелять.
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судя по фоткам - пунк сбора металлолома )))
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я в детстве такое оруже делал. у меня самопал был и рогатка )))
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нет, было ружье с толкателем на резинке )))
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Це дріб'язок у порівнянні з моєю підводною рушницею з гарпуном, яким можна було вбито.
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если с самопала шарахнуть обрезком гвоздя или электрода, то убить было тоже вполне ))
тем более самопал был пороховой. из бикфордово шнура с криворожских шахт ))
да и окатышем из рогатки было весьма не слабо..))) резиновый бинт был очень качественный ))
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Ці бінти з резини вільно продавалися, тому у мене теж була така рогатка. З порохом теж не було проблем...
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У мене така штука теж була . А ще раніше була така довга палка з виделкою на кінці СБУ разоблачила троих "мастеров", незаконно изготавливавших оружие в Киеве, Харькове и на Полтавщине - Цензор.НЕТ 8183
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само трудное было раздобыть язычок от старого ботинка)))
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только мусорам можно рассекать по улицам с калашами и убивать украинцев
ради развлечения, сбу не могут допустить вооружения лохов
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мусора запретили марганцовку и развалили медицину
надеются поживиться имуществом будущих жертв эпидемии
......................
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Почему мастеров написали в кавычках? Столько ошибок в заголовках я не видел ни на одном сайте.
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А нащо брати слово "мастеров" в лапки?
Люди схоже реально майстри, а не рукожопи.
То що в них талант до зброї то не означає що вони не майстри.
Швидше то означає що державі такі таланти не потрібні.
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«Місто майстрів» - білоруський радянський художній фільм-казка 1965 року режисера Володимира Бичкова за мотивами п'єси Тамари Габбе «Місто майстрів, або Казка про двох Горбунів». Вікіпедія
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Думаете все так сложно? СБУ викрила трьох "майстрів", які незаконно виготовляли зброю в Києві, Харкові та на Полтавщині - Цензор.НЕТ 9055 Судя по другим ошибкам там сидит второкурсник с пивасом: "ну типа они же незаконные мастера, наверно надо с кавычками.. или не надо.. а пох, пускай будет с кавычками"
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Дать ХОРОШУЮ зарплату и на оружейный завод !!!
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где гарантии, что оружие не подбросили доблестные чувачки на крузаках ?
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Самородки. Таким ордена надо давать, а не в клетку. Хоть кто-то в этой стране умеет делать что-то путное...
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Ну у нас походу свой особый путь . Во время войны кустарей оружейников в турму . Но меня уже с августа 2014 года трудно чем то удивить . Со страной агрессором оттяпавшей у нас 25 % суверенной территории -безвиз и дрючба навек . А ситуацию пусть разрешает Запад . Это же война Америки с рашкой , а не рашки с Украиной ?
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Ну так я и говорю - делать надо что-то реально, а не интернету жаловаться...))
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Это обратная сторона того, что очередная власть избегает принятия закона об огнестреле для всех по закону. Идиоту ясно что кустарное и незаконное оружие приобретают для преступления. А по закону для самообороны! Однажды возникнет момент когда оружия на руках вне закона станет много---к этому идёт. Классика жанра. Народ пойдёт к арсеналам! И тогда никакая Нац-гвардия и менты ничего не сделают---и первые кстати и полягут. Что опять на руку криминалу. Как только закон будет принят---подобное просто отпадёт само по себе. И не потому что можно купить, а потому что будет только один момент истины---кто быстрее передернет! А это совсем уже другая история. Потому что защищаться законным оружием---это одно, а не законным совсем другое. Дадут в смысле в два раза больше отсидки. ото и вся куйня малята-октябрята!
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от дурні, попались, нехай їх укроборонпром візьме до себе...
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Реставратори. Справжні майстри без «». Дико, в країні війна а вони кулібіних ловлять.
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