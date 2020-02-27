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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Кабмин (11664) опрос (1828) отставка (2516) социология (448) КМИС (96) Гончарук_Алексей (757)

 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

К Алексею Гончаруку положительно относятся 8% опрошенных, отрицательно - 33%.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"К Алексею Гончаруку положительно относятся в феврале 8% опрошенных, отрицательно - 33%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Гончарука положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22%). Оценка действий Кабинета министров по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 14 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66 %)", - говорится в исследовании.

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"Оценивая работу правительства Гончарука за период с конца августа прошлого года по февраль этого года, только около 11% опрошенных поставили оценку "хорошо" или "отлично" (4 и 5 по пятибалльной шкале). Большинство же респондентов считает, что правительство Гончарука с момента назначения работало или "очень плохо" (27%), или же поставили "двойку" (19%), или дали оценку "3" (удовлетворительно) - таких 37%. Относительное большинство опрошенных (44%) полагает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров, 37% полагают, что правительство во главе с Гончаруком еще должно работать", - отметили в КМИС.

44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС 01
44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС 02
44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС 03
44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС 04

С 21 по 25 февраля 2020 г. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3178296
 
 
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Нехай пиз...ує разом з шмарклею та рештою зеленої гидоти.
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Гончарук,це бородавки на шкурі змєя, а змєй цеЗєйло.
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подсадной жлоб в цирке:

каким ты Леха был, таким ты и остался 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3192
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Нехай пиз...ує разом з шмарклею та рештою зеленої гидоти.
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Кого и где они опрашивают блин... 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 799

Ну хоть бы раз при мне кто-то кого-то опрашивал.
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Шото мне подсказывает, шо КМИСы и Разумковы даже названия такого не слышали.

У ватников другие вкусы.
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Кабинет настолько бездарен, что никто не заметит его отставки.
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Отличная кандидатура. Всяко лучше тигипки
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віктор фйодорович і то мав більший %, коли був смотрящім за економікою 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8497
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гнать надо этих ЗЕленых попугаев!
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Подозреваю, Леше пора колеса на самокате «смазывать»..........
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скорее леше пора самокатом подсрачник выписать
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Эксперт гадалка КМИСа...
Истинно говорю вам...
44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 173
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Результаты были бы другими, если бы опрошенным сказали что Гончарука хотят заменить Аваковым или Тигипко
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Чем быстрее уйдет в отставку, тем лучше.
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Какой бы Кабмин у нас ни был, большинство будет за его отставку.
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Бгг) Как много оказывается в нашем обществе великих геапалитегов-экономистов!😂
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а как все начиналось - хотя все как обычно у нас - мы их - а по ходу - они вас))))
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Я зразу помітив якусь профанацію коли вони на калькуляторі порахували ріст 40%+1. 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6528Корчше у весь ріст - коту під хвіст. А що ви хотіли від кловунів?
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Алексей на правильном пути, раз пошел такой негатив
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Іти по цьому путі залишилось 2 місяці - докерувався, а ви дообирались.
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Нема ніякого кабміна Гончарука - вся відповідальність на Зеленському, бо кабмін - це бутафорія при абсолютній владі чувака з туманом.
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Хіба володимир зеленських винен, що за нього проголосувало 73 % зебілів? Виходить там віноватих взагалі нема 44% украинцев поддерживают отставку Кабмина Гончарука, 37% - против, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6700
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Я чув, що 73%-ники вже шукають винуватих в перемозі Зеленського.
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а шо он думал ему просто так украинцы большинство в верховной раде подарили)
чтобы если обосрался то по полной))
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Опрошенные просто еще не в курсе что в Мацкве премьером назначили Хорошковского.
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Министр развития экономики дал неожиданный совет, как защититься от коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов дал совет, как правильно чихать, чтобы не распространять коронавирус. Об этом чиновник поведал на брифинге по государственной поддержке предприятий в четверг, 27 февраля.

Милованов отметил, что на предприятиях в школах и детских садах будут проводить Всеукраинскую информационную кампанию, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине. При этом министр на себе показал, как нужно правильно чихать, чтобы не передать вирус человеку, с которым в дальнейшем будет происходить контакт.

"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться", - подчеркнул министр.

Он добавил, что использованную салфетку сразу надо выбросить в мусорник и закрыть крышку, потому что "эту салфетку может вытащить из мусорника ребенок и начнет ею играть".
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Гончарук это ноль без палочки...абсолютно подконтрольный омаскому ослу...и без его разрешения даже перднуть не может...
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Хотят Тигипку или сразу Азирова?
Ничего лучшего зеленьіе им не дадуть.
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Ну разгонит этот Кабмин Зеленский. И что дальше? Существует ли способ создать нормальное правительство при нынешнем президенте и парламенте? Случайный человек по воле владельцев телеканалов возглавил Украину и набрал толпу случайных людей в депутаты. Как в результате может получиться нормальное правительство?? Вероятность такая, как у мартышки стучать по клавишам ноутбука и в результате напечатать гимн Украины.
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поки цим 44% дійде, що це не кабмін Гончарука, а Зеленського...
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37%, поясніть, будь ласка, що вам подобається в їх "роботі"
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В воскресенье, 13 2005 годафевраля, киевляне стали свидетелями самого необычного и самого человеческого поведения новых министров - весь кабинет во главе с Юлией Тимошенко отправился на Ледовый стадион Киева отдохнуть и восстановить здоровье.
Юлия Тимошенко каталась в компании своих министров среди десятков киевлян, которые, как правило, в воскресенье становятся на коньки.
Идея столь необычного проведения отдыха возникла у вице-премьера по гуманитарным вопросам Николая Томенко, когда он узнал, что, несмотря на обещание премьера, заседание Кабмина состоится и в воскресенье. Если уж работать в выходные, решил он, то надо и научиться восстанавливать силы.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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