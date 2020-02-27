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Все про:конвертцентр (378) СБУ (14392) Запорожская область (743) боты (15)

 СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств. ФОТО

Служба безопасности Украины прекратила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, и выявила три "ботофермы".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следователи установили, что "конверт" функционировал с января 2019 года.

"Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет", - говорится в сообщении.

СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств 01

Отмечается, что среди "клиентов" конвертцентра было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

"По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55 млн. гривен - бюджетные деньги. В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей", - говорится в сообщении.

СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств 02

Правоохранители провели 13 одновременных обысков в офисе конвертационного центра и помещениях фигурантов дела.

В ходе следственных действий также обнаружены три "ботофермы", оборудованные организаторами конвертационного центра. Отмечается, что они могли использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств 03

Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.

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Источник: https://censor.net.ua/p3178292
 
   
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Малоросы, тут вашу ботоферму накрыли СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств - Цензор.НЕТ 2095
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И теперь соевых идиотов станет меньше на этом сайте?
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По деятельности петиков нанесён удар.
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Тада. Только меньше становится только зебилов постоянно.
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так вот какие фермеры агитируют за земельную рех#ерму!
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СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра, который вывел в тень более 55 млн грн бюджетных средств - Цензор.НЕТ 9089

Так от рейтингов ЗЕ вообще ничего не останется даже в интернете.
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