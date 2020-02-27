 Экс-нардеп Гаврилюк устроился на работу в службу такси. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, киевлянка Алла Железняк в Facebook сообщила, что водитель такси, который ее подвозил, похож на экс-нардепа Гаврилюка.

"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще более похож", - написала она.

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В комментарии "КП в Украине" Гаврилюк это подтвердил.

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни, и этому очень рад", - сказал он.