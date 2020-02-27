 Экс-нардеп Гаврилюк устроился на работу в службу такси. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, киевлянка Алла Железняк в Facebook сообщила, что водитель такси, который ее подвозил, похож на экс-нардепа Гаврилюка.
"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще более похож", - написала она.
В комментарии "КП в Украине" Гаврилюк это подтвердил.
"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни, и этому очень рад", - сказал он.
Но это не отменяет того что Гаврилюк порядочный человек..
Ты за кого голосовал ?
За Пушилина ?
Ну что, нажрались лапши с Г+Г - не подавились?
П.С. Он был действительно НАРОДНЫМ депутатом!
даже старая пословица есть :
из простого человека в депутаты - сложно но можно, из депутатов в простого - никогда !