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 Происшествия, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3649) граница (3304) Дейнеко Сергей (24) COVID-19 (360)

 За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

В нескольких пунктах пропуска провели учения, во время которых отрабатывались действия пограничников и медперсонала, их взаимодействие в случае обнаружения путешественников с признаками заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Сегодня мы, вся Украина, предстали перед новым довольно сложным вызовом - не допустить распространения в Украине коронавируса, который стремительно распространяется в мире.
Для этого мобилизуются все имеющиеся ресурсы, в том числе и вокруг государственной границы, которая фактически является одним из первых противоинфекционных барьеров", - говорится в сообщении.

Сергей Дейнеко также отметил четкое взаимодействие между Государственной пограничной службой Украины и Министерством здравоохранения

"В непростую минуту мы подставили плечо друг другу, чтобы надежно обеспечить усиленный контроль при въезде граждан в Украине. В пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда-выезда обеспечено проведение температурного скрининга всех, кто въезжает в Украину", - сообщил он.

Кроме того, глава пограничного ведомства заверил граждан, что оснований для паники нет, ведь все службы приложили максимум усилий, чтобы предотвратить распространение инфекции на территорию нашей страны.

За минувшие сутки на границе измерили температуру тела почти 75 тыс. человек, из которых около 47 тыс. человек - на западном участке границы и более 13 тыс. человек - в аэропортах "Борисполь" и "Киев" (Жуляны). При этом больных с явными признаками ОРВИ не было.

Кроме того, в нескольких пунктах пропуска провели учения, во время которых отрабатывались действия пограничников и медперсонала, их взаимодействие в случае обнаружения путешественников с признаками заболевания.

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За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба 01
За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178247
 
 
 Топ комментарии
 
Никого не смущает, что в холодное время года среди 75 000 не нашлось ни одного случая ОРВИ? За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1436
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Вот им там заняться нечем больше За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4291 А если будут люди с температурой, то расстрел? За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8410
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і що вони чим хочуть довести? Вже цей вірус є в Польщі, Данії, Естонії, Румунії, Грузії, Австрії. Норвегії. Дитячий садок якийсь.
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Вот им там заняться нечем больше За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4291 А если будут люди с температурой, то расстрел? За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8410
 показать весь комментарий
 
 
Никого не смущает, что в холодное время года среди 75 000 не нашлось ни одного случая ОРВИ? За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1436
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Навіть ніхто не кашлянув, можуть коли хочуть.
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Діє Всеукраїнська програма з боротьби з простудою За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6569 За прошедшие сутки на границе измерили температуру тела у почти 75 тыс. человек, признаков ОРВИ не обнаружено, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6569
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і що вони чим хочуть довести? Вже цей вірус є в Польщі, Данії, Естонії, Румунії, Грузії, Австрії. Норвегії. Дитячий садок якийсь.
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Проте в нас країну перетворили в Зезвірятник...
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Да по моему уже всем должно стать ясно - Украина - эпицентр счастья


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Писали, що наші лупашать по пачці пігулок перед кордоном.
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Вирус какое-то время может быть и без температуры, как они таких зараженных собираются выявлять?
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