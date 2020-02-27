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 Мужчина устроил стрельбу из автомата на Черкасщине, никто не пострадал, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчину, устроившего стрельбу на Черкасщине, сутки разыскивала полиция. В результате стрельбы никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черкасской области.

В полицию обратился житель одного из сел Тальновского района с сообщением о том, что его брат в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ему оружием, похожим на автомат, и совершил несколько выстрелов ему под ноги. После чего злоумышленник с места происшествия ушел в неизвестном направлении.

Поиски злоумышленника продолжались в течение суток. Они осложнялись тем, что большая часть домовладений в селе покинута ​​людьми, а село окружено посадками, густыми лесами и оврагами. Полицейские проверили почти каждое домовладение в селе и организовали прочесывание лесных массивов и оврагов. В результате многочасовой поисковой операции местонахождение злоумышленника установили вечером следующего дня. Его задержали, автомат, котоырй мужчина спрятал на территории села, изъяли.

Как рассказал задержанный, он длительное время скрывался в лесу. Когда группа полицейских начала приближаться к месту, где он находился, он переместился к посадкам, а затем и в деревню. По дороге спрятал автомат, а сам спрятался в заброшенном, полуразрушенном доме.

Возбуждены уголовные производства по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), статье 15 и статье 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

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Мужчина устроил стрельбу из автомата на Черкасщине, никто не пострадал, - Нацполиция 01
Мужчина устроил стрельбу из автомата на Черкасщине, никто не пострадал, - Нацполиция 02
Мужчина устроил стрельбу из автомата на Черкасщине, никто не пострадал, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3178242
 
 
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а затем и в деревню.\\\\\\\\\\\

это на Московии шоли? Мужчина устроил стрельбу из автомата на Черкасщине, никто не пострадал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5832

мужик дегенерат, нашел автомат. он его сдавать шел, а вот вспугнут и перепугнут был, вот и так(из речи адвоката вна суде)
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Так вроде бы же главнокомандувач запретил стрелять???
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Так він порохобот, якого накрутив пєця, тому він не слухається Зе
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......впрямь ТРИЛЛЕР какой то ((((автомат, брошенные дома ,стрельба , вокруг ГУСТОЙ лес , прочесывание ,а вот самого ЭКШЕНА нет ((((( по закону жанра должен быть бой (((( как в том фильме КРАЖА !!!!
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- Дедушка, а ты что тут в лесу делаешь?
- Партизаню я!
- Да ты что это, дедушка? Война пятьдесят лет как закончилась!
- Вот черт! А я до сих пор фашистские поезда под откос пускаю.
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Российские полицейские решили разбудить спящего в такси человека электрошокером. Тот, ожидаемо, умер.
Не, ну а чо он не просыпался?
Ждем продолжения банкета. А он обещает быть интересным, поскольку сначала на полицаев завели только дело о превышении должностных полномочий (!), и только спустя 8 дней арестовали и завели на них уголовное дело. Только после того, как мать пострадавшего подняла эту тему в топ.

из комментов:

* Может он там во сне митинговал против улучшения конституции.
* Бедолага оказал умышленное электрическое сопротивление требованиям сотрудников полиции...

* Поскольку пытки фактически узаконены, то ткнуть шокером это как "здрасте"
* Кто же так будит? Из табельного в ногу надо было выстрелить, сразу бы проснулся и сердце не схватило бы.

и так далее
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Маленький мальчик нашел автомат
Больше никто не придет в детский сад.
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Маленький мальчик нашел самокат.
Больше в деревне столбы не стоят.
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