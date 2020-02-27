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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Вчера вечером на Хмельнитчине полицейский на автомобиле "Skoda Octavia" осуществил наезд на велосипедистку. Женщина погибла на месте. Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

6 февраля около 20:35 в с. Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области полицейский за рулем автомобиля "Skoda Octavia" совершил наезд на велосипедистку. В результате ДТП женщина погибла на месте.

Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. Предварительно установлено, что в состоянии алкогольного опьянения полицейский не находился.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР 01
Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР 02
Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР 03
Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР 04
Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР 05

Источник: https://censor.net.ua/p3178224
 
 
 Топ комментарии
 
жаль женщину на велодрандулете... (да и копа...если действительно трезв и так..."зеванул")
ехала без маячков на велике и светоотражающих полос на одежде... скорее всего
не оправдываю никого....но иногда этих двухколесных совершенно не видно в темноте
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может даже и премии не дадут
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Хоть день бывает чтобы полицаи не убили не обокрали, не задавили людей? Кто завтра будет жертвой полицаев?
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Борис Джонсон могут в мае посетить Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По информации газеты, не исключено, что Трамп и Джонсон приедут в Киев 8 мая перед визитом в Москву на Парад Победы. Сейчас дипломаты пытаются согласовать поездку.
Как отмечается, визит в Киев может «сбалансировать» посещение Москвы в годовщину победы в Великой отечественной войне. Украинские власти считают это «приемлемым способом почтить память жертв Второй мировой войны» без риска одобрить политику РФ.
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Хоть день бывает чтобы полицаи не убили не обокрали, не задавили людей? Кто завтра будет жертвой полицаев?
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Та пи@дець... це курва у копів флєшмоб іде такий?
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жаль женщину на велодрандулете... (да и копа...если действительно трезв и так..."зеванул")
ехала без маячков на велике и светоотражающих полос на одежде... скорее всего
не оправдываю никого....но иногда этих двухколесных совершенно не видно в темноте
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ну если ехала посредине трассы(направления то есть), то...... ах да "должен был выбрать безопасную скорость бла-бла-бла"......

надо так - если не в светоотр. одежде и без катафотов(а лучше - шоб светилось взаду), то родаки пусть оплачивают ремонт кара(машины).
кретины просто ездят бухие ночью на велеках.
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Катафот хоч один на вєліку був? Одяг був зі світловідбиваючими елементами?
Чи чорна, як смерть, фігачила посеред дороги?
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Поліцейський сам викликав,не втік...бувають же дива ...
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Якщо ви водите авто, то повинні знати, що ми всі, водії - потенційні злочинці. Кому везе не потрапити під статтю; а кому ні. На жаль...
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було кілька випадків коли велосипедиста за лічені метри перед машиною встигав побачити. а тут не повезло обом
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Катафотов на велике нет. Если и жилета светоотражающего не было, то пента оправдать и отпустить.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы...

А что, уже все расследовали и все экспертизы сделали? И судом доказано что виноват полицейский?
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