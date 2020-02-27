 Полицейский насмерть сбил велосипедистку на Хмельнитчине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
6 февраля около 20:35 в с. Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области полицейский за рулем автомобиля "Skoda Octavia" совершил наезд на велосипедистку. В результате ДТП женщина погибла на месте.
Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. Предварительно установлено, что в состоянии алкогольного опьянения полицейский не находился.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
По информации газеты, не исключено, что Трамп и Джонсон приедут в Киев 8 мая перед визитом в Москву на Парад Победы. Сейчас дипломаты пытаются согласовать поездку.
Как отмечается, визит в Киев может «сбалансировать» посещение Москвы в годовщину победы в Великой отечественной войне. Украинские власти считают это «приемлемым способом почтить память жертв Второй мировой войны» без риска одобрить политику РФ.
ехала без маячков на велике и светоотражающих полос на одежде... скорее всего
не оправдываю никого....но иногда этих двухколесных совершенно не видно в темноте
надо так - если не в светоотр. одежде и без катафотов(а лучше - шоб светилось взаду), то родаки пусть оплачивают ремонт кара(машины).
кретины просто ездят бухие ночью на велеках.
Чи чорна, як смерть, фігачила посеред дороги?
А что, уже все расследовали и все экспертизы сделали? И судом доказано что виноват полицейский?