EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  911  4
Все про:боеприпасы (1313) Луганщина (4286) СБУ (14392)

 СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой, гранатометными выстрелами и более чем сотней патронов на Луганщине. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области место незаконного хранения военных средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, жительница Лисичанска, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР", оставила по месту жительства тайник с оружием и боеприпасами.

Из тайника, оборудованного в гараже частного дома, правоохранители изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ 17-М, три гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, взрыватели, взрывчатое вещество, два сигнальных патрона СП-26 и более ста патронов различного калибра.

По данному факту проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

В начале этого года следователи СБУ уже сообщили фигурантке дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На взятке в 118 тыс. грн задержан главный инженер коммунального предприятия Ивано-Франковска, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой, гранатометными выстрелами и более чем сотней патронов на Луганщине 01
СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой, гранатометными выстрелами и более чем сотней патронов на Луганщине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3178200
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хорошая служба в СБУ - солдат погибло в сотни раз больше чем (у них спецназ же свой имеется!) "службунов". В Донецке вообще, как и в Крысме - тупо переметнулись ублюдки на сторону боевиков.
Служите-служите, пойду в церковь, вставлю свечу и все: будете "гореть вечно" СБУ обнаружила тайник с взрывчаткой, гранатометными выстрелами и более сотней патронов на Луганщине - Цензор.НЕТ 9966
 показать весь комментарий
 
 
херь какая то
если бы не самодельное взрывное устройство
хотя и оно попадает под принадлежности для ловли рыбы
 показать весь комментарий
 
от чего их другие не находят , а СБУ находит каждый день .совпадение ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх