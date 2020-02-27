 СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой, гранатометными выстрелами и более чем сотней патронов на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительным данным следствия, жительница Лисичанска, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР", оставила по месту жительства тайник с оружием и боеприпасами.
Из тайника, оборудованного в гараже частного дома, правоохранители изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ 17-М, три гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, взрыватели, взрывчатое вещество, два сигнальных патрона СП-26 и более ста патронов различного калибра.
По данному факту проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
В начале этого года следователи СБУ уже сообщили фигурантке дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.
Служите-служите, пойду в церковь, вставлю свечу и все: будете "гореть вечно"
если бы не самодельное взрывное устройство
хотя и оно попадает под принадлежности для ловли рыбы