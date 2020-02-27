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Все про:Черновицкая область (382) Госпогранслужба (3649) контрабанда (1928) СБУ (14392) сигареты (708)

 СБУ на Буковине задержала пограничника, вымогавшего 1500 евро за помощь в контрабанде сигарет. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили инспектора Черновицкого пограничного отряда, подозреваемого в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной версии, военнослужащий требовал и получил от местного жителя 1,5 тысячи евро. За такую ​​сумму инспектор обещал мужчине содействие в незаконном перемещении вне пунктов пропуска табачных изделий из одной из европейских стран.

Правоохранители задержали злоумышленника в отделе пограничного отряда при получении 1000 евро - второй части взятки.

СБУ на Буковине задержала пограничника, вымогавшего 1500 евро за помощь в контрабанде сигарет 01
СБУ на Буковине задержала пограничника, вымогавшего 1500 евро за помощь в контрабанде сигарет 02

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины правонарушителю объявлено о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и проверяются другие факты возможной причастности чиновника к контрабандной переправки товаров через государственную границу.

Источник: https://censor.net.ua/p3178188
 
 
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Как то закрутили заголовок. Не вымогал, а предлагал решить вопрос. Скорее контрабандисты сами подошли к нему, но вот с суммой не сошлись
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Ніт, это избушники взяли за кое-шо местного контрабандоса (шо не сложно, бо местные - все контрабандосы, включая погранцов и самих избушников) - и подослали его к погранцу.
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тобто прикордонник мав би сприяти зароблянню
Україною валюти безкоштовно ?
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Достали уже эти новости с сигаретным экспортом почему то называемым контрабандой,сбу должно ловить и сажать свинарчуков и ахметок,а таможенников на западной границе вообще не должно быть.
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