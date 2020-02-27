 СБУ на Буковине задержала пограничника, вымогавшего 1500 евро за помощь в контрабанде сигарет. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной версии, военнослужащий требовал и получил от местного жителя 1,5 тысячи евро. За такую ​​сумму инспектор обещал мужчине содействие в незаконном перемещении вне пунктов пропуска табачных изделий из одной из европейских стран.

Правоохранители задержали злоумышленника в отделе пограничного отряда при получении 1000 евро - второй части взятки.





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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины правонарушителю объявлено о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и проверяются другие факты возможной причастности чиновника к контрабандной переправки товаров через государственную границу.