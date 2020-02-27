 Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 468 млн грн. ФОТО

В рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита, сообщили в пресс-службе ГФС.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертцентра – предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы.

В дальнейшем фигуранты снимали эти средства со счетов подконтрольных предприятий наличными через кассы банков и возвращали заказчикам конвертации за исключением 12% от суммы, которые послужили вознаграждением злоумышленникам за предоставление незаконных услуг.







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Таким образом в течение 2019-2020 гг. было проконвертировано 468 млн грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по местам жительства и в автомобилях фигурантов, один из которых был специально оборудован по примеру инкассаторского для перевозки крупных сумм наличных. По результатам обысков из незаконного оборота изъята неучтенная наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 8,3 млн грн, печати подконтрольных предприятий, их первичная финансово-хозяйственная документация, чековые книжки, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации.

Продолжается следствие.