EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  958  7
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6052) Львовщина (1848)

 Один человек погиб, семеро травмированы в результате столкновения легковушки с маршруткой на трассе "Киев-Чоп", - полиция. ФОТО

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель "Фольксвагена".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля около 19.00 на автодороге "Киев-Чоп" в городе Дубляны Жовкивского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль "Фольксваген Джета", которым управлял 29-летний житель Пустомытовского района и маршрутный автобус БАЗ сообщением "Львов-Дубляны", под управлением 49-летнего львовянина.

Один человек погиб, семеро травмированы в результате столкновения легковушки с маршруткой на трассе Киев-Чоп, - полиция 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На трассе "Киев-Чоп" столкнулись шесть автомобилей: травмированы три человека, в том числе ребенок, - полиция. ФОТО

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, его 16-летний пассажир с телесными повреждениями был госпитализирован. Также за медицинской помощью обратились водитель автобуса и пятеро его пассажиров.

Один человек погиб, семеро травмированы в результате столкновения легковушки с маршруткой на трассе Киев-Чоп, - полиция 02

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Один человек погиб, семеро травмированы в результате столкновения легковушки с маршруткой на трассе Киев-Чоп, - полиция 03
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3178170
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
1) Это какая же скорость была у водителя легкового автомобиля?
2) Поворачивал он так, что-ли (поворот налево)?
 показать весь комментарий
 
За це, треба лишати прав водія WV пожиттєво! Стаття якось по дебільному написана!
 показать весь комментарий
 
Да он уже Святому Петру на входе в рай/ад экзамен по вожднию сдает.
 показать весь комментарий
 
судя по карте, дубляны вообще то севернее львова и трассы
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх