 Один человек погиб, семеро травмированы в результате столкновения легковушки с маршруткой на трассе "Киев-Чоп", - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля около 19.00 на автодороге "Киев-Чоп" в городе Дубляны Жовкивского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль "Фольксваген Джета", которым управлял 29-летний житель Пустомытовского района и маршрутный автобус БАЗ сообщением "Львов-Дубляны", под управлением 49-летнего львовянина.

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В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, его 16-летний пассажир с телесными повреждениями был госпитализирован. Также за медицинской помощью обратились водитель автобуса и пятеро его пассажиров.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.



Фото: сайт Нацполиции